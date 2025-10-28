Приглашаю в путешествие, в котором покажу вам самые крутые локации и лучшие смотровые площадки! Вас ждут старинные мечети бывшего Константинополя,
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой авиабилетов обязательно согласуйте рейс с организатором тура: участники вылетают из разных городов, предусмотрен групповой трансфер.
За неделю до поездки, мы пришлём вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, прочесть инструкции, задать интересующие вас вопросы организатору.
Национальная валюта Турции — турецкая лира. Везите с собой доллары и евро, здесь вы их будет обменивать на лиры. Поменять деньги можно в обменных пунктах около отеля. Карты российских банков не работают в Стамбуле. Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, можно купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на Whatsapp или подключить Е-sim.
Что взять с собой?Заграничный паспорт Удобную обувь (кроссовки) Женщинам платок для посещения мечетей Солнцезащитные очки и крем Средства личной гигиены Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть) Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Встречаемся в 1-й день тура в новом аэропорту Стамбула в 14:00. Водитель будет с табличкой у 14 выхода. Важно заранее сообщить время прилёта и номер рейса!
В последний день тура будет групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбула в 15:00. Если ваш рейс вылетает раньше или позже, то в аэропорт нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула — 60 минут. Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния.
В туристических районах можно одеваться свободно. При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе. Турция — светская страна, но большинство населения — мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.
Чаевые не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 5-10%, отели, гиды — по желанию
Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых. Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.
Маленький секрет. Если сказать:
Merhaba — здравствуйте
Teekkr ederim — спасибо
к вам сразу будут относиться теплее.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему Стамбулу
Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. По прибытии вы спокойно разместитесь и отдохнёте после перелёта.
Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».
Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гюльхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.
Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на пароме
Сегодня первым делом отправимся на знаменитый Гранд-базар, самый большой крытый рынок в мире. Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц с мечетями, кафе, фонтанами и школами.
Затем побываем у мечети Сулеймание — символа Золотого века Стамбула. Мы осмотрим гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуемся видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню. Заглянем на Египетский базар — ещё один колоритный рынок с пряным ароматом специй и сладостей. После вы отведаете настоящий османский кофе в «секретной» локации.
Далее исследуем самобытный район Балат с нетипичной архитектурой, разноцветными фасадами и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города.
Попробуем уличный стритфуд и прокатимся на пароме по Босфору, обозревая окрестности с воды и подкармливая крикливых чаек. Вечером вернёмся в отель — свободное время и ужин на террасе лаунж-бара.
Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт
Позавтракав, продолжим изучать городские достопримечательности. Полюбуемся великолепными воротами Долмабахче с видом на Босфор. Затем отправимся в район Таксим, где погуляем по знаменитой улице Истикляль — символу турецкой свободы и независимости. Вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. Посмотрим на изящную церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле. Сделаем красивые кадры с историческим красным трамваем, курсирующим по улице Истикляль.
У старейшей Галатской башни я расскажу вам о полёте «турецкого Икара». Мы заглянем в Цветочный пассаж, построенный греческим банкиром в 1876 году. Осмотрим отель-музей «Пера Палас», изначально предназначавшийся для пассажиров «Восточного экспресса», и номер 101 первого президента Турции. Выпьем кофе во дворе старого монастыря и посетим книжный магазин, в котором создана лестница из книг.
После побываем у Галатского моста, где готовят знаменитый стрит-фуд — рыбу в лаваше. Пройдёмся по Галатапорту — самой красивой набережной в Стамбуле. Поужинав, вернёмся в отель, где можно будет расслабиться в хаммаме в завершении насыщенного дня.
Голубая мечеть, Султанахмет, перелёт в Каппадокию
Сегодняшний день начнём с посещения панорамной террасы с видом на Айя-Софию и Голубую мечеть. Покормим чаек прямо с рук и сделаем с ними классные фотографии. Также погуляем по площади Султанахмет и осмотрим Голубую мечеть.
После прогулки вернёмся в отель, заберём вещи и поедем в аэропорт, откуда совершим перелёт в Каппадокию. По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём — завтра рано вставать, ведь вас ждёт полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату).
Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»
Сегодня те, кто хочет полетать на шаре, встанут ещё до рассвета, чтобы осуществить свою мечту. Вас ждёт полёт в лучах восходящего солнца над причудливыми скалами. Те, кто решит не летать, смогут сделать красивые кадры с парящими в небе шарами со смотровой площадки отеля. *Если из-за погодных условий полёт не состоится, будет возможность полетать в следующие два дня.
После завтрака отправимся на экскурсию с профессиональным местным русскоговорящим гидом. Начнём с посещения древнего подземного города, который, по оценкам историков, мог быть основан ещё в 8 веке до нашей эры. Это настоящий многоэтажный мегаполис под землей! Вы увидите кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла для животных, церковь и школу.
Затем полюбуемся захватывающими видами со смотровой площадки, расположенной в древней крепости — бывшей сторожевой башне. Это самая высокая точка Каппадокии! Побываем в долинах Воображения и Любви, в Ургупе увидим знаменитые каменные столбы «Три красавицы». Посетим крепость Ортахисар, напоминающую сказочный замок, и монастырь в долине Халлач.
Пообедав в ресторане традиционным блюдом региона (по желанию, за доплату), отправимся в «город гончаров» Аванос, жители которого начали постигать гончарное искусство ещё во времена хеттов. В лавках мастеров рассмотрим изящные кувшины, горшки и тарелки ручной работы. Понаблюдаем за процессом изготовления керамического изделия и сами примерим на себя роль творцов.
Продегустируем каппадокийское вино (за доплату) и вернёмся в отель, где после ужина весело проведём время — будем развлекаться и танцевать!
Встреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долине
В этот день снова встанем рано, в 04:30, чтобы поехать встречать рассвет на кабриолетах! Сделаем много ярких фотографий и видео на фоне летающих шаров!
Вернёмся в отель, позавтракаем, а после у вас будет свободное время. Вы можете провести его по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату): прогулку на квадроциклах или лошадях по долинам, фотосессию с ковбоем и табуном лошадей.
Во второй половине дня сначала прогуляемся по центру Гёреме, желающие купят сувениры и сладости, а затем отправимся гулять и любоваться невероятным закатом в Красную долину.
Отъезд
Выспавшись, позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. Обратные билеты в Стамбул можно приобретать из Невшехира и Кайсери.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/в аэропорт по программе тура
- Передвижения на общественном транспорте в Стамбуле
- Прогулка на пароме по Босфору
- Экскурсия по Каппадокии с гидом
- Сопровождение организатором
- Фото и видео от организатора
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
- Перелёт из Каппадокии в Стамбул
- Обеды и ужины - €10-30
- Дегустация вина и дополнительные экскурсии
- 1-местное размещение - €30
- Полёт на шаре ~ €200 и выше (зависит от периода, сезона, погодных условий)
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличное размещение и в Стамбуле, в историческом центре города, 5 минут пеком до достопримечательнойтей + завтрак с видом на Золотой Рог, и в Каппадокии, шары из отеля видны отлично.
Экскурсии были запланированы и проведены замечательно.
И к тому же очень повезло с погодой, все дни стояло солнце, по при этом не было ни жарко ни холодно.