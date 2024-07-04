1 чел.
По популярности
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€23 за человека
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
100€80 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июля 2024Замечательный маршрут, замечательная гид Инна! Максимально точна, лаконична, очень внятно подаёт информацию, с чувством юмора и одеозначным профессионализмом!
- ЕЕлена9 июня 2024Два часа проведённые с Инной пролетели как одно мгновение, на все вопросы был интересный и исчерпывающий ответ. Было очень познавательно,объемно и весело. Однозначно рекомендуем!!
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- ВВера20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Два часа пролетели на одном дыхании. Инна, спасибо большое!
- KKira14 мая 2024Замечательная экскурсия, очень рекомендую! Я сходила с Инной на две экскурсии, по Буде и по Пешту Очень рекомендую пойти на обе экскурсии
- ММарина27 апреля 2024Спасибо Инне за прекрасную, содержательную экскурсию.
- ООксана12 марта 2024Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Со скидкой" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 80 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Со скидкой», 605 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь