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Ночной круиз по Босфору на теплоходе

5
2 отзыва
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время романтической прогулки на теплоходе.

Неповторимая атмосфера Босфора, колоритное шоу и ужин в восточном стиле подарит вам один из самых незабываемых вечеров.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €45 за человека

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Ночной круиз по Босфору на теплоходе
Ночной круиз по Босфору на теплоходе

Что вы увидите

  • Пролив Босфор
Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами – Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется!
Что входит
  • Билет на теплоход
  • Турецкое шоу
  • Трансфер из отеля и обратно:только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай
  • Ужин и напитки: закуски (мезе), свежий сезонный салат, горячее на выбор (мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба на гриле или вегетарианское меню), фрукты или десерт на выбор, неограниченное количество безалкогольных напитков, кофе/чай.
Что не входит
  • Алкоголь (за доплату)
  • Трансфер из отеля других районов
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Ночной круиз по Босфору на теплоходе
Ночной круиз по Босфору на теплоходе
Ночной круиз по Босфору на теплоходе
Ночной круиз по Босфору на теплоходе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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2 отзыва оставили туристы

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