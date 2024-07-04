Со скидкой – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Со скидкой» в Будапеште на русском языке, цены от €23, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нескучное знакомство с Пештом
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
127 отзывов
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3023 за человека
Буда - путешествие во времени
🚶 Пешая
скидка
23%
Групповая
2 часа
295 отзывов
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3023 за человека
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10080 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Буда - путешествие во времени
    Замечательный маршрут, замечательная гид Инна! Максимально точна, лаконична, очень внятно подаёт информацию, с чувством юмора и одеозначным профессионализмом!
  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Буда - путешествие во времени
    Два часа проведённые с Инной пролетели как одно мгновение, на все вопросы был интересный и исчерпывающий ответ. Было очень познавательно,объемно и весело. Однозначно рекомендуем!!
  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • А
    Артур
    31 мая 2024
    Буда - путешествие во времени
    Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • В
    Вера
    20 мая 2024
    Нескучное знакомство с Пештом
    Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании. Инна, спасибо большое!
  • K
    Kira
    14 мая 2024
    Нескучное знакомство с Пештом
    Замечательная экскурсия, очень рекомендую! Я сходила с Инной на две экскурсии, по Буде и по Пешту Очень рекомендую пойти на обе экскурсии
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    чтобы составить полное впечатление о городе Инна замечательно подаёт информацию, отвечает на любые вопросы, даёт хорошие рекомендации и в целом просто очень приятный человек! Благодаря экскурсиям проведенных Инной абсолютно влюбилась в этот город Спасибо ещё раз!

  • М
    Марина
    27 апреля 2024
    Нескучное знакомство с Пештом
    Спасибо Инне за прекрасную, содержательную экскурсию.
  • О
    Оксана
    12 марта 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нескучное знакомство с Пештом
  2. Буда - путешествие во времени
  3. Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Рыбацкий бастион
  4. Дунай
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 80 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Со скидкой», 605 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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