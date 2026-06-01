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По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана

Увидеть знаковые достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы
Когда-то эти земли были сердцем империи Тамерлана, чьи завоевания потрясли Евразию.

Мощь меча здесь дополняла сила мысли: Авиценна писал трактаты, Улугбек изучал звёзды, Навои слагал стихи.

Через всю страну тянулся Великий путь
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и плыли караваны верблюдов, навьюченных шёлком, специями, драгоценностями.

Вы посетите перекрёсток эпох — Ташкент, врата в золотой век Тимуридов — Самарканд, город 360 медресе — Бухару, оазис в кольце крепостных стен — Хиву.

А также прикоснётесь к наследию правителей и мудрецов, застывшему в ансамблях Хазрати Имам и Пои-Калян, мавзолеях Гур-Эмир и Шахи-Зинда, цитаделях Арк и Ичан-Кала, площади Регистан и других достопримечательностях.

По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана
По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана
По следам завоевателей и мудрецов: тур по главным городам Узбекистана

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встретим вас и доставим в отель. Заселение с 14:00 — если ваш рейс раньше, сообщите заранее.

Добро пожаловать в УзбекистанДобро пожаловать в Узбекистан
2 день

Ташкент

Сквер Амира Темура. Увидим памятник легендарному полководцу Тамерлану, символ силы и амбиций целой эпохи. Осмотрим Дворец форумов и Музей Тимуридов в окружении просторных площадей и фонтанов.

Центр города. Полюбуемся курантами и изящными зданиями 19 века в европейском стиле. Проедем площади Театральную, Независимости, Дружбы народов, встретим на пути дворец князя Николая Романова и телебашню. Пообедаем ташкентским вариантом главного узбекского блюда — ароматным пловом. Остановимся у монумента «Мужество» и мемориала жертвам политических репрессий, увидим деловой квартал Ташкент-Сити.

Ансамбль Хазрати Имам. Изучим духовное сердце города: мечети, мавзолей Каффаля Шаши, медресе Баракхана — бывший центр притяжения учёных, философов и богословов, а также медресе Муйи Муборак, где хранится одна из величайших святынь исламского мира — Коран халифа Османа.

Рынок «Чорсу». Пройдём по шумному, яркому и по-настоящему восточному базару, где смешиваются ароматы специй и свежей выпечки, прилавки ломятся от сухофруктов и сладостей, а продавцы охотно приглашают попробовать и поторговаться.

Вечерний поезд доставит нас в Самарканд.

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3 день

Самарканд

Мавзолей Гур-Эмир. Посетим усыпальницу Амира Темура и его близких — величественное сооружение с богатым декором, в котором чувствуется мощь эпохи Тамерлана.

Площадь Регистан. Изучим архитектурный символ города, где медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари поражают масштабами и изяществом мозаик.

Мечеть Биби-Ханум. Обсудим легенду о любви: считается, что Тамерлан возвёл сооружение в честь супруги, стремясь превзойти все существующие постройки того времени.

Некрополь Шахи-Зинда. Мимо мавзолеев самаркандской знати, украшенных сине-голубыми изразцами, пройдём к главной святыне — захоронению Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Фабрика «Худжум». Познакомимся с традиционным ремеслом — увидим, как шёлковые и шерстяные ковры создают вручную по старинным технологиям.

Сиабский базар. Если будет желание, заглянем за сувенирами, сухофруктами, специями, лакомствами.

Ближе к полуночи прибудем в Бухару.

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4 день

Бухара

Ансамбль Ляби-хауз. Погуляем по площади у водоёма, окружённой медресе и деревьями.

Мечеть Чор-Минор. Посетим мечеть сорока столбов. Необычная святыня с четырьмя башнями — один из самых узнаваемых символов города.

Торговые купола. Пройдём через крытые рынки 16 века. Как и столетия назад, здесь кипит торговля, а в мастерских и лавках продают ремесленные изделия и сувениры.

Ансамбль Пои-Калян. Осмотрим могучий минарет, служивший ориентиром для караванов, соборную мечеть и медресе Мири Араб.

Цитадель Арк. Изучим резиденцию бухарских эмиров, чьи массивные стены хранят память о власти, интригах и придворной жизни.

Мавзолей Саманидов. Увидим жемчужину раннеисламского зодчества — лаконичное сооружение из обожжённого кирпича, которое входит в число древнейших памятников Средней Азии.

Мечеть Магоки-Аттари. Завершим прогулку у святыни, частично уходящей под землю. Она возведена на месте зороастрийского храма и отражает многослойную историю города и смену цивилизаций.

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5 день

Хива

Утренний поезд доставит нас в Хиву.

Медресе и минарет Мухаммада Амин-хана. Через парадный вход попадём в Ичан-Калу. Увидим один из крупнейших образовательных комплексов Хивы, где когда-то обучались богословы и учёные.

Дворец Куня-Арк. Посетим резиденцию ханов Хорезма, чьи стены скрывают тронный зал, казну, внутренние дворы. Здесь правители жили и принимали послов.

Джума-мечеть. Осмотрим сооружение с плоской крышей, которую поддерживают более 200 деревянных резных колонн, каждая со своим орнаментом и историей.

Мавзолей Пахлаван-Махмуда. Изучим главную святыню города и место паломничества. Поэт, философ и борец был духовным покровителем Хивы, а его усыпальница поражает богатством изразцов.

Медресе и минарет Ислам-ходжа. Поднимемся на смотровую, откуда открывается прекрасный вид на Ичан-Калу.

Музей учёных Востока. Познакомимся с наследием выдающихся мыслителей, философов и астрономов, чьи открытия повлияли на мировую науку.

Медресе Аллакули-хана. Побываем в важном культурном и образовательном центре 19 века, превращённом в музей и торговые ряды. Увидим караван-сарай, в котором останавливались купцы и странники Шёлкового пути.

Дворец Таш-Хаули. Исследуем роскошную летнюю резиденцию с гаремом, внутренними двориками, айванами, расписными потолками и мозаиками — царство восточной роскоши и интриг.

ХиваХиваХиваХиваХиваХиваХиваХиваХиваХива
6 день

Возвращение домой

Проводим вас к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Ургенча/Хивы
  • Ужины - $50-60 за все
  • Входные билеты - $60 за все
  • 1-местное проживание - $650
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Ургенча или ж/д вокзал Хивы, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2698 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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