Познакомиться с городом контрастов, рассмотреть его главные локации и прокатиться на кораблике
Стамбул — город, в который так приятно погрузиться! История тут на каждом шагу и мы пойдём вслед за ней. На площади Ипподром рассмотрим знаменитые стелы, Голубую мечеть и Святую Софию. У древней колонны Чемберлиташ свернём к лавочкам Гранд-базара. Через ароматный Египетский рынок выйдем к пристани. И полюбуемся видами, рассекая на кораблике волны Босфора.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 15:00
Описание водной прогулки
На площади Ипподром осмотрим стелы, Голубую мечеть и Айя-Софию. Колонны поведают нам о поклонении языческим богам. Великая София — о жертве Иисуса Христа ради людей, а Голубая мечеть познакомит с основами ислама.
Далее отправимся к языческо-христианской колонне Чемберлиташ. Я расскажу вам, что, по преданиям, хранится в её недрах.
На шумном Гранд-базаре повернём в мрачный, полный тайн Валиде Хан. Вы увидите место сокровищницы султанши и услышите историю этого места.
Египетский базар окутает нас ароматом свежемолотого кофе, чая, специй и сладостей.
Завершим прогулку катанием на кораблике по Босфору (1,5 часа). С волн пролива полюбуемся европейской и азиатской частями: прекрасными дворцами, искусными мечетями и кварталами. Разглядим крепости Румели и Анадолу Хисары, охранявшие вход в Чёрное море.
Вы узнаете:
Как взаимосвязаны мировые религии
Детали из жизни династии Османов
Кто такие Ахмет I и его любимая наложница Кёсем
Жуткие истории, происходившие на берегах неистового Босфора
И многое другое!
Организационные детали
Святую Софию и Голубую мечеть мы осматриваем снаружи
Рекомендуемый возраст детей — 5+. Детские билеты оплачиваются так же, как и взрослые
Водная часть прогулки проходит на общем кораблике, где будут и другие путешественники
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Святой Софии
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30 и 15:00, в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 968 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года.
Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У читать дальше
меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации.
По личным и рабочим вопросам я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе!
С любовью, ваш гид Елена.