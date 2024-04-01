Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор. Этим краям есть, чем удивить даже тех, кто думает, что хорошо знает страну. Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия. Прикоснётесь к источнику с целебной водой и святыне, к которой совершают паломничество жители гор. Пообщаетесь с местными и узнаете много интересного из первых уст.

Описание

Что вас ожидает

Ущелье Дарбанд

С таджикского его название переводится как «закрытая дверь». Раньше здесь проходил один из важнейших караванных путей, соединяющих Согдиану и Индию, а жители этого селения отвечали за его охрану. Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца.

Урочище Хожимой Ота

Святое место для жителей Сурхандарьи. Представляет собой захоронения, расположенные на террасе одной из стен. Рядом находится пещера с подземным озером. Располагаясь в глубине Дербентского ущелья, святыня окружена со всех сторон огромными вертикальными скалами.

Каньон Каптархона

Некогда здесь гнездились дикие голуби, в связи с чем он получил такое название. Состоит из причудливых поворотов, узких теснин, камней и валунов, разбросанных посреди узкой тропы. А рядом расположены кишлаки, где уклад жизни не менялся сотни лет и жители с радостью принимают гостей.

Организационные детали