Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Проживание. Будем жить в отеле «Art Regency Premium» в Ташкенте, в «Khan Hotel» в Самарканде и «Sahid Zarafshon» в Бухаре, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки, 4 обеда (2-5 дни) и новогодний ужин.
Дети. Возможно участие детей от 6 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Рядом расположен парк-развлечений «Magic City», где есть океанариум, поющие фонтаны, кафе, кинотеатр и множество магазинов.
Экскурсия по новогоднему Ташкенту
После завтрака в 10:00 начнём экскурсию по нарядному новогоднему Ташкенту. Обязательно сфотографируемся у главной ёлки и прогуляемся по Арбату, посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне.
Увидим здание телебашни и полюбуемся современной мечетью Минор, отделанной белоснежным мрамором.
Пообедаем в «Центре плова» и переместимся в Старый город. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.
Затем вас ждёт мастер-класс по приготовлению ароматных лепёшек в тандыре. Пройдёмся по старинным улочкам, познакомимся с традициями и почувствуем атмосферу древнего города с богатой историей.
Самарканд - музей под открытым небом
После завтрака поедем на вокзал и в 08:24 сядем на скоростной поезд до Самарканда с прибытием в 10:44. Начнём автомобильную экскурсию по городу. Увидим римский католический костёл 20 века, посетим обсерваторию Улугбека 15 века и комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами.
Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века.
Обедать будем в национальном доме «Муборак Шарипова», где вас ждут мастер-класс по приготовлению самаркандского плова и фольклорное шоу с узбекскими танцами.
Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан.
В 18:00 заселимся в отель. У вас будет время на отдых и сборы, а в 21:00 начнётся новогодняя программа в ресторане. В стоимость тура уже включены ужин, алкогольные напитки, подарки и шоу-программа с музыкой и конкурсами.
Погружение в ремесленную жизнь Самарканда
Позавтракаем и в 12:00 продолжим экскурсию по Самарканду. Побываем в историко-этнографическом парке «Вечный город», где представлены всё разнообразие и культура Узбекистана: на улочках города воссозданы сооружения Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкента и Хивы, работают ремесленные мастерские и стоит точная копия знаменитой бумажной фабрики с водяной мельницей.
В деревне «Конгил» узнаем, как из коры тутовника и масла чёрного тмина производят знаменитую самаркандскую бумагу на протяжении тысячи лет. Здесь же пообедаем блюдами по древним рецептам из экологичных продуктов.
Побываем на фабрике по изготовлению ковров и шёлка. Желающие смогут принять участие в мастер-классе. Отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!
Побываем в центре ремесленников: посетим мастерские по изготовлению сюзане, чеканки, росписи золотом на керамике и другие, а ещё заглянем в бутик по пошиву модной одежды из узбекских тканей. Национальную одежду вы сможете примерить и сфотографироваться.
Поужинаем в ресторане и в 21:00 сядем на поезд до Бухары. Прибудем в город в 22:41 и заселимся в отель.
Исследуем Бухару: Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори и кулинарный мастер-класс
После завтрака в 10:00 отправимся на экскурсию по Бухаре. По желанию заедем на фабрику «Каракульчи». Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги.
Затем прогуляемся по мечети Магоки-Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.
Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования.
Затем вас ждут обед и мастер-класс по приготовлению мантов в национальном доме. Затем вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока. Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века.
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб.
Отъезд
Позавтракаем и отвезём вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Выезд из отеля — до 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$690
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная встреча в аэропорте и трансфер назад
- Трансферы и ж. - д. билеты по программе на комфортабельных микроавтобусах и поездах
- Проживание
- Все завтраки и 4 обеда
- Мастер-классы и экскурсии по программе
- Регистрация, налоги и сборы
- Новогодняя программа с ужином
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Билеты до Ташкента и обратно
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий