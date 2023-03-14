Романтическая экскурсия по Ташкенту

Описание
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Ответы на вопросы
Романтическая экскурсия по Ташкенту
Романтическая экскурсия по Ташкенту

Что вас ожидает 🤩

  • Японский сад
  • Ташкентленд
  • Ice City
  • Планетарий
  • Телебашня
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Описание

Хотите порадовать близкого человека или провести запоминающееся свидание? Приглашаю вас на Романтическую экскурсию по Ташкенту
Начало романтической экскурсии – осмотр удивительного Японского сада. После этого запланирован визит в находящийся рядом парк Ташкентленд, где находится много развлекательных аттракционов: американские горки Бумеранг, колесо обозрения, средневековый Замок ужасов, путешествие на лодке по джунглям. Также здесь есть уникальная возможность прогуляться по подвесной канатной дороге, которая протянулась на двенадцать тысяч метров, и с которой открываются прекрасные панорамные виды.
Если очень хочется снега, а отправиться в горы нет возможности, то здесь на помощь придет снежный крытый парк развлечений. Снежный городок стилизован под Альпийские горы: вокруг избушки, елки в снегу, кованые фонари, небольшие деревянные скамеечки и анимированные медведи и пингвины.
Если вы или ваша половинка любите творить и создавать что-либо своими руками, предлагаем вам парный мастер-класс по гончарному искусству. Под руководством опытного мастера вы сможете вместе создать уникальное изделие, которое останется на память о времени, проведенном с близким человеком.
Научиться готовить совсем не сложно. Особенно, когда вы делаете это в паре! Опытный шеф-повар раскроет все секреты приготовления блюд, а вы узнаете о тонкостях кулинарного искусства. С новыми знаниями и вкусным ужином вы удивите своего возлюбленного и получите удовольствие от совместного процесса приготовления.
Подарить звезду любимой и посмотреть на звездное небо – как вам такая идея? Для романтичных и любознательных натур на выбор доступно 7 мини-фильмов.
Прогулка по реке на гондоле. Аттракцион появился в столице совсем недавно, но уже пришелся многим по душе. В теплое время года четыре гондолы вместимостью до четырех человек и один катер на восемь человек отплывают от набережной Анхора, что напротив мечети «Минор».
Вечером последний пункт экскурсии – Ташкентская телебашня, причем с подъемом на нее. Эта башня имеет высоту триста семьдесят пять метров, что на семьдесят пять метров больше Эйфелевой башни. На высоте девяносто четыре метра расположена круговая смотровая площадка, с которой прекрасно видна зелень городских парков и бульваров, бирюза фонтанов и каналов, сияние многочисленных куполов архитектурных достопримечательностей. И всю эту красоту, создающую прекрасные панорамные виды, можно запечатлеть на фотоаппарат или видеокамеру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Маршрут может быть скорректирован по вашим пожеланиям.
  • Экскурсию для вас проведу я.
  • Могу обеспечить транспортом за определенную сумму: минивен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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