Стамбул — город, в который так приятно погрузиться! История тут на каждом шагу и мы пойдём вслед за ней. На площади Ипподром рассмотрим знаменитые стелы, Голубую мечеть и Святую Софию. У древней колонны Чемберлиташ свернём к лавочкам Гранд-базара. Через ароматный Египетский рынок выйдем к пристани. И полюбуемся видами, рассекая на кораблике волны Босфора.

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Ваш гид в Стамбуле

Елена Ваш гид в Стамбуле

Время начала: 08:30, 15:00

Описание водной прогулки

На площади Ипподром осмотрим стелы, Голубую мечеть и Айя-Софию. Колонны поведают нам о поклонении языческим богам. Великая София — о жертве Иисуса Христа ради людей, а Голубая мечеть познакомит с основами ислама.

Далее отправимся к языческо-христианской колонне Чемберлиташ. Я расскажу вам, что, по преданиям, хранится в её недрах.

На шумном Гранд-базаре повернём в мрачный, полный тайн Валиде Хан. Вы увидите место сокровищницы султанши и услышите историю этого места.

Египетский базар окутает нас ароматом свежемолотого кофе, чая, специй и сладостей.

Завершим прогулку катанием на кораблике по Босфору (1,5 часа). С волн пролива полюбуемся европейской и азиатской частями: прекрасными дворцами, искусными мечетями и кварталами. Разглядим крепости Румели и Анадолу Хисары, охранявшие вход в Чёрное море.

Вы узнаете:

Как взаимосвязаны мировые религии

Детали из жизни династии Османов

Кто такие Ахмет I и его любимая наложница Кёсем

Жуткие истории, происходившие на берегах неистового Босфора

И многое другое!

Организационные детали

Святую Софию и Голубую мечеть мы осматриваем снаружи

Рекомендуемый возраст детей — 5+. Детские билеты оплачиваются так же, как и взрослые

Водная часть прогулки проходит на общем кораблике, где будут и другие путешественники