Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю знаменитой Девичьей башни, увидите главные достопримечательности с 236-метровой смотровой площадки и зайдете в старинную мечеть Михримах Султан.



А также прокатитесь на пароме и продегустируете турецкие сладости и кофе на Египетском рынке.