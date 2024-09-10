Мы отправимся на обзорную экскурсию по европейской и азиатской частям Стамбула и пройдем по следам великого архитектора Мимар Синана, создавшего более трех сотен шедевров зодчества.
Вы увидите необычные мечети и хамамы, найдете караван-сараи на знаменитом Гранд базаре и проедете по тоннелю под Босфором.
Вы увидите необычные мечети и хамамы, найдете караван-сараи на знаменитом Гранд базаре и проедете по тоннелю под Босфором.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00
Описание экскурсииНа экскурсии мы исследуем два континента — Европу и Азию и пройдем по следам творчества великого архитектора Мимар Синана. Увидим знаменитые достопримечательности и интересные районы, часто скрытые от глаз туристов. Я расскажу вам о судьбе великого придворного архитектора Мимар Синана, служившего в эпоху трёх османских султанов и создавшего более 300 шедевров зодчества. Вы увидите • Айя-София (снаружи) — собор был построен в VI веке римским императором Юстинианом, но своим нынешним существованием он обязан Османской империи, в этом также есть заслуга Синана;
- Хамамы Хасеки Хюррем Султан и Нурбану Султан (снаружи) — бани занимали важное место в османской культуре и десятилетиями не меняли свои традиции. Узнаете, почему после строительства хамама Хюррем Султан появились значительные нововведения;
- Гранд базар — город в городе, где проще потеряться в лабиринтах узких улиц, чем с трудом найти караван-сараи, построенные Синаном;
- мечеть и усыпальницы Шехзаде — одно из первых архитектурных сооружений Синана, построенное для шехзаде Мехмеда, сына Султана Сулеймана Великолепного. Узнаете, почему над гробом шехзаде установлен трон и где было в начале захоронено его тело;
- мечеть Сулеймание — оценена Синаном как работа подмастерья и является самой лучшей его работой, соперничающей с храмам Юстиниана. Слова Синана «Эта мечеть будет стоять вечно!» подтверждены веками. Здесь же посетим усыпальницу Султана Сулеймана и Хюррем Султан и насладимся фантастическими панорамами города;
- в азиатской части найдём строения Синана — самую большую и маленькую мечеть с комплексом;
- мечеть Михримах Султан в Ускюдаре — разгадаем тайну любви Мимар Синана. В азиатскую часть мы попадем по железнодорожному тоннелю Мармарай, под проливом Босфор на глубине 60 метров, а обратно вернемся на пароме по Босфору, наслаждаясь красивыми видами города.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€38
|Пенсионеры (65+)
|€35
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Айя-София
- Хамамы Хасеки Хюррем Султан и Нурбану Султан
- Гранд базар
- Мечеть и усыпальницы Шехзаде
- Мечеть Сулеймание
- Мечеть Михримах Султан
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Немецкий фонтан
Завершение: Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mikhail
10 сен 2024
Спасибо Жанне! Нам очень понравилась экскурсия: подробно качественно, интересно. Были впечатлены архитектурой, разными аспектами города. Сами бы мы не нашли всех этих мест. Что хорошо, экскурсия затрагивает обе части города. Жанна внимательный экскурсовод, прислушивалась к нашим пожеланиям.
О
Ольга
7 сен 2024
Экскурсовод Жанна замечательная. Очень доступная и познавательная экскурсия.
О
Ольга
6 сен 2024
Экскурсией остались довольны, экскурсовод Жанна просто изумительный профессионал своего дела
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