Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю знаменитой Девичьей башни,...

5
4 отзыва
Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю знаменитой Девичьей башни, увидите главные достопримечательности с 236-метровой смотровой площадки и зайдете в старинную мечеть Михримах Султан.

А также прокатитесь на пароме и продегустируете турецкие сладости и кофе на Египетском рынке.
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Прогулка по Босфору
  • Мечеть Михримах Султан
  • Девичья башня
  • Смотровая площадка в ТЦ «Сапфир»
  • Египетский базар
Что вас ждет?
  • Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по легендарному проливу и рассмотрите мечети, крепости, дворцы и шикарные виллы, расположенные на его живописных берегах.
  • Мечеть Михримах Султан — вы услышите о жизни любимой дочери султана Сулеймана Великолепного и узнаете, какую роль она сыграла в истории Османской империи.
  • Девичья башня — одна из «визитных карточек» города. Вы узнаете, как в разные времена она была таможенным пунктом, маяком и даже тюрьмой.
  • Смотровая площадка в ТЦ «Сапфир» — вы посетите самое высокое здание Турции и рассмотрите с высоты 236 метров старинные и современные кварталы.
  • Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€125

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка — 45 лир
  • Девичья башня — 50 лир
  • паром — 25 лир.
Где начинаем и завершаем
Начало: В отеле
Завершение: в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Kemal
Kemal
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