9 отзывов оставили туристы

Почему Мария и Геллерт из королевского дворца в Буде спят отдельно? Кто они такие? Узнайте всё самое интересное о королевском дворце и Будапеште в целом
Почему Мария и Геллерт из королевского дворца в Буде спят отдельно? И кто это вообще такие? Вот и первая тайна. Приглашаю вас узнать всё самое интересное о королевском дворце в Буде и о Будапеште в целом.
Мы начнем с нулевого километра Венгрии у подножия дворца. И решим, как лучше подняться наверх — на автобусе, на старинном фуникулере или пешком. Что за герб украшает крепостную стену, о чем он может рассказать, кто же такие Мария и Геллерт, почему крепость именно здесь, откуда тут взялся отель Hilton и что скрывается в его подвалах — все расскажу!
С высоты Рыбацкого бастиона вы увидите город как на ладони, в том числе рассмотрите торжественный Парламент. Следом полюбуетесь мозаикой церкви Святого Матьяша, а я открою ее историю. Посмотрите на самые первые городские часы и разберетесь, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила. Ещё в королевском дворце есть лабиринт, огромная птица с мечом, фонтан — об их символизме мы тоже поговорим.
Вы узнаете об истории королевского дворца, о том, как он строился и развивался, о его жителях. Мы погуляем по аллее с каштанами, и напоследок, если вы хотите, чтобы в вас кто-нибудь влюбился, — стоит лишь выпить глоток воды в королевском дворце, и это сбудется — я покажу вам тайное местечко.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Буды, чумная колонна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические читать дальшеуменьшить
маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях.
Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Наш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашей экскурсии. Если вы хотите пройти по не туристическим местам старинного Будапешта, заглянуть в самые потаенные его уголки - тогда вам сюда
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А
Анна
Путешествие по главным достопримечательностям, а так же тайным, скрытым от глаз местам Будапешта, в столь приятной компании с Валерией нам очень понравилось! Мы успели насладиться архитектурой времен становления города, и читать дальшеуменьшить
современной с ее стремлением вписаться в Величие Будапешