Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito

Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito
Из Стамбула в Бурсу на Mercedes Vito

Что вас ожидает 🤩

  • Бурса
  • Мраморное море
Эта поездка вобрала в себя всё самое прекрасное: Мраморное море, горы, еду — тысяча впечатлений за 10 часов. Путешествие в Бурсу — колоритный и старейший город с богатой историей! Эта экскурсия познакомит с главными сокровищами Империи Османов и позволит побывать в деревне Джумалыкызык, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
Путь через Мраморное море и старый платан
Отправляемся в путь из Стамбула, я заберу вас из отеля на Mercedes Vito. До Инкая (пригорода Бурсы) — нашей первой остановки — ехать ориентировочно 2 часа. Большая часть этого времени пройдет на пароме, так как мы заедем на паром прямо на авто и поплывем по Мраморному морю. Этого времени более чем достаточно, чтобы лучше познакомиться и обсудить план путешествия. В Инкая у нас будет возможность выпить турецкий кофе в тени 600-летнего платана. Старый платан давно стал своеобразным символом Бурсы.

По местам Всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Бурсы является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь благодаря гробницам первых султанов. Эта часть нашей экскурсии будет пешая, здесь мы начнем с района Мурадие где мы погрузимся в историю Османской империи. Далее нас ждет Улу Джами - старейшая и самая большая мечеть, построенная в Сельджукском стиле в конце 14-го века. Стены украшают утонченные каллиграфические надписи, которые можно изучать бесконечно.

Шелковый рынок

Многие путешественники, приезжали в Бурсу, и сразу устремлялись на уникальный шелковый рынок, чтобы окунуться в невероятный восточный колорит. Аутентичный турецкий рынок наполнен кофейно-специевым благоуханием, шумными голосами торговцев и яркими прилавками, в разнообразии товаров на которых можно утонуть. Туристов здесь почти нет, потому большая часть продавцов ориентирована на местное население.

Деревня Джумалыкызык

Деревня которой более 700 лет. Джумалыкызык считается наиболее аутентичным местом в Турции, где бережно сохраняется атмосфера давно минувших лет. Деревня привлекает к себе не только дружелюбием и простодушностью жителей, но и особой архитектурой – здесь сохранились османские дома из камня, дерева и сырцового кирпича.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вода
  • Проезд
Что не входит
  • Еда
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды также с нами будет водитель авто.
  • Экскурсия продлится около 10 часов, поэтому выезжаем рано утром.
  • Экскурсионный маршрут не рассчитан на детей
  • Экскурсия будет проходить в комфортном Mercedes Vito
  • Что входит в стоимость, а что — нет
  • Включено:
  • Трансфер на Mercedes Vito от отеля до Бурсы и обратно
  • Проезд авто на пароме
  • Вода
  • Дополнительно:
  • У нас будут остановки на обед и ужин в местных заведениях. Также у нас будет возможность позавтракать под историческим платаном
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день

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