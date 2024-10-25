Историческая судьба Стамбула крайне интересна.
Город захватывала одна империя за другой — и каждый захватчик по-своему огранял алмаз Стамбула, превращая его в бриллиант.
Площадь Таксим, улица Истикляль, Галатская башня, район Эминеню, Египетский базар и Азиатская часть… Мы побываем в разных местах, чтобы узнать историю и легенды столицы.
Город захватывала одна империя за другой — и каждый захватчик по-своему огранял алмаз Стамбула, превращая его в бриллиант.
Площадь Таксим, улица Истикляль, Галатская башня, район Эминеню, Египетский базар и Азиатская часть… Мы побываем в разных местах, чтобы узнать историю и легенды столицы.
Описание экскурсии
- Экскурсию начнём с площади Таксим, где находится статуя Свободы Турции.
- На улице Истикляль — турецком Арбате — посетим католическую церковь Антуана Падуанского.
- Пройдём к Галатской башне, поднявшись на которую можно полюбоваться городом сверху.
- Направимся по историческому Галатскому мосту в район Эминеню, к Новой мечети и Египетскому базару.
- Проплывём по Босфору в Азиатскую часть города — Ускюдар, пройдёмся по побережью Босфора и рассмотрим дворцы Османской империи.
Вы узнаете:
- Почему Константинополь называли «Золотым яблоком Мира».
- Как Газанфера пролетел над Босфором.
- Как связана легенда о городе Слепцов с основанием Константинополя.
- Как сплетались архитектура и культура римлян и османов.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с возможностью переездов на общественном транспорте. Плата за проезд — 10 лир/чел. Также я могу организовать для вас частный трансфер — пишите, обсудим.
- Подъём на башню Галата по желанию, стоимость 20€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиля — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 620 туристов
Гиды из нашей команды покажут известные места и нетуристические улочки вдали от музеев и дворцов. Мы с удовольствием поделимся увлекательными историями — своими и города.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с гидом Лиля. Новое место, незнакомый человек - всегда волнительно, нет уверенности в правильности выбора. Здесь, как говорит молодежь, бинго!
Лиля грамотная, внимательная, четкая, очень трудолюбивая, старается заполнить каждую минуту информацией. С ней очень легко договариваться. Она деликатная, умная, красивая, приятная молодая женщина.
Наша группа из 4-х человек, мы все в нее влюблены.
Удачи!
Лиля грамотная, внимательная, четкая, очень трудолюбивая, старается заполнить каждую минуту информацией. С ней очень легко договариваться. Она деликатная, умная, красивая, приятная молодая женщина.
Наша группа из 4-х человек, мы все в нее влюблены.
Удачи!
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Бронировала данную экскурсию для своих друзей, выбирала я её из огромного количества подобных именно потому, что в ней были указаны все локации что были нужны. Друзья первый раз в Стамбуле,
Лиля
Ответ организатора:
Здравствуйте! Программа экскурсии была выполнена полностью. Путешественники сами выразили желание сделать покупки, и с их согласия я оставила их на
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