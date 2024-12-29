Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места

Научиться готовить плов и манты, насладиться фольклорным шоу и весело и с танцами ворваться в 2024
Встречать Новый год будем весело, ярко и вкусно! Вы побываете в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, узнаете, как делают бумагу из коры тутовника и масла чёрного тмина, вдоволь наедитесь плова и
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освоите секрет приготовления лучших мантов.

В самую волшебную ночь в году вам не придётся ничего планировать и искать ресторан, мы всё уже подготовили.

Вас ждёт шоу-программа с ужином, алкогольными напитками, подарками, музыкой и конкурсами — всё включено в стоимость.

Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Новогоднее приключение с восточной перчинкой: шоу-программа, мастер-классы и главные места
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в отеле «Art Regency Premium» в Ташкенте, в «Khan Hotel» в Самарканде и «Sahid Zarafshon» в Бухаре, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки, 4 обеда (2-5 дни) и новогодний ужин.

Дети. Возможно участие детей от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Рядом расположен парк-развлечений «Magic City», где есть океанариум, поющие фонтаны, кафе, кинотеатр и множество магазинов.

2 день

Экскурсия по новогоднему Ташкенту

После завтрака в 10:00 начнём экскурсию по нарядному новогоднему Ташкенту. Обязательно сфотографируемся у главной ёлки и прогуляемся по Арбату, посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне.

Увидим здание телебашни и полюбуемся современной мечетью Минор, отделанной белоснежным мрамором.

Пообедаем в «Центре плова» и переместимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.

Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению ароматных лепёшек в тандыре. Пройдёмся по старинным улочкам, познакомимся с традициями и почувствуем атмосферу древнего города с богатой историей.

Экскурсия по новогоднему ТашкентуЭкскурсия по новогоднему ТашкентуЭкскурсия по новогоднему ТашкентуЭкскурсия по новогоднему Ташкенту
3 день

Самарканд - музей под открытым небом

После завтрака поедем на вокзал и в 08:24 сядем на скоростной поезд до Самарканда с прибытием в 10:44. Начнём автомобильную экскурсию по городу. Увидим римский католический костёл 20 века, посетим обсерваторию Улугбека 15 века и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами.

Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века.

Обедать будем в национальном доме «Муборак Шарипова», где вас ждут мастер-класс по приготовлению самаркандского плова и фольклорное шоу с узбекскими танцами.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан.

В 18:00 заселимся в отель. У вас будет время на отдых и сборы, а в 21:00 начнётся новогодняя программа в ресторане. В стоимость тура уже включены ужин, алкогольные напитки, подарки и шоу-программа с музыкой и конкурсами.

Самарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небом
4 день

Погружение в ремесленную жизнь Самарканда

Позавтракаем и в 12:00 продолжим экскурсию по Самарканду. Побываем в историко-этнографическом парке «Вечный город», где представлены всё разнообразие и культура Узбекистана: на улочках города воссозданы сооружения Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкента и Хивы, работают ремесленные мастерские и стоит точная копия знаменитой бумажной фабрики с водяной мельницей.

В деревне «Конгил» узнаем, как из коры тутовника и масла чёрного тмина производят знаменитую самаркандскую бумагу на протяжении тысячи лет. Здесь же пообедаем блюдами по древним рецептам из экологичных продуктов.

Побываем на фабрике по изготовлению ковров и шёлка. Желающие смогут принять участие в мастер-классе. Отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!

Побываем в центре ремесленников: посетим мастерские по изготовлению сюзане, чеканки, росписи золотом на керамике и другие, а ещё заглянем в бутик по пошиву модной одежды из узбекских тканей. Национальную одежду вы сможете примерить и сфотографироваться.

Поужинаем в ресторане и в 21:00 сядем на поезд до Бухары. Прибудем в город в 22:41 и заселимся в отель.

Погружение в ремесленную жизнь СамаркандаПогружение в ремесленную жизнь СамаркандаПогружение в ремесленную жизнь СамаркандаПогружение в ремесленную жизнь СамаркандаПогружение в ремесленную жизнь СамаркандаПогружение в ремесленную жизнь Самарканда
5 день

Исследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-класс

После завтрака в 10:00 отправимся на экскурсию по Бухаре. По желанию заедем на фабрику «Каракульчи». Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги.

Затем прогуляемся по мечети Магоки-Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.

Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования.

Затем вас ждут обед и мастер-класс по приготовлению мантов в национальном доме. Затем вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока. Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века.

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб.

Исследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-классИсследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-классИсследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-классИсследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-классИсследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-класс
6 день

Отъезд

Позавтракаем и отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Выезд из отеля — до 12:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальная встреча в аэропорте и трансфер назад
  • Трансферы и ж. - д. билеты по программе на комфортабельных микроавтобусах и поездах
  • Проживание
  • Все завтраки и 4 обеда
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
  • Регистрация, налоги и сборы
  • Новогодняя программа с ужином
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи - по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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