Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами – Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется!