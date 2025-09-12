Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Хиве на русском языке, цены от $38. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 15 отзывов Мини-группа до 10 чел. Хива - город историй Прогулка по Хиве подарит уникальные впечатления. Узнайте о многовековой истории и архитектурных чудесах этого удивительного города Начало: Возле крепости Ичан-Кала Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30 $38 за человека Пешая 3.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Хива сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по Старому городу Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях Начало: В Старом городе $78 за всё до 7 чел. 2 часа 8 отзывов Индивидуальная Экскурсия по дворцу Нуруллабая Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида Начало: По вашему адресу в Хиве от $75 за всё до 30 чел. Другие экскурсии Хивы

