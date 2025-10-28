Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул в мини-группе

Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию на фоне шаров
Я хорошо знаю Стамбул, а также турецкие культуру, традиции и кухню.

Приглашаю в путешествие, в котором покажу вам самые крутые локации и лучшие смотровые площадки! Вас ждут старинные мечети бывшего Константинополя,
знаменитая улица Истикляль, район Балат и многое другое. Мы прокатимся на пароме по Босфору и погуляем по красивым набережным.

В Каппадокии местный гид проведёт нам экскурсию по древнему подземному городу, расскажет о происхождении долин Любви, Воображения и Красной. В Аваносе вы попробуете создать керамическое изделие на гончарном круге.

А ещё мы будем встречать рассветы и провожать закаты, любоваться воздушными шарами и делать яркие фотографии. Желающие смогут полетать и прокатиться на лошадях. Подарите себе перезагрузку и бодрящую энергию на целый год вперёд!

5
11 отзывов
Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой авиабилетов обязательно согласуйте рейс с организатором тура: участники вылетают из разных городов, предусмотрен групповой трансфер.

За неделю до поездки, мы пришлём вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, прочесть инструкции, задать интересующие вас вопросы организатору.

Национальная валюта Турции — турецкая лира. Везите с собой доллары и евро, здесь вы их будет обменивать на лиры. Поменять деньги можно в обменных пунктах около отеля. Карты российских банков не работают в Стамбуле. Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, можно купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на Whatsapp или подключить Е-sim.

Что взять с собой?

Заграничный паспорт Удобную обувь (кроссовки) Женщинам платок для посещения мечетей Солнцезащитные очки и крем Средства личной гигиены Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть) Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Встречаемся в 1-й день тура в новом аэропорту Стамбула в 14:00. Водитель будет с табличкой у 14 выхода. Важно заранее сообщить время прилёта и номер рейса!

В последний день тура будет групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбула в 15:00. Если ваш рейс вылетает раньше или позже, то в аэропорт нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула — 60 минут. Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния.

В туристических районах можно одеваться свободно. При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе. Турция — светская страна, но большинство населения — мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.

Чаевые не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 5-10%, отели, гиды — по желанию

Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых. Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.

Маленький секрет. Если сказать:

Merhaba — здравствуйте

Teekkr ederim — спасибо

к вам сразу будут относиться теплее.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему Стамбулу

Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. По прибытии вы спокойно разместитесь и отдохнёте после перелёта.

Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».

Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гюльхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.

2 день

Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на пароме

Сегодня первым делом отправимся на знаменитый Гранд-базар, самый большой крытый рынок в мире. Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц с мечетями, кафе, фонтанами и школами.

Затем побываем у мечети Сулеймание — символа Золотого века Стамбула. Мы осмотрим гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуемся видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню. Заглянем на Египетский базар — ещё один колоритный рынок с пряным ароматом специй и сладостей. После вы отведаете настоящий османский кофе в «секретной» локации.

Далее исследуем самобытный район Балат с нетипичной архитектурой, разноцветными фасадами и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города.

Попробуем уличный стритфуд и прокатимся на пароме по Босфору, обозревая окрестности с воды и подкармливая крикливых чаек. Вечером вернёмся в отель — свободное время и ужин на террасе лаунж-бара.

3 день

Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт

Позавтракав, продолжим изучать городские достопримечательности. Полюбуемся великолепными воротами Долмабахче с видом на Босфор. Затем отправимся в район Таксим, где погуляем по знаменитой улице Истикляль — символу турецкой свободы и независимости. Вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. Посмотрим на изящную церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле. Сделаем красивые кадры с историческим красным трамваем, курсирующим по улице Истикляль.

У старейшей Галатской башни я расскажу вам о полёте «турецкого Икара». Мы заглянем в Цветочный пассаж, построенный греческим банкиром в 1876 году. Осмотрим отель-музей «Пера Палас», изначально предназначавшийся для пассажиров «Восточного экспресса», и номер 101 первого президента Турции. Выпьем кофе во дворе старого монастыря и посетим книжный магазин, в котором создана лестница из книг.

После побываем у Галатского моста, где готовят знаменитый стрит-фуд — рыбу в лаваше. Пройдёмся по Галатапорту — самой красивой набережной в Стамбуле. Поужинав, вернёмся в отель, где можно будет расслабиться в хаммаме в завершении насыщенного дня.

4 день

Голубая мечеть, Султанахмет, перелёт в Каппадокию

Сегодняшний день начнём с посещения панорамной террасы с видом на Айя-Софию и Голубую мечеть. Покормим чаек прямо с рук и сделаем с ними классные фотографии. Также погуляем по площади Султанахмет и осмотрим Голубую мечеть.

После прогулки вернёмся в отель, заберём вещи и поедем в аэропорт, откуда совершим перелёт в Каппадокию. По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём — завтра рано вставать, ведь вас ждёт полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату).

5 день

Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»

Сегодня те, кто хочет полетать на шаре, встанут ещё до рассвета, чтобы осуществить свою мечту. Вас ждёт полёт в лучах восходящего солнца над причудливыми скалами. Те, кто решит не летать, смогут сделать красивые кадры с парящими в небе шарами со смотровой площадки отеля. *Если из-за погодных условий полёт не состоится, будет возможность полетать в следующие два дня.

После завтрака отправимся на экскурсию с профессиональным местным русскоговорящим гидом. Начнём с посещения древнего подземного города, который, по оценкам историков, мог быть основан ещё в 8 веке до нашей эры. Это настоящий многоэтажный мегаполис под землей! Вы увидите кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла для животных, церковь и школу.

