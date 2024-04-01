Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор. Этим краям есть, чем удивить даже тех, кто думает, что хорошо знает страну. Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия. Прикоснётесь к источнику с целебной водой и святыне, к которой совершают паломничество жители гор. Пообщаетесь с местными и узнаете много интересного из первых уст.
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Описание
Что вас ожидает
Ущелье Дарбанд
С таджикского его название переводится как «закрытая дверь». Раньше здесь проходил один из важнейших караванных путей, соединяющих Согдиану и Индию, а жители этого селения отвечали за его охрану. Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца.
Урочище Хожимой Ота
Святое место для жителей Сурхандарьи. Представляет собой захоронения, расположенные на террасе одной из стен. Рядом находится пещера с подземным озером. Располагаясь в глубине Дербентского ущелья, святыня окружена со всех сторон огромными вертикальными скалами.
Каньон Каптархона
Некогда здесь гнездились дикие голуби, в связи с чем он получил такое название. Состоит из причудливых поворотов, узких теснин, камней и валунов, разбросанных посреди узкой тропы. А рядом расположены кишлаки, где уклад жизни не менялся сотни лет и жители с радостью принимают гостей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet
Дорога в одну сторону занимает 4 часа (260 км), желательно выехать рано утром
К началу маршрута и обратно в Самарканд можно добраться ночным поездом — я помогу с приобретением билетов и встречу вас на месте
Можно продлить программу и остаться на ночь в гостевом доме в кишлаке (за дополнительную оплату). Детали уточняйте в личных сообщениях.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 556 туристов
Я Джамшед, представляю команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.