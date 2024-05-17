На обзорной экскурсии по Будапешту мы познакомимся с главными достопримечательностями венгерской столицы.
Увидим районы Буда и Пешт, познакомимся с самыми значительными памятниками архитектуры, прогуляемся по дворцовому кварталу и полюбуемся на Пештскую набережную.
Увидим районы Буда и Пешт, познакомимся с самыми значительными памятниками архитектуры, прогуляемся по дворцовому кварталу и полюбуемся на Пештскую набережную.
Описание экскурсии
Что вас ждет Обзорная экскурсия по Будапешту познакомит вас с главными достопримечательностями венгерской столицы. Пешт В Пеште вы познакомитесь с самыми значительными памятниками архитектуры, среди которых:
главная площадь Будапешта — площадь Героев, в композицию которой входят знаменитый монумент Тысячелетия, колонады с фигурами выдающихся венгерских королей и политических деятелей, центральный выставочный зал и музей изобразительных искусств, • жемчужину городского парка — необычный замок Вайдахуняд, где находится памятник анонимному летописцу, который вот уже многие годы исполняет желания гостей Будапешта, • центральный лучевой проспект Андраши, его называют «Елисейскими полями» венгерской столицы, • площадь, названную в честь знаменитого венгерского мецената графа Иштвана Сечени, • дворец Грешема, • памятник Иштвану Сечени, • Академию Наук, • один из символов Будапешта — Цепной мост. Буда В Буде вы посетите крепость, которая на протяжении многих веков являлась сердцем страны. Бастион длиной 1,5 км. делится на две части — гражданский город и дворцовый квартал. В гражданском городе сохранились здания XV, XVII, XVIII веков и фрагменты зданий XIV века. Здесь же находятся «корона будайской крепости» — рыбацкий бастион, церковь Матьяша, которая во все времена играла важнейшую роль в истории Венгрии, площадь Святой Троицы с установленной на ней чумной колонной, памятник «самому знаменитому гусару» — Андрашу Хадику, дом, где проживал знаменитый венгерский композитор, первый директор будапештской оперы — Ференц Эркель. В дворцовом квартале — резиденция премьер-министра и рядом с ней — резиденция президента, фуникулер, который в XIX веке стал вторым по счету в Европе, памятник птице Турул — именно она привела на эти земли венгерские племена. Ну и, конечно, Королевский дворец, в здании которого сегодня находятся Национальная галерея, Исторический музей, самая главная в стране библиотека — Библиотека имени Сечени. Перед главным входом во дворец — терраса Савойского, где стоит памятник знаменитому полководцу, и откуда открывается великолепный вид на Пештскую набережную. Нельзя не упомянуть и самый красивый фонтан в Будапеште — фонтан «Королевская охота». Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • личные расходы.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Героев
- Замок Вайдахуняд
- Центральный лучевой проспект Андраши
- Площадь Сечени
- Дворец Грешема
- Памятник Иштвану Сечени
- Академию Наук
- Цепной мост
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матьяша
- Площадь Святой Троицы
- Королевский дворец
- Исторический музей
- Библиотека имени Сечени
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Машина подаётся в согласованное место
Завершение: По согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия произвела на меня большое впечатление И это исключительно благодаря экскурсовод Марине Шарафутдиновой. Поразительно, каким энциклопедическим объёмом знаний обладает этот человек В ходе экскурсии мы узнали очень много об истории этой страны, её ку льтуре. Всё 4 часа экскурсии пролетели очень быстро. Приятный голос, прекрасная, грамотная речь. Короче, мы от всей души благодарны Марине.
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Д
Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид.
Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки.
Рекомендую
Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки.
Рекомендую
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Д
Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид.
Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки.
Рекомендую
Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки.
Рекомендую
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Ф
Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
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В
Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
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В
Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
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