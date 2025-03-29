Рынок Чорсу – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Рынок Чорсу» в Ташкенте на русском языке, цены от $180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
На машине
4 дня
Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
Увидеть мечети и небоскрёбы Ташкента, исследовать мавзолей Гур-Эмир и восхититься мечетью Биби-Ханум
Начало: Ташкент, встретим вас в аэропорту, на вокзале или ...
29 мар в 10:00
5 апр в 10:00
$180 за человека
Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня
На машине
На микроавтобусе
5 дней
Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня
Попробовать разные варианты плова, увидеть древние мечети и медресе и полюбоваться вершинами
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
30 мар в 10:00
6 апр в 10:00
$500 за человека
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
На машине
3 дня
-
10%
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
$896$995 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Рынок Чорсу»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восточные сказки Ташкента и Самарканда: от древности до современности (индивидуальный тур)
  2. Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня
  3. Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Площадь Регистан
  4. Площадь Независимости
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Сиабский Базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Рынок Чорсу" можно забронировать 3 тура от 180 до 896 со скидкой до 10%.
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