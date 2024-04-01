Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи

Мы отправимся к каньонам в юго-западной части Гиссарских гор. Этим краям есть, чем удивить даже тех, кто думает, что хорошо знает страну. Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия. Прикоснётесь к источнику с целебной водой и святыне, к которой совершают паломничество жители гор. Пообщаетесь с местными и узнаете много интересного из первых уст.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
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Описание

Что вас ожидает

Ущелье Дарбанд

С таджикского его название переводится как «закрытая дверь». Раньше здесь проходил один из важнейших караванных путей, соединяющих Согдиану и Индию, а жители этого селения отвечали за его охрану. Это невероятное по своей по мощи, силе и первобытной красоте место, где ущелья складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца.

Урочище Хожимой Ота

Святое место для жителей Сурхандарьи. Представляет собой захоронения, расположенные на террасе одной из стен. Рядом находится пещера с подземным озером. Располагаясь в глубине Дербентского ущелья, святыня окружена со всех сторон огромными вертикальными скалами.

Каньон Каптархона

Некогда здесь гнездились дикие голуби, в связи с чем он получил такое название. Состоит из причудливых поворотов, узких теснин, камней и валунов, разбросанных посреди узкой тропы. А рядом расположены кишлаки, где уклад жизни не менялся сотни лет и жители с радостью принимают гостей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet
  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа (260 км), желательно выехать рано утром
  • К началу маршрута и обратно в Самарканд можно добраться ночным поездом — я помогу с приобретением билетов и встречу вас на месте
  • Можно продлить программу и остаться на ночь в гостевом доме в кишлаке (за дополнительную оплату). Детали уточняйте в личных сообщениях.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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