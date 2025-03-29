Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
Увидеть мечети и небоскрёбы Ташкента, исследовать мавзолей Гур-Эмир и восхититься мечетью Биби-Ханум
Начало: Ташкент, встретим вас в аэропорту, на вокзале или ...
29 мар в 10:00
5 апр в 10:00
$180 за человека
Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня
Попробовать разные варианты плова, увидеть древние мечети и медресе и полюбоваться вершинами
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
30 мар в 10:00
6 апр в 10:00
$500 за человека
-
10%
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
$896
$995 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Рынок Чорсу»
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