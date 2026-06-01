Сквер Амира Темура. Увидим памятник легендарному полководцу Тамерлану, символ силы и амбиций целой эпохи. Осмотрим Дворец форумов и Музей Тимуридов в окружении просторных площадей и фонтанов.

Центр города. Полюбуемся курантами и изящными зданиями 19 века в европейском стиле. Проедем площади Театральную, Независимости, Дружбы народов, встретим на пути дворец князя Николая Романова и телебашню. Пообедаем ташкентским вариантом главного узбекского блюда — ароматным пловом. Остановимся у монумента «Мужество» и мемориала жертвам политических репрессий, увидим деловой квартал Ташкент-Сити.

Ансамбль Хазрати Имам. Изучим духовное сердце города: мечети, мавзолей Каффаля Шаши, медресе Баракхана — бывший центр притяжения учёных, философов и богословов, а также медресе Муйи Муборак, где хранится одна из величайших святынь исламского мира — Коран халифа Османа.

Рынок «Чорсу». Пройдём по шумному, яркому и по-настоящему восточному базару, где смешиваются ароматы специй и свежей выпечки, прилавки ломятся от сухофруктов и сладостей, а продавцы охотно приглашают попробовать и поторговаться.

Вечерний поезд доставит нас в Самарканд.