Что вы увидите
- Площадь Ипподром
- Дворец Топкапы
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии (Айя София)
- Хамам Хюррем Султан
- Круиз по Босфору
- Смотровая площадка
- Босфорский мост
Вы посетите Европейскую и Азиатскую часть города
Это будет насыщенное путешествие
экскурсия по району площади Султанахмет с посещением дворца Топкапы, Голубой мечети и собора Святой Софии
прогулка по Босфору
подъем на смотровую площадку в азиатской части;
возвращение на европейскую часть по большому Босфорскому мосту.
Что входит
- Транспортные услуги
- Входные билеты на достопримечательности по маршруту
- Комплексный обед
- Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай.
Что не входит
- Трансфер из отеля и обратно из других районов
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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