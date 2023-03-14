Хотите порадовать близкого человека или провести запоминающееся свидание? Приглашаю вас на Романтическую экскурсию по Ташкенту

Начало романтической экскурсии – осмотр удивительного Японского сада. После этого запланирован визит в находящийся рядом парк Ташкентленд, где находится много развлекательных аттракционов: американские горки Бумеранг, колесо обозрения, средневековый Замок ужасов, путешествие на лодке по джунглям. Также здесь есть уникальная возможность прогуляться по подвесной канатной дороге, которая протянулась на двенадцать тысяч метров, и с которой открываются прекрасные панорамные виды.

Если очень хочется снега, а отправиться в горы нет возможности, то здесь на помощь придет снежный крытый парк развлечений. Снежный городок стилизован под Альпийские горы: вокруг избушки, елки в снегу, кованые фонари, небольшие деревянные скамеечки и анимированные медведи и пингвины.

Если вы или ваша половинка любите творить и создавать что-либо своими руками, предлагаем вам парный мастер-класс по гончарному искусству. Под руководством опытного мастера вы сможете вместе создать уникальное изделие, которое останется на память о времени, проведенном с близким человеком.

Научиться готовить совсем не сложно. Особенно, когда вы делаете это в паре! Опытный шеф-повар раскроет все секреты приготовления блюд, а вы узнаете о тонкостях кулинарного искусства. С новыми знаниями и вкусным ужином вы удивите своего возлюбленного и получите удовольствие от совместного процесса приготовления.

Подарить звезду любимой и посмотреть на звездное небо – как вам такая идея? Для романтичных и любознательных натур на выбор доступно 7 мини-фильмов.

Прогулка по реке на гондоле. Аттракцион появился в столице совсем недавно, но уже пришелся многим по душе. В теплое время года четыре гондолы вместимостью до четырех человек и один катер на восемь человек отплывают от набережной Анхора, что напротив мечети «Минор».

Вечером последний пункт экскурсии – Ташкентская телебашня, причем с подъемом на нее. Эта башня имеет высоту триста семьдесят пять метров, что на семьдесят пять метров больше Эйфелевой башни. На высоте девяносто четыре метра расположена круговая смотровая площадка, с которой прекрасно видна зелень городских парков и бульваров, бирюза фонтанов и каналов, сияние многочисленных куполов архитектурных достопримечательностей. И всю эту красоту, создающую прекрасные панорамные виды, можно запечатлеть на фотоаппарат или видеокамеру.