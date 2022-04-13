Эта поездка вобрала в себя всё самое прекрасное: Мраморное море, горы, еду — тысяча впечатлений за 10 часов. Путешествие в Бурсу — колоритный и старейший город с богатой историей! Эта экскурсия познакомит с главными сокровищами Империи Османов и позволит побывать в деревне Джумалыкызык, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

Путь через Мраморное море и старый платан

Отправляемся в путь из Стамбула, я заберу вас из отеля на Mercedes Vito. До Инкая (пригорода Бурсы) — нашей первой остановки — ехать ориентировочно 2 часа. Большая часть этого времени пройдет на пароме, так как мы заедем на паром прямо на авто и поплывем по Мраморному морю. Этого времени более чем достаточно, чтобы лучше познакомиться и обсудить план путешествия. В Инкая у нас будет возможность выпить турецкий кофе в тени 600-летнего платана. Старый платан давно стал своеобразным символом Бурсы.

По местам Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Бурсы является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь благодаря гробницам первых султанов. Эта часть нашей экскурсии будет пешая, здесь мы начнем с района Мурадие где мы погрузимся в историю Османской империи. Далее нас ждет Улу Джами - старейшая и самая большая мечеть, построенная в Сельджукском стиле в конце 14-го века. Стены украшают утонченные каллиграфические надписи, которые можно изучать бесконечно.

Шелковый рынок

Многие путешественники, приезжали в Бурсу, и сразу устремлялись на уникальный шелковый рынок, чтобы окунуться в невероятный восточный колорит. Аутентичный турецкий рынок наполнен кофейно-специевым благоуханием, шумными голосами торговцев и яркими прилавками, в разнообразии товаров на которых можно утонуть. Туристов здесь почти нет, потому большая часть продавцов ориентирована на местное население.

Деревня Джумалыкызык

Деревня которой более 700 лет. Джумалыкызык считается наиболее аутентичным местом в Турции, где бережно сохраняется атмосфера давно минувших лет. Деревня привлекает к себе не только дружелюбием и простодушностью жителей, но и особой архитектурой – здесь сохранились османские дома из камня, дерева и сырцового кирпича.