Затем полюбуемся захватывающими видами со смотровой площадки, расположенной в древней крепости — бывшей сторожевой башне. Это самая высокая точка Каппадокии! Побываем в долинах Воображения и Любви, в Ургупе увидим знаменитые каменные столбы «Три красавицы». Посетим крепость Ортахисар, напоминающую сказочный замок, и монастырь в долине Халлач.

Пообедав в ресторане традиционным блюдом региона (по желанию, за доплату), отправимся в «город гончаров» Аванос, жители которого начали постигать гончарное искусство ещё во времена хеттов. В лавках мастеров рассмотрим изящные кувшины, горшки и тарелки ручной работы. Понаблюдаем за процессом изготовления керамического изделия и сами примерим на себя роль творцов.

Продегустируем каппадокийское вино (за доплату) и вернёмся в отель, где после ужина весело проведём время — будем развлекаться и танцевать!

6 день

Встреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долине

В этот день снова встанем рано, в 04:30, чтобы поехать встречать рассвет на кабриолетах! Сделаем много ярких фотографий и видео на фоне летающих шаров!

Вернёмся в отель, позавтракаем, а после у вас будет свободное время. Вы можете провести его по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату): прогулку на квадроциклах или лошадях по долинам, фотосессию с ковбоем и табуном лошадей.

Во второй половине дня сначала прогуляемся по центру Гёреме, желающие купят сувениры и сладости, а затем отправимся гулять и любоваться невероятным закатом в Красную долину.

7 день

Отъезд

Выспавшись, позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. Обратные билеты в Стамбул можно приобретать из Невшехира и Кайсери.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/в аэропорт по программе тура
  • Передвижения на общественном транспорте в Стамбуле
  • Прогулка на пароме по Босфору
  • Экскурсия по Каппадокии с гидом
  • Сопровождение организатором
  • Фото и видео от организатора
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
  • Перелёт из Каппадокии в Стамбул
  • Обеды и ужины - €10-30
  • Дегустация вина и дополнительные экскурсии
  • 1-местное размещение - €30
  • Полёт на шаре ~ €200 и выше (зависит от периода, сезона, погодных условий)
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
Завершение: Невшехир или Кайсери, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

Отзывы и рейтинг

А
В двух словах было великолепно и незабываемо.
Отличное размещение и в Стамбуле, в историческом центре города, 5 минут пеком до достопримечательнойтей + завтрак с видом на Золотой Рог, и в Каппадокии, шары из отеля видны отлично.
Экскурсии были запланированы и проведены замечательно.
И к тому же очень повезло с погодой, все дни стояло солнце, по при этом не было ни жарко ни холодно.
Т
Прошло уже три недели с того момента как вернулась из Турции, а я всё выкладываю фотки с разных мест. Друзья не верят, что я была там всего 7 дней, даже
шутили, что нас почти не давали спать, чтоб всё успеть посмотреть)).

Но если честно, этот тур — один из лучших подарков, что я себе сделала за последние годы! Очень рада, что выбрала именно эту поездку и того человека, кто её организовал. Настоящий молодец, который реально вкладывается в путешествие для гостей.

Погода иногда подводила, но это не важно, когда рядом такой классный организатор. Она сделала всё, чтобы нам было удобно и интересно, учитывая и непогоду, и желания каждого. Я была одна в поездке, переживала немного, а зря. Было уютно и спокойно, можно было обратиться с любым вопросом — она отвечала как близкий человек. Пишу и сама улыбаюсь.

У этой девушки ещё есть туры, и теперь мечтаю поехать с ней в Марокко! ✌️

В
Привет всем! Очень классно что группа была маленькая, это прям большой плюс. Жили в самом центре, и место было не просто удобным а ещё с каким-то местным шармом и уютом.
Маршруты продуманы так что много ходишь пешком но и транспорт в нужный момент всегда под рукой. Организатор реально внимательный, будто в гости к близким приехал. Гид просто супер — видно что и харизма есть и знает своё дело отлично. В поездке была какая-то особенная теплая атмосфера и при этом времени на себя хватало. Все мои пожелания учитывали без проблем, помощь всегда оказывали даже больше чем ожидал.

К
Недавно съездили в поездку по маршруту Стамбул и Каппадокия – просто невероятно! Просыпаешься и видишь в небе шарики на рассвете, исследуешь подземные городки, гуляешь среди скал, наслаждаешься видом Босфора, слушаешь
чайек и азан, это прям что-то особенное, что запало в душу. Наш сопровождающий был очень внимательный, каждому уделял время и старался выполнить все запросы группы. Джумали — просто заряд энергии, веселый и при этом опытный гид. Настоятельно советую эту поездку всем, кто хочет поближе узнать Турцию.

Т
Тур просто отличный. Все было продумано очень хорошо. Жили в уютном маленьком отеле прямо в самом сердце старого Стамбула, куда можно было дойти пешком до многих мест. Экскурсии были реально
увлекательные, программа насыщенная, не было скучно ни минуты. Особенно в памяти осталась Кападокия — место просто завораживающее. Хочется поблагодарить тех, кто всё это организовал, за внимательность и заботу. Все вопросы решались моментально, чувствовалась забота о каждом.

М
Тур получился очень насыщенным и динамичным, программа просто супер. Не пришлось ни о чем волноваться, все было организовано отлично! Поэтому удалось полностью насладиться и погрузиться в атмосферу, посмотреть на красоту Стамбула и Каппадокии. Впечатления остались просто замечательные, удалось увидеть именно то, что планировали. Особая благодарность тем, кто вел тур и рассказывал, очень подробно и увлекательно делились всей информацией)
