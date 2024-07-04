О Ольга Буда - путешествие во времени Замечательный маршрут, замечательная гид Инна! Максимально точна, лаконична, очень внятно подаёт информацию, с чувством юмора и одеозначным профессионализмом!

Е Елена Буда - путешествие во времени Два часа проведённые с Инной пролетели как одно мгновение, на все вопросы был интересный и исчерпывающий ответ. Было очень познавательно,объемно и весело. Однозначно рекомендуем!!

M Margarita Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)

А Артур Буда - путешествие во времени Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.

И Ирина Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.

В Вера Нескучное знакомство с Пештом Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании. Инна, спасибо большое!

K Kira Нескучное знакомство с Пештом читать дальше чтобы составить полное впечатление о городе Инна замечательно подаёт информацию, отвечает на любые вопросы, даёт хорошие рекомендации и в целом просто очень приятный человек! Благодаря экскурсиям проведенных Инной абсолютно влюбилась в этот город Спасибо ещё раз! Замечательная экскурсия, очень рекомендую! Я сходила с Инной на две экскурсии, по Буде и по Пешту Очень рекомендую пойти на обе экскурсии

М Марина Нескучное знакомство с Пештом Спасибо Инне за прекрасную, содержательную экскурсию.