Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе. Вы проплываете между двумя континентами – Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание – оно обязательно сбудется!
Что входит
Билет на теплоход
Турецкое шоу
Трансфер из отеля и обратно:только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай
Ужин и напитки: закуски (мезе), свежий сезонный салат, горячее на выбор (мясо на гриле, фрикадельки, курица, рыба на гриле или вегетарианское меню), фрукты или десерт на выбор, неограниченное количество безалкогольных напитков, кофе/чай.
Что не входит
Алкоголь (за доплату)
Трансфер из отеля других районов
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.