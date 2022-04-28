Что вас ожидает:

Маршрут на ваш выбор

Осуществить это великолепный тур «Каппадокия из Стамбула» можно двумя путями — воздушным и наземным. Мы предлагаем вам выбор из двух вариантов. Вы можете ехать с нами на комфортабельном автобусе в Каппадокию из Стамбула. Или же, выбрать быстрый перелёт авиарейсом. В этом случае, самолет из Стамбула доставит нас утром в аэропорт Невшехира или Кайсери. А дальше, у нас будет насыщенная экскурсионная программа в Каппадокии. Это займёт весь день, а вечером мы возвращаемся в обратном направлении, тем же путём, в аэропорт Стамбула.

Дорога в Каппадокию из Стамбула

Если же вы предпочитаете более бюджетный вариант поездки на автобусе, то такой путь будет длиться на протяжении от 10 до 12 часов. Это, конечно, длинная поездка, но зато она получится для вас значительно дешевле. Наш автобус отправляется в Каппадокию из Стамбула вечером.

В дороге мы будем находиться в ночное время, однако у вас будет возможность с комфортом поспать во время переезда. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги и время и начать свою экскурсию рано утром. Наш автобус прибывает в древний город Ургюп. Много веков его называли Башхисаром и он был в Каппадокии самым крупным городом в период Османской империи.

Древний город Ургюп

Его древнее название переводится как «Главная крепость». Этот городок расположился вблизи вулканических скал и отсюда открывается изумительный вид на широкие долины с дымоходами фей. Они были сформированы в результате долгих геологических процессов, и представляют собой скальные образования необычных форм. Их также называют волшебными каминами фей. И они действительно имеют сказочный вид. Самые крупные экземпляры напоминают огромные каменные грибы. Вы сможете увидеть этих гигантов и знаменитую их группу под названием «Три красавицы». Они разместились совсем рядом с Ургюпом.

Долина Деврент

Кроме этого, у вас будет возможность посетить популярную долину Деврент. Её не случайно называют долиной Воображения. Здесь вы сможете убедиться, что таинственный замысел природы и в самом деле является непостижимым для человека. Вы увидите какими удивительными могут быть природные скульптуры. Перед вами предстанут различные экзотические существа в облике неведомых животных. А также вполне узнаваемые фигуры дельфинов, питонов, верблюдов, тюленей и других симпатичных зверушек. Все они сделаны природой из камня, это настоящий каменный зоопарк!

Долина Пашаба

Далее вы побываете в долине Пашаба — это знаменитая Долина Монахов. Здесь вы сможете гулять между огромными скальными трубами. Эти великаны появились миллионы лет назад в результате извержений вулканов. Их лава и пепел перемешивались и отвердевали, а затем стали базальтом и туфом, из которых состоят эти каменные конусы. Вода и ветры постепенно выточили из вулканических пород такие причудливые статуи. На их фоне можно фотографироваться на память и сделать интересные селфи.

Древний город Аванос

После этих забавных прогулок вам предстоит посетить древний город Авонос. Это гончарная столица Каппадокии и здесь вы получите представление о традиционной технологии производства различных изделий из глины. Вы также сможете лично поучаствовать в этом деле своими руками. Сначала вам преподадут секреты мастерства и вы узнаете тонкости древней техники для изготовления разных керамических предметов. Пройдя обучение в мастер-классе по керамике, вы попробуете эту методику на практике. Это станет для вас интересным опытом, и обогатит вас новыми умениями и полезными знаниями.

Национальный заповедник Гереме

Дальше вас ожидает турецкий Национальный заповедник Гереме. Он является огромным музеем под открытым небом. Этот исторический комплекс признан организацией ЮНЕСКО одним из объектов Всемирного наследия, которые расположены в Турции. Здесь вы сможете исследовать множество древних пещерных церквей, скальных монастырей и часовен. Все эти достопримечательности относятся к самому начальному этапу развития христианской религии.

Замок Учхисар

В завершении путешествия, вы посетите известный пещерный Замок Учхисар. Он находится на вершине высокой горы и расположен в скале. В ней вырублены лабиринты туннелей, которые размещаются на разных уровнях, и большое количество жилых помещений на нескольких этажах. Они служили для здешних жителей укрытием от захватчиков. Сейчас возле с этой многоэтажной скальной крепости оборудована обзорная площадка. Это самая высокая точка в Каппадокии. С неё открывается зачаровывающая панорама лунных пейзажей живописных долин и широкие просторы дальних окрестностей.

В этом увлекательном туре вы сможете наслаждаться комфортным путешествием в Каппадокию, которое организуют для вас экскурсии в Стамбуле. Вы получите самые приятные впечатления от этой незабываемой поездки и наилучшие воспоминания на всю жизнь! Вы получите самые приятные впечатления от этой незабываемой поездки и наилучшие воспоминания на всю жизнь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Внимание! Гид англоязычный

Обратит внимание, что трансфер из Стамбула (и обратно) до Каппадокии и трансфер, непосредственно по Каппадокии проходит на разных автобусах. Когда вы прибудет из Стамбула рано утром, вы можете дойти до нашего офиса в Каппадокии (он находится всего в 5 минутах о автобусной станции) либо мы можем забрать вас оттуда. В 09:30 начинается тур. В 16:30 вы возвращаетесь в офис и у вас будет свободное время до 20:30, затем ночной автобус вернёт вас снова в Стамбул.

Также вы можете ознакомиться с 2-дневным туром по Каппадокии из Стамбула на самолете