Мощь меча здесь дополняла сила мысли: Авиценна писал трактаты, Улугбек изучал звёзды, Навои слагал стихи.
Через всю страну тянулся Великий путь
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встретим вас и доставим в отель. Заселение с 14:00 — если ваш рейс раньше, сообщите заранее.
Ташкент
Сквер Амира Темура. Увидим памятник легендарному полководцу Тамерлану, символ силы и амбиций целой эпохи. Осмотрим Дворец форумов и Музей Тимуридов в окружении просторных площадей и фонтанов.
Центр города. Полюбуемся курантами и изящными зданиями 19 века в европейском стиле. Проедем площади Театральную, Независимости, Дружбы народов, встретим на пути дворец князя Николая Романова и телебашню. Пообедаем ташкентским вариантом главного узбекского блюда — ароматным пловом. Остановимся у монумента «Мужество» и мемориала жертвам политических репрессий, увидим деловой квартал Ташкент-Сити.
Ансамбль Хазрати Имам. Изучим духовное сердце города: мечети, мавзолей Каффаля Шаши, медресе Баракхана — бывший центр притяжения учёных, философов и богословов, а также медресе Муйи Муборак, где хранится одна из величайших святынь исламского мира — Коран халифа Османа.
Рынок «Чорсу». Пройдём по шумному, яркому и по-настоящему восточному базару, где смешиваются ароматы специй и свежей выпечки, прилавки ломятся от сухофруктов и сладостей, а продавцы охотно приглашают попробовать и поторговаться.
Вечерний поезд доставит нас в Самарканд.
Самарканд
Мавзолей Гур-Эмир. Посетим усыпальницу Амира Темура и его близких — величественное сооружение с богатым декором, в котором чувствуется мощь эпохи Тамерлана.
Площадь Регистан. Изучим архитектурный символ города, где медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари поражают масштабами и изяществом мозаик.
Мечеть Биби-Ханум. Обсудим легенду о любви: считается, что Тамерлан возвёл сооружение в честь супруги, стремясь превзойти все существующие постройки того времени.
Некрополь Шахи-Зинда. Мимо мавзолеев самаркандской знати, украшенных сине-голубыми изразцами, пройдём к главной святыне — захоронению Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда.
Фабрика «Худжум». Познакомимся с традиционным ремеслом — увидим, как шёлковые и шерстяные ковры создают вручную по старинным технологиям.
Сиабский базар. Если будет желание, заглянем за сувенирами, сухофруктами, специями, лакомствами.
Ближе к полуночи прибудем в Бухару.
Бухара
Ансамбль Ляби-хауз. Погуляем по площади у водоёма, окружённой медресе и деревьями.
Мечеть Чор-Минор. Посетим мечеть сорока столбов. Необычная святыня с четырьмя башнями — один из самых узнаваемых символов города.
Торговые купола. Пройдём через крытые рынки 16 века. Как и столетия назад, здесь кипит торговля, а в мастерских и лавках продают ремесленные изделия и сувениры.
Ансамбль Пои-Калян. Осмотрим могучий минарет, служивший ориентиром для караванов, соборную мечеть и медресе Мири Араб.
Цитадель Арк. Изучим резиденцию бухарских эмиров, чьи массивные стены хранят память о власти, интригах и придворной жизни.
Мавзолей Саманидов. Увидим жемчужину раннеисламского зодчества — лаконичное сооружение из обожжённого кирпича, которое входит в число древнейших памятников Средней Азии.
Мечеть Магоки-Аттари. Завершим прогулку у святыни, частично уходящей под землю. Она возведена на месте зороастрийского храма и отражает многослойную историю города и смену цивилизаций.
Хива
Утренний поезд доставит нас в Хиву.
Медресе и минарет Мухаммада Амин-хана. Через парадный вход попадём в Ичан-Калу. Увидим один из крупнейших образовательных комплексов Хивы, где когда-то обучались богословы и учёные.
Дворец Куня-Арк. Посетим резиденцию ханов Хорезма, чьи стены скрывают тронный зал, казну, внутренние дворы. Здесь правители жили и принимали послов.
Джума-мечеть. Осмотрим сооружение с плоской крышей, которую поддерживают более 200 деревянных резных колонн, каждая со своим орнаментом и историей.
Мавзолей Пахлаван-Махмуда. Изучим главную святыню города и место паломничества. Поэт, философ и борец был духовным покровителем Хивы, а его усыпальница поражает богатством изразцов.
Медресе и минарет Ислам-ходжа. Поднимемся на смотровую, откуда открывается прекрасный вид на Ичан-Калу.
Музей учёных Востока. Познакомимся с наследием выдающихся мыслителей, философов и астрономов, чьи открытия повлияли на мировую науку.
Медресе Аллакули-хана. Побываем в важном культурном и образовательном центре 19 века, превращённом в музей и торговые ряды. Увидим караван-сарай, в котором останавливались купцы и странники Шёлкового пути.
Дворец Таш-Хаули. Исследуем роскошную летнюю резиденцию с гаремом, внутренними двориками, айванами, расписными потолками и мозаиками — царство восточной роскоши и интриг.
Возвращение домой
Проводим вас к обратному рейсу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$550
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Ургенча/Хивы
- Ужины - $50-60 за все
- Входные билеты - $60 за все
- 1-местное проживание - $650
- Страховка