Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю

Когда европейская часть Стамбула уже исследована, пора отправиться на азиатскую сторону! Кадыкёй откроется для вас с новой стороны на этой квест-прогулке
Когда Стамбульская «Европа» исхожена вдоль и поперёк, пора приниматься за другую сторону столицы - азиатскую! Гостеприимный, почти не туристический Кадыкёй гораздо интереснее открыть на дружеской квест-прогулке.

Вы пройдете по антикварным и ремесленным улочкам, посетите любимые заведения местных и вдохнете ароматы восточного базара. Услышите рассказ о турецком Пушкине и взглянете на Мраморное море с лучшего ракурса
4.96
102 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 📜 Исторические и архитектурные открытия
  • 🛍️ Уникальные антикварные и ремесленные улочки
  • 🌊 Виды на Мраморное море
  • 🍽️ Дегустация традиционных продуктов
  • 📸 Фотографии в необычных местах
    • Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Вокзал Хайдарпаша
  • Театр Сюрейа
  • Храмы Св. Троицы и Св. Ефимии
  • Статуя быка
  • Особняк Арифа Паши
  • Ретро трамвайчик

    • Описание квеста

    История, архитектура и религиозные постройки

    Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкёй, откуда открывается чудесный вид на полуостров. Возле железнодорожного вокзала Хайдарпаша вы узнаете, почему его архитектура столь заметно отличается от окружающих построек. А чуть позже рассмотрите великолепный фасад оперного театра Сюрейа. По пути поговорим об истории древнего города Халкедон, который со временем превратился в один из районов необъятного Стамбула. А также затронем духовную сторону города — у православных храмов Св. Троицы и Св. Ефимии, где проходил Четвертый Вселенский собор, я расскажу, как получилось, что в Кадыкёе церквей больше, чем мечетей.

    Антикварные и ремесленные улочки

    Пройдя через тихие переулки с запылённым антиквариатом и кафе на несколько столиков, вы доберетесь до самого известного символа района — статуи быка. Заглянете на улицу ремесленников и посетите чайный сад при культурном центре им. Назыма Хикмета, где в тени деревьев я расскажу о турецком Пушкине — писателе и поэте, личность которого неразрывно связана с Москвой.

    Богемный район Мода

    В этом атмосферном месте, где не бывает суеты, туристических толп и навязчивых продавцов, а местные жители неспешно прогуливаются, общаются и наслаждаются жизнью, вы откроете совсем другой Стамбул — живой и настоящий. Услышите интересную историю об особняке Арифа Паши, старейшей таверне (мейханэ) и необычном месте в ее подвалах. Полюбуетесь видами на Мраморное море, увидите знаменитый исторический ретро трамвайчик, на котором, при желании, сможете прокатиться. И посетите стилизованное кафе, созданное турецким фанатом американского сериала «Во все тяжкие», где можно перевоплотиться в образ химика-эксперементатора и сделать интересные фотографии.

    Вкусы и ароматы Азиатского Стамбула

    Путь будет пролегать через настоящий восточный шумный базар, куда местные жители приходят за свежайшей рыбой, сырами и оливками. Здесь вы вдохнете весь спектр ароматов и, при желании, продегустируете традиционные продукты. Вы наверняка пробовали классический турецкий кофе — но мы предложим вам Османский кофе, рецепт которого был создан во дворце Султана. А в завершении прогулки в проверенном заведении вы отведаете вкусные блюда национальной кухни и оцените местный десерт — нет, это не будет баклава или классическая сладость: мы за новые знания, новые впечатления и новые вкусы!

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведем я или моя коллега Олеся
    • Прогулка полностью пешеходная
    • Дополнительные расходов, кроме личных трат в кафе, не предусмотрено

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На пристани района Кадыкёй
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 102 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Яна)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Виктория)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Виктория)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Виктория)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Виктория)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Сергей)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Сергей)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Сергей)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Сергей)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Полина)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Дарья)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Дарья)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Евгения)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Евгения)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Евгения)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Katerina)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Katerina)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Katerina)Прогулка-квест по самобытному Кадыкёю (Katerina)
    С
    25 окт 2024
    Прекрасно проведенный день в компании Олеси - профессионала, способного подать материал интересно, необычно, увлекательно. Время пролетело незаметно, и, хотя 4 часа это непросто.
    Экскурсия идеально дополняет классические исторические туры по старому
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    городу Стамбула.
    Здесь вы окунетесь в живой город и его жизнь, сможете ненадолго почувствовать себя стамбульцем, походить по улочкам вместе с его жителями, насладиться колоритом района Кадыкей.
    Всем очень понравилась и программа и подача. Спасибо огромное!

