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ориентировались по городу с трудом. Гид не отработав заявленное время и не показав все что заявлено в программе, сообщила друзьям как пройти и на чем доехать туда, где она должна была продолжать экскурсию. Если у гида произошло ЧП или она по семейным обстоятельствам не могла качественно преподнести материал в полном объёме, нужно было предупредить и мы бы искали другого гида. Это был третий день экскурсий, на фоне её коллег это был провал ((Они были расстроены, а я чувствовала вину ведь это я выбрала данного гида.