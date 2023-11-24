«Золотое яблоко Мира» - Стамбул

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития

Историческая судьба Стамбула крайне интересна.

Город захватывала одна империя за другой — и каждый захватчик по-своему огранял алмаз Стамбула, превращая его в бриллиант.

Площадь Таксим, улица Истикляль, Галатская башня, район Эминеню, Египетский базар и Азиатская часть… Мы побываем в разных местах, чтобы узнать историю и легенды столицы.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Ближайшие даты:
24
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Экскурсию начнём с площади Таксим, где находится статуя Свободы Турции
  • На улице Истикляль — «Турецком Арбате» — посетим католическую церковь Антуана Падуанского
  • Пройдём к Галатской башне, поднявшись на которую можно полюбоваться городом сверху
  • Направимся по историческому Галатскому мосту в район Эминеню, к Новой мечети и Египетскому базару
  • Проплывём по Босфору в Азиатскую часть города — Ускюдар, пройдёмся по побережью Босфора и рассмотрим дворцы Османской империи

Вы узнаете:

  • Почему Константинополь называли «Золотым яблоком Мира»
  • Как Газанфера пролетел над Босфором
  • Как связана легенда о городе Слепцов с основанием Константинополя
  • Как сплетались архитектура и культура римлян и османов

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия с возможностью переездов на общественном транспорте. Плата за проезд — 10 лир/чел. Также я могу организовать для вас частный трансфер — пишите, обсудим.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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