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и Бухара — и это в самый пик туристического сезона, когда билетов просто нет. Мы уже почти смирились, что ничего не получится, но ребята каким-то образом всё организовали очень быстро.



Но самое ценное — это не только билеты. Нам по факту собрали почти всё путешествие: подсказали логистику, организовали экскурсии, помогли с гидами, маршрутами и передвижением. Не нужно было ничего искать самим — просто приехали и спокойно путешествовали.



Поезда комфортные, всё чётко по времени, никакого стресса. А экскурсии — отдельный плюс: насыщенно, интересно и без перегрузки.



Если коротко — это не просто «сервис по билетам», а полноценная помощь в организации путешествия по Узбекистану. Очень удобно, особенно если едешь впервые и не хочешь тратить время на детали.



Рекомендую от души