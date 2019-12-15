4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из Европы в Азию — и обратно!

Это будет насыщенное и по маршруту, и по рассказам знакомство со Стамбулом. План такой:

экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы, Голубой мечети и собора Святой Софии (с перерывом на турецкий обед);

прогулка по Босфору (1,5 часа);

подъем на смотровую площадку в азиатской части;

возвращение на европейскую часть по грандиозному Босфорскому мосту.

Топ-достопримечательности Стамбула

Вы «побываете» в византийском Константинополе и османском Стамбуле, открывая места, которые всегда были символами мегаполиса.

Площадь Ипподром — культурный центр нескольких империй с 203 года. Римляне проводили здесь зрелищные состязания, а османы устраивали пышные дворцовые мероприятия. На фоне музыки Старого города с трамвайными звонками и азанами мечети вы услышите о памятниках на площади: Египетском обелиске, Змеиной колонне и Немецком фонтане.

— культурный центр нескольких империй с 203 года. Римляне проводили здесь зрелищные состязания, а османы устраивали пышные дворцовые мероприятия. На фоне музыки Старого города с трамвайными звонками и азанами мечети вы услышите о памятниках на площади: Египетском обелиске, Змеиной колонне и Немецком фонтане. Дворец Топкапы : сразу вспоминается история любви султана Сулеймана и Роксоланы, воспетая в сериале «Великолепный век». Роскошные интерьеры из кино вы увидите в жизни, как и экспонаты сокровищницы — оружие, драгоценности и подлинные костюмы. А также разберетесь в устройстве дворца, посетите гарем и прогуляетесь по саду.

: сразу вспоминается история любви султана Сулеймана и Роксоланы, воспетая в сериале «Великолепный век». Роскошные интерьеры из кино вы увидите в жизни, как и экспонаты сокровищницы — оружие, драгоценности и подлинные костюмы. А также разберетесь в устройстве дворца, посетите гарем и прогуляетесь по саду. Голубая мечеть , которая впечатляет и снаружи, и внутри. Какие приемы использовали при ее возведении, и какой всемирный скандал связан с постройкой? Вы узнаете интересные факты о мечети и раскроете секреты ее балконов и минаретов.

, которая впечатляет и снаружи, и внутри. Какие приемы использовали при ее возведении, и какой всемирный скандал связан с постройкой? Вы узнаете интересные факты о мечети и раскроете секреты ее балконов и минаретов. Собор Святой Софии, или Айя-София, — архитектурное чудо, построенное за рекордные 5 лет! Византийский храм выдержал землетрясения и разграбление крестоносцев, исполнял роль мечети, а сегодня стал музеем, храня христианские и мусульманские святыни. Здесь послы князя Владимира знакомились с православием и здесь крестили княгиню Ольгу. Вместе с гидом вы проникнете в тайны этого, без преувеличения, великого места.

Прогулка по Босфору и панорама Стамбула

Можно посетить множество экскурсий и прочитать горы путеводителей, но город двух континентов не понять без путешествия по Босфору. Вы будете любоваться Стамбулом с борта корабля, а гид расскажет о достопримечательностях на двух берегах: о старинных виллах, об окутанной легендами Девичьей башне, о роли крепости Румелихисар, о дворце-шкатулке Долмабахче.

После прогулки по Босфору вас ждет финальный подарок от Стамбула — вид на европейскую часть со смотровой площадки на холме Чамлыджа.