11 отзывов оставили туристы

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По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»

5
11 отзывов
Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Морская прогулка 👣 по проливу Босфор.

Вы увидите ночной Стамбул с борта комфортабельного корабля.

Шикарные панорамы дворцов, вилл, отелей и мостов в яркой подсветке.

Круиз сопровождается зажигательной шоу-программой «Турецкая ночь».

Вы увидите танцы 💃 разных регионов Турции – кавказский танец, танец живота от восточной красавицы, выступление дервиша и многое другое.

Есть возможность выбора ужина с безлимитными алкогольными напитками.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • €40 за человека

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По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
На борту комфортабельных яхты, проплывающего вдоль берегов Босфора, вы сможете насладиться шикарными видами на дворцы, виллы, отели и мосты.
Путешествие сопровождается зажигательной шоу-программой "Турецкая ночь", включающая в себя танцы 💃 различных регионов Турции, кавказский танец, танец живота от восточной красавицы, выступление дервиша и многое другое!
Вам будет предложены холодные закуски, сезонный салат, основное блюдо на выбор и нелимитированные безалкогольные напитки (меню с нелимитированными алкогольными напитками +10 евро)
Этот вечер оставит самые яркие впечатления!
Что входит
  • Тур по Босфору
  • Шоу-программа
  • Ужин с напитками
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего
Что не входит
  • Не включены алкогольные напитки
  • Меню с безлимитными алкогольными напитками +10 евро/чел
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
По вечернему Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зара О.
Зара О.
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11 отзывов оставили туристы

Зара О. проводит ещё 5 экскурсий

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