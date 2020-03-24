- Заразилося 955+48
- Померло 12+2
- Видужала 240+27
- Хворіють зараз 703+19
- Летальність 1.26%близько 13 чол. на 1000 хворих
В Приморськом крае, включаючи Владивосток, знаходиться 0.41%, 955 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 240 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 703 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Владивостоке i Приморськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Приморськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владивостоке i Приморськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Приморський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|955+48+5%
|12+2+20%
|240+27+13%
|▲703+19
|11 тра 2020
|907+51+6%
|10
|213+20+10%
|▲684+31
|10 тра 2020
|856+48+6%
|10
|193+12+7%
|▲653+36
|9 тра 2020
|808+45+6%
|10
|181+31+21%
|▲617+14
|8 тра 2020
|763+36+5%
|10
|150+20+15%
|▲603+16
|7 тра 2020
|727+43+6%
|10+2+25%
|130+18+16%
|▲587+23
|6 тра 2020
|684+49+8%
|8+1+14%
|112+7+7%
|▲564+41
|5 тра 2020
|635+88+16%
|7+3+75%
|105+32+44%
|▲523+53
|4 тра 2020
|547+53+11%
|4
|73+7+11%
|▲470+46
|3 тра 2020
|494+39+9%
|4
|66+5+8%
|▲424+34
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