4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Два континента и прогулка по Босфору: все, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в городе

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Стамбул откроется вам в изразцах Голубой мечети и сокровищах дворца Топкапы, в шуме волн и аромате каштанов, в хрониках и легендах Айя-Софии, в видах с высоты.

Вашим проводником в мир ошеломляющего города станет профессиональный гид из нашей команды: он поможет сложить историю, архитектуру и образы Стамбула в понятную и яркую картину.
75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу

Что вас ожидает

Из Европы в Азию — и обратно!
Это будет насыщенное и по маршруту, и по рассказам знакомство со Стамбулом. План такой:

  • экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы, Голубой мечети и собора Святой Софии (с перерывом на турецкий обед);
  • прогулка по Босфору (1,5 часа);
  • подъем на смотровую площадку в азиатской части;
  • возвращение на европейскую часть по грандиозному Босфорскому мосту.

Топ-достопримечательности Стамбула
Вы «побываете» в византийском Константинополе и османском Стамбуле, открывая места, которые всегда были символами мегаполиса.

  • Площадь Ипподром — культурный центр нескольких империй с 203 года. Римляне проводили здесь зрелищные состязания, а османы устраивали пышные дворцовые мероприятия. На фоне музыки Старого города с трамвайными звонками и азанами мечети вы услышите о памятниках на площади: Египетском обелиске, Змеиной колонне и Немецком фонтане.
  • Дворец Топкапы: сразу вспоминается история любви султана Сулеймана и Роксоланы, воспетая в сериале «Великолепный век». Роскошные интерьеры из кино вы увидите в жизни, как и экспонаты сокровищницы — оружие, драгоценности и подлинные костюмы. А также разберетесь в устройстве дворца, посетите гарем и прогуляетесь по саду.
  • Голубая мечеть, которая впечатляет и снаружи, и внутри. Какие приемы использовали при ее возведении, и какой всемирный скандал связан с постройкой? Вы узнаете интересные факты о мечети и раскроете секреты ее балконов и минаретов.
  • Собор Святой Софии, или Айя-София, — архитектурное чудо, построенное за рекордные 5 лет! Византийский храм выдержал землетрясения и разграбление крестоносцев, исполнял роль мечети, а сегодня стал музеем, храня христианские и мусульманские святыни. Здесь послы князя Владимира знакомились с православием и здесь крестили княгиню Ольгу. Вместе с гидом вы проникнете в тайны этого, без преувеличения, великого места.

Прогулка по Босфору и панорама Стамбула
Можно посетить множество экскурсий и прочитать горы путеводителей, но город двух континентов не понять без путешествия по Босфору. Вы будете любоваться Стамбулом с борта корабля, а гид расскажет о достопримечательностях на двух берегах: о старинных виллах, об окутанной легендами Девичьей башне, о роли крепости Румелихисар, о дворце-шкатулке Долмабахче.

После прогулки по Босфору вас ждет финальный подарок от Стамбула — вид на европейскую часть со смотровой площадки на холме Чамлыджа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Комплексный обед
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу
Большое путешествие по Стамбулу

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 декабря 2019
Экскурсия была организованна прекрасно, замечательный гид, мужчина, знает очень много, грамотный и с чувством юмора, рассказывал много легенд и шутил. Было безумно интересно!!! Экскурсия проходила весь день!!! Оьед был тоже вкусным и полезным!!! Спасибо организаторам и гиду!!!! Советую всем!!!
9 декабря 2019
Экскурсия очень насыщенная. Если ее выбираете - готовьтесь к марш-броску. План - Голубая Мечеть- дворец Топ Капы-обед-Святая София-Босфор-Смотровая площадка. Все выполнено. Экскурсия пешеходная, в группе около 30 человек, все с наушниками, что удобно. Гид - Зия. Сам много знает, не останавливал свой рассказ все 8 часов, но слушать его скучно - как-будто читал по бумажке. Он сам обладает огромными знаниями, но не умеет их преподнести интересно. Больше всего не понравилось, что все было неорганизованно, не выделяли время на туалет, фото, свободного времени не было вообще. А в какой-то момент гид понял, что мы опаздывает и стал бежать, совершенно не следил где группа, пожилые люди вообще не успевали, бежали, задыхались.... Во дворце Топ Капы, в одном из закрытых зданий, перед нами служащий закрыл проход, т.к. уже зашло много народа, гид даже не заметил, а мы нервничали, что потеряемся от группы... Везде бегом-бегом. Времени все рассмотреть вообще не было. Когда плыли по Босфору такая плохая слышимость, что вообще невозможно ничего понять. Понравилось только в Святой Софии - там медленно ходили, понятно все рассказали. Зачем пошли в Голубую мечеть, где идет реставрация, и вообще не видно красоты внутри - вообще непонятно...Только стояли на холодном полу около получаса..Представление о Стамбуле имею теперь, но ожидания от экскурсии не оправдались... Скорее не рекомендую эту экскурсию. Лучше увидеть меньше да лучше.
9 декабря 2019
Экскурсия на Троечку.
Освещены основные достопримечательности, однако их посещение могло занять гораздо меньше времени и быть более насыщенным.
Гид часто повторялся, повествование без эмоций, скучно, как будто цитируя Википедию.
Хорош был рассказ про Hagia Sofía. В принципе, сносно про Дворец Топкапы.
В голубой мечети и около стелл Ипподрома оч долго. В мечети еще и разувались, сильно замерзли. Берите шерстяные носки.
Обед был уровня столовой. Если не предвзято относиться, есть можно. Изысков не ждите.
На кораблик уже не поехали, и, как сказали наши знакомые, не зря.
В общем, если хотите "живой" экскурсии, не Ваш вариант.
Отдать должное гиду, на все поставленные ему слушателями вопросы, ответы были даны. То есть материалом владеет)
28 ноября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия, гид Гюнай замечательный рассказчик, говорит по-русски лучше многих русских. Много знает, на все вопросы отвечает. Всего было в меру, мне так показалось, свободного времени достаточно, чтобы походить и самостоятельно посмотреть то, о чем рассказывали только что. Очень удобно ходить с наушником, все слышно на довольно большом расстоянии (метров сто примерно). Размер группы около 20-25 человек мне показался оптимальным, почти не пришлось терять время на поиски отставших. Советую захватить перекус - какую-нибудь булочку, так как задолго до обеда уже хочется есть, но можно купить по дороге. Кстати, обед без особых изысков, но вкусный и сытный. Для Босфора надо одеваться потеплее, на воде всегда холодно. В воскресенье не возят на смотровую площадку на азиатской стороне Босфора из-за сильных пробок, это надо учесть при планировании экскурсии.

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