11 отзывов оставили туристы

На борту комфортабельных яхты, проплывающего вдоль берегов Босфора, вы сможете насладиться шикарными видами на дворцы, виллы, отели и мосты.

Путешествие сопровождается зажигательной шоу-программой "Турецкая ночь", включающая в себя танцы 💃 различных регионов Турции, кавказский танец, танец живота от восточной красавицы, выступление дервиша и многое другое!

Вам будет предложены холодные закуски, сезонный салат, основное блюдо на выбор и нелимитированные безалкогольные напитки (меню с нелимитированными алкогольными напитками +10 евро)

Этот вечер оставит самые яркие впечатления!