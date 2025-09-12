Мини-группа
до 10 чел.
Хива - город историй
Прогулка по Хиве подарит уникальные впечатления. Узнайте о многовековой истории и архитектурных чудесах этого удивительного города
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
$38 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
Завтра в 13:30
14 сен в 09:30
$78 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида
Начало: По вашему адресу в Хиве
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от $75 за всё до 30 чел.
