IstawayTravel – Гид из Стамбула

Приглашаем вас в путешествие по Стамбулу, во время которого вы посетите и азиатскую, и европейскую его часть.



Мы прогуляемся по площади Султанахмет, побываем во дворце Топкапы, прокатимся на кораблике по Босфору, пообедаем и поднимемся на смотровую площадку в азиатской части.