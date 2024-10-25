Когда Стамбульская «Европа» исхожена вдоль и поперёк, пора приниматься за другую сторону столицы - азиатскую! Гостеприимный, почти не туристический Кадыкёй гораздо интереснее открыть на дружеской квест-прогулке. Вы пройдете по антикварным и ремесленным улочкам, посетите любимые заведения местных и вдохнете ароматы восточного базара. Услышите рассказ о турецком Пушкине и взглянете на Мраморное море с лучшего ракурса

Описание квеста

История, архитектура и религиозные постройки

Прогулка-квест начнется на пристани Кадыкёй, откуда открывается чудесный вид на полуостров. Возле железнодорожного вокзала Хайдарпаша вы узнаете, почему его архитектура столь заметно отличается от окружающих построек. А чуть позже рассмотрите великолепный фасад оперного театра Сюрейа. По пути поговорим об истории древнего города Халкедон, который со временем превратился в один из районов необъятного Стамбула. А также затронем духовную сторону города — у православных храмов Св. Троицы и Св. Ефимии, где проходил Четвертый Вселенский собор, я расскажу, как получилось, что в Кадыкёе церквей больше, чем мечетей.

Антикварные и ремесленные улочки

Пройдя через тихие переулки с запылённым антиквариатом и кафе на несколько столиков, вы доберетесь до самого известного символа района — статуи быка. Заглянете на улицу ремесленников и посетите чайный сад при культурном центре им. Назыма Хикмета, где в тени деревьев я расскажу о турецком Пушкине — писателе и поэте, личность которого неразрывно связана с Москвой.

Богемный район Мода

В этом атмосферном месте, где не бывает суеты, туристических толп и навязчивых продавцов, а местные жители неспешно прогуливаются, общаются и наслаждаются жизнью, вы откроете совсем другой Стамбул — живой и настоящий. Услышите интересную историю об особняке Арифа Паши, старейшей таверне (мейханэ) и необычном месте в ее подвалах. Полюбуетесь видами на Мраморное море, увидите знаменитый исторический ретро трамвайчик, на котором, при желании, сможете прокатиться. И посетите стилизованное кафе, созданное турецким фанатом американского сериала «Во все тяжкие», где можно перевоплотиться в образ химика-эксперементатора и сделать интересные фотографии.

Вкусы и ароматы Азиатского Стамбула

Путь будет пролегать через настоящий восточный шумный базар, куда местные жители приходят за свежайшей рыбой, сырами и оливками. Здесь вы вдохнете весь спектр ароматов и, при желании, продегустируете традиционные продукты. Вы наверняка пробовали классический турецкий кофе — но мы предложим вам Османский кофе, рецепт которого был создан во дворце Султана. А в завершении прогулки в проверенном заведении вы отведаете вкусные блюда национальной кухни и оцените местный десерт — нет, это не будет баклава или классическая сладость: мы за новые знания, новые впечатления и новые вкусы!

Организационные детали