После завтрака поедем на вокзал и в 08:24 сядем на скоростной поезд до Самарканда с прибытием в 10:44. Начнём автомобильную экскурсию по городу. Увидим римский католический костёл 20 века, посетим обсерваторию Улугбека 15 века и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами.

Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века.

Обедать будем в национальном доме «Муборак Шарипова», где вас ждут мастер-класс по приготовлению самаркандского плова и фольклорное шоу с узбекскими танцами.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан.

В 18:00 заселимся в отель. У вас будет время на отдых и сборы, а в 21:00 начнётся новогодняя программа в ресторане. В стоимость тура уже включены ужин, алкогольные напитки, подарки и шоу-программа с музыкой и конкурсами.