Заразилося 955 +48

Померло 12 +2

Видужала 240 +27

Хворіють зараз 703 +19

Летальність 1.26% близько 13 чол. на 1000 хворих

В Приморськом крае, включаючи Владивосток, знаходиться 0.41%, 955 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 240 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 703 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Владивостоке i Приморськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Приморськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.38 рази в Приморськом крае ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 13 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Приморськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владивостоке i Приморськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Приморський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 955 +48+5% 12 +2+20% 240 +27+13% ▲ 703+19 11 тра 2020 907 +51+6% 10 213 +20+10% ▲ 684+31 10 тра 2020 856 +48+6% 10 193 +12+7% ▲ 653+36 9 тра 2020 808 +45+6% 10 181 +31+21% ▲ 617+14 8 тра 2020 763 +36+5% 10 150 +20+15% ▲ 603+16 7 тра 2020 727 +43+6% 10 +2+25% 130 +18+16% ▲ 587+23 6 тра 2020 684 +49+8% 8 +1+14% 112 +7+7% ▲ 564+41 5 тра 2020 635 +88+16% 7 +3+75% 105 +32+44% ▲ 523+53 4 тра 2020 547 +53+11% 4 73 +7+11% ▲ 470+46 3 тра 2020 494 +39+9% 4 66 +5+8% ▲ 424+34 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Приморськом крае по днях