Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту

На обзорной экскурсии по Будапешту мы познакомимся с главными достопримечательностями венгерской столицы

Индивидуальная
На обзорной экскурсии по Будапешту мы познакомимся с главными достопримечательностями венгерской столицы.

Увидим районы Буда и Пешт, познакомимся с самыми значительными памятниками архитектуры, прогуляемся по дворцовому кварталу и полюбуемся на Пештскую набережную.
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Центральный лучевой проспект Андраши
  • Площадь Сечени
  • Дворец Грешема
  • Памятник Иштвану Сечени
  • Академию Наук
  • Цепной мост
  • Рыбацкий бастион
  • Церковь Матьяша
  • Площадь Святой Троицы
  • Королевский дворец
  • Исторический музей
  • Библиотека имени Сечени

Что вас ждет

Обзорная экскурсия по Будапешту познакомит вас с главными достопримечательностями венгерской столицы.

Пешт

В Пеште вы познакомитесь с самыми значительными памятниками архитектуры, среди которых:

  • главная площадь Будапешта — площадь Героев, в композицию которой входят знаменитый монумент Тысячелетия, колонады с фигурами выдающихся венгерских королей и политических деятелей, центральный выставочный зал и музей изобразительных искусств,
  • жемчужину городского парка — необычный замок Вайдахуняд, где находится памятник анонимному летописцу, который вот уже многие годы исполняет желания гостей Будапешта,
  • центральный лучевой проспект Андраши, его называют «Елисейскими полями» венгерской столицы,
  • площадь, названную в честь знаменитого венгерского мецената графа Иштвана Сечени,
  • дворец Грешема,
  • памятник Иштвану Сечени,
  • Академию Наук,
  • один из символов Будапешта — Цепной мост.
Буда
В Буде вы посетите крепость, которая на протяжении многих веков являлась сердцем страны. Бастион длиной 1,5 км. делится на две части — гражданский город и дворцовый квартал.
В гражданском городе сохранились здания XV, XVII, XVIII веков и фрагменты зданий XIV века. Здесь же находятся «корона будайской крепости» — рыбацкий бастион, церковь Матьяша, которая во все времена играла важнейшую роль в истории Венгрии, площадь Святой Троицы с установленной на ней чумной колонной, памятник «самому знаменитому гусару» — Андрашу Хадику, дом, где проживал знаменитый венгерский композитор, первый директор будапештской оперы — Ференц Эркель.
В дворцовом квартале — резиденция премьер-министра и рядом с ней — резиденция президента, фуникулер, который в XIX веке стал вторым по счету в Европе, памятник птице Турул — именно она привела на эти земли венгерские племена. Ну и, конечно, Королевский дворец, в здании которого сегодня находятся Национальная галерея, Исторический музей, самая главная в стране библиотека — Библиотека имени Сечени.
Перед главным входом во дворец — терраса Савойского, где стоит памятник знаменитому полководцу, и откуда открывается великолепный вид на Пештскую набережную. Нельзя не упомянуть и самый красивый фонтан в Будапеште — фонтан «Королевская охота».
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Машина подаётся в согласованное место
Завершение: По согласованию с туристами
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные🗽Достопримечательности🔭ОбзорныеРыбацкий бастионЦерковь Святого МатьяшаВенгерская национальная галереяЦепной мост СечениПроспект АндрашиРайон БудаРайон Пешт

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Будапешт
4.8
378 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
23 за 1 человека
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
Нет отзывов
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
от 200 за 1-3 чел.
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
Нет отзывов
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов
280 за 1-5 чел.
Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
4.7
39 отзывов
Впервые в Будапеште! Главные достопримечательности столицы
На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать центр Будапешта
от 190 за 1-3 чел.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
GastroPlusTour
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем отправиться на
15 за 1 человека
Будапешт: знакомство с городом
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
22 отзыва
Будапешт: знакомство с городом
Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке
190 за 1-3 чел.
Классическая экскурсия по Будапешту
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Егор
Нет отзывов
Классическая экскурсия по Будапешту
Приглашаю вас на прогулку по достопримечательностям столицы огромной Австро-Венгерской империи
200 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту
160 за экскурсию
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Thermal.hungary
4.7
40 отзывов
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами местных жителей
от 110 за 1-10 чел.
С Будапештом на «ты»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аттила
5
14 отзывов
С Будапештом на «ты»
История, архитектура и главные достопримечательности венгерской столицы на авто-пешеходной экскурсии
130 за 1-7 чел.
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Thermal.hungary
Нет отзывов
Доступная среда. Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
На комфортабельном автомобиле мы отправимся исследовать центр Будапешта
280 за 1-5 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
4 часа
Индивидуальная
GastroPlusTour
Нет отзывов
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
от 175 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
ХОРОШО
🇭🇺
ТАМ