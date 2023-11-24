Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Историческая судьба Стамбула крайне интересна.
Город захватывала одна империя за другой — и каждый захватчик по-своему огранял алмаз Стамбула, превращая его в бриллиант.
Площадь Таксим, улица Истикляль, Галатская башня, район Эминеню, Египетский базар и Азиатская часть… Мы побываем в разных местах, чтобы узнать историю и легенды столицы.
Город захватывала одна империя за другой — и каждый захватчик по-своему огранял алмаз Стамбула, превращая его в бриллиант.
Площадь Таксим, улица Истикляль, Галатская башня, район Эминеню, Египетский базар и Азиатская часть… Мы побываем в разных местах, чтобы узнать историю и легенды столицы.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Экскурсию начнём с площади Таксим, где находится статуя Свободы Турции
- На улице Истикляль — «Турецком Арбате» — посетим католическую церковь Антуана Падуанского
- Пройдём к Галатской башне, поднявшись на которую можно полюбоваться городом сверху
- Направимся по историческому Галатскому мосту в район Эминеню, к Новой мечети и Египетскому базару
- Проплывём по Босфору в Азиатскую часть города — Ускюдар, пройдёмся по побережью Босфора и рассмотрим дворцы Османской империи
Вы узнаете:
- Почему Константинополь называли «Золотым яблоком Мира»
- Как Газанфера пролетел над Босфором
- Как связана легенда о городе Слепцов с основанием Константинополя
- Как сплетались архитектура и культура римлян и османов
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с возможностью переездов на общественном транспорте. Плата за проезд — 10 лир/чел. Также я могу организовать для вас частный трансфер — пишите, обсудим.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 67 туристов
Здравствуйте, я — Лилия. Уже 2 года вожу экскурсии по Стамбулу и открою для вас его неповторимость и многогранность. Покажу известные места и нетуристические улочки вдали от музеев и дворцов. С удовольствием поделюсь увлекательными историями — своими и города.
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