Я хорошо знаю Стамбул, а также турецкие культуру, традиции и кухню.Приглашаю в путешествие, в котором покажу вам самые крутые локации и лучшие смотровые площадки! Вас ждут старинные мечети бывшего Константинополя,

знаменитая улица Истикляль, район Балат и многое другое. Мы прокатимся на пароме по Босфору и погуляем по красивым набережным. В Каппадокии местный гид проведёт нам экскурсию по древнему подземному городу, расскажет о происхождении долин Любви, Воображения и Красной. В Аваносе вы попробуете создать керамическое изделие на гончарном круге. А ещё мы будем встречать рассветы и провожать закаты, любоваться воздушными шарами и делать яркие фотографии. Желающие смогут полетать и прокатиться на лошадях. Подарите себе перезагрузку и бодрящую энергию на целый год вперёд!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой авиабилетов обязательно согласуйте рейс с организатором тура: участники вылетают из разных городов, предусмотрен групповой трансфер.

За неделю до поездки, мы пришлём вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, прочесть инструкции, задать интересующие вас вопросы организатору.

Национальная валюта Турции — турецкая лира. Везите с собой доллары и евро, здесь вы их будет обменивать на лиры. Поменять деньги можно в обменных пунктах около отеля. Карты российских банков не работают в Стамбуле. Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, можно купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на Whatsapp или подключить Е-sim.

Что взять с собой?

Заграничный паспорт Удобную обувь (кроссовки) Женщинам платок для посещения мечетей Солнцезащитные очки и крем Средства личной гигиены Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть) Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Встречаемся в 1-й день тура в новом аэропорту Стамбула в 14:00. Водитель будет с табличкой у 14 выхода. Важно заранее сообщить время прилёта и номер рейса!

В последний день тура будет групповой трансфер из отеля в новый аэропорт Стамбула в 15:00. Если ваш рейс вылетает раньше или позже, то в аэропорт нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Стамбула — 60 минут. Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния.

В туристических районах можно одеваться свободно. При посещении мечетей: закрытые плечи и колени, женщинам — платок на голову, обувь снимают при входе. Турция — светская страна, но большинство населения — мусульмане. Во время Рамадана в туристических местах всё работает, но в провинциях лучше не есть и не пить демонстративно днём. Во время азана (призыв к молитве) принято вести себя спокойно.

Чаевые не обязательны, но желательны: кафе и рестораны — 5-10%, отели, гиды — по желанию

Не фотографируйте людей без разрешения, особенно женщин и пожилых. Кошки и собаки — часть городской жизни, их любят и подкармливают. Обидеть животное — серьёзное общественное порицание.

Маленький секрет. Если сказать:

Merhaba — здравствуйте

Teekkr ederim — спасибо

к вам сразу будут относиться теплее.