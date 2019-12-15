4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Из Европы в Азию — и обратно!
Это будет насыщенное и по маршруту, и по рассказам знакомство со Стамбулом. План такой:
Топ-достопримечательности Стамбула
Вы «побываете» в византийском Константинополе и османском Стамбуле, открывая места, которые всегда были символами мегаполиса.
Прогулка по Босфору и панорама Стамбула
Можно посетить множество экскурсий и прочитать горы путеводителей, но город двух континентов не понять без путешествия по Босфору. Вы будете любоваться Стамбулом с борта корабля, а гид расскажет о достопримечательностях на двух берегах: о старинных виллах, об окутанной легендами Девичьей башне, о роли крепости Румелихисар, о дворце-шкатулке Долмабахче.
После прогулки по Босфору вас ждет финальный подарок от Стамбула — вид на европейскую часть со смотровой площадки на холме Чамлыджа.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Что включено в стоимость