Что вас ждет Обзорная экскурсия по Будапешту познакомит вас с главными достопримечательностями венгерской столицы. Пешт В Пеште вы познакомитесь с самыми значительными памятниками архитектуры, среди которых:

главная площадь Будапешта — площадь Героев, в композицию которой входят знаменитый монумент Тысячелетия, колонады с фигурами выдающихся венгерских королей и политических деятелей, центральный выставочный зал и музей изобразительных искусств, • жемчужину городского парка — необычный замок Вайдахуняд, где находится памятник анонимному летописцу, который вот уже многие годы исполняет желания гостей Будапешта, • центральный лучевой проспект Андраши, его называют «Елисейскими полями» венгерской столицы, • площадь, названную в честь знаменитого венгерского мецената графа Иштвана Сечени, • дворец Грешема, • памятник Иштвану Сечени, • Академию Наук, • один из символов Будапешта — Цепной мост. Буда В Буде вы посетите крепость, которая на протяжении многих веков являлась сердцем страны. Бастион длиной 1,5 км. делится на две части — гражданский город и дворцовый квартал. В гражданском городе сохранились здания XV, XVII, XVIII веков и фрагменты зданий XIV века. Здесь же находятся «корона будайской крепости» — рыбацкий бастион, церковь Матьяша, которая во все времена играла важнейшую роль в истории Венгрии, площадь Святой Троицы с установленной на ней чумной колонной, памятник «самому знаменитому гусару» — Андрашу Хадику, дом, где проживал знаменитый венгерский композитор, первый директор будапештской оперы — Ференц Эркель. В дворцовом квартале — резиденция премьер-министра и рядом с ней — резиденция президента, фуникулер, который в XIX веке стал вторым по счету в Европе, памятник птице Турул — именно она привела на эти земли венгерские племена. Ну и, конечно, Королевский дворец, в здании которого сегодня находятся Национальная галерея, Исторический музей, самая главная в стране библиотека — Библиотека имени Сечени. Перед главным входом во дворец — терраса Савойского, где стоит памятник знаменитому полководцу, и откуда открывается великолепный вид на Пештскую набережную. Нельзя не упомянуть и самый красивый фонтан в Будапеште — фонтан «Королевская охота». Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • личные расходы.