    Р
    22 июн 2024
    Замечательная прогулка и общение.
    О
    13 мая 2024
    Экскурсия супер! Прогулка по красивым историческим местам Стамбула и интересные детали классно сочетались с гастрономическими паузами, попробовали вкуснейшее мороженое, португальские сладости, посетили историческую чайную, хорошо провели время!
    Д
    26 апр 2024
    Все прошло очень интересно! Отличная экскурсия.
    Т
    16 апр 2024
    Хотим сказать огромное спасибо очаровательной Олесе за увлекательную экскурсию по району Кадыкей. Это не просто прогулка, а прогулка-квест! Супер-креатив, придуманный самой Олесей. Столько интересного узнали, время пролетело очень быстро. Всем рекомендую, это искренне.
    Я
    8 апр 2024
    Замечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самые контрастные и поразительно сочетающиеся друг с другом места и факты - настоящая Азия 🙃
    Открыли
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    много интересных лавочек и заведений, что хочется вернуться непременно ещё раз обследовать все более тщательно)) А после посещения рынка - еще и пожить в Стамбуле, чтобы попробвоать все разнообразие рыбы и овощей 😂

    Замечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самыеЗамечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самыеЗамечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самыеЗамечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самыеЗамечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самыеЗамечательно провели время на прогулке с гидом! Олеся познакомила нас с азиатской частью города, показала самые
    О
    7 апр 2024
    Тот случай, когда к концу экскурсии, расстаешься с гидом почти друзьями) Увлекательно, душевно, познавательно- так прошла наша прогулка по Кадыкёю. Приятное послевкусие после экскурсии и еще на следующий день обсуждали с мужем творчество Назима Хикмета, о котором узнали от нашего гида Олеси. Олеся, спасибо Вам большое!
    Ю
    5 апр 2024
    Просто - рекомендую!!
    Ф
    13 мар 2024
    Спасибо нашему гиду Татьяне за прекрасную прогулку и рассказ. Все организовано отлично, начиная от подробного описания в watsupp места встречи, самой встречи недалеко от пристани и заканчивая ответами на все вопросы, которые возникали по ходу экскурсии. Татьяна помогла оперативно решить некоторые возникшие по ходу встречи проблемы. Попили турецкий чай в уютном месте. Попробовали прекрасный португальский десерт. Остались очень довольны прогулкой.
    Виктория
    23 фев 2024
    Тот самый случай, когда ожидания и реальность полностью совпали или даже превзошли. Наша прогулка случилась с Олесей. Гид отлично чувствовала нашу семейную группу и превратила изучение азиатской части Стамбула в
    читать дальше

    сплошное удовольствие. При этом элементы квеста отлично фокусировали внимание и детей в определённое моменты, тем самым вовлекая их и в познавательную часть. Маршрут был разнообразен и на сладкие и вкусное остановки, что тоже сильно вдохновляло не только детей, но и взрослых)). Олеся отлично знает места, где можно вкусно покушать, перекусить, дала рекомендации как продолжить уже самостоятельный маршрут на вторую половину дня. Держала с нами связь. Очень тактичный и приятный человек с которым легко и просто гулять. В общем, рекомендую.

    Тот самый случай, когда ожидания и реальность полностью совпали или даже превзошли. Наша прогулка случилась сТот самый случай, когда ожидания и реальность полностью совпали или даже превзошли. Наша прогулка случилась сТот самый случай, когда ожидания и реальность полностью совпали или даже превзошли. Наша прогулка случилась сТот самый случай, когда ожидания и реальность полностью совпали или даже превзошли. Наша прогулка случилась с
    Сергей
    6 ноя 2023
    Эта экскурсия не классическая с датами, рассказами об эпохах и султанах и это здорово! Идеально, чтобы погрузиться в культуру, гастрономию яркого Кадыкёя. Видно, что квесты рассчитаны больше на семей с детьми, но и намдвум взрослым, тоже было интересно:)
    Эта экскурсия не классическая с датами, рассказами об эпохах и султанах и это здорово! Идеально, чтобыЭта экскурсия не классическая с датами, рассказами об эпохах и султанах и это здорово! Идеально, чтобыЭта экскурсия не классическая с датами, рассказами об эпохах и султанах и это здорово! Идеально, чтобыЭта экскурсия не классическая с датами, рассказами об эпохах и султанах и это здорово! Идеально, чтобы
    О
    16 сен 2023
    Замечательная экскурсия с Олесей! Мы были ограничены временными рамками, Олеся гибко подстроила маршрут. Много интересной информации и фактов, мы заслушались! Спасибо большое! 🙏 Всем рекомендую!
    В
    8 сен 2023
    Спасибо Олесе за интересную экскурсию!
    Дарья
    30 июл 2023
    Интересная экскурсия. Олеся легко и непринужденно показала нам азиатский район Стамбула. Без сложных исторических фактов, большого количества цифр и ненужной информации рассказала о Стамбуле ненышнем и прошлом. За почти 4 часа мы не устали, было комфортно всем, и взрослым и юным. Дополнительный бонус-вкусные локации, за которые отдельное спасибо Олесе. Экскурсию однозначно рекомендую
    Юрий
    23 июн 2023
    Олеся провела экскурсию замечательно. Она прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Да и маршрут был составлен так идеально, что даже не смотря на такую жару, за 3,5 часа совсем не устали и успели посмотреть всё. Тема Кадыкёя раскрыта полностью, удалось удивить семью неожиданной атмосферой свободы и гармонии в азиатской части Стамбула.
    Отдельное спасибо за португальский десерт и локации с вкусной едой!

    Входит в следующие категории Стамбула

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