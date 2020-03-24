  1. Коронавірус 🦠 в Владивостоке i Приморськом крае

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Хворі коронавірусів в Приморськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 955+48
  • Померло 12+2
  • Видужала 240+27
  • Хворіють зараз 703+19
  • Летальність 1.26%близько 13 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Приморськом крае, включаючи Владивосток, знаходиться 0.41%, 955 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 240 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 703 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Владивостоке i Приморськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Приморськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.38 разив Приморськом крае ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
13 чоловікв середньому помирає в Приморськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Владивостоке i Приморськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Приморський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020955+48+5%12+2+20%240+27+13%703+19
11 тра 2020907+51+6%10213+20+10%684+31
10 тра 2020856+48+6%10193+12+7%653+36
9 тра 2020808+45+6%10181+31+21%617+14
8 тра 2020763+36+5%10150+20+15%603+16
7 тра 2020727+43+6%10+2+25%130+18+16%587+23
6 тра 2020684+49+8%8+1+14%112+7+7%564+41
5 тра 2020635+88+16%7+3+75%105+32+44%523+53
4 тра 2020547+53+11%473+7+11%470+46
3 тра 2020494+39+9%466+5+8%424+34
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Приморськом крае по днях

Приморский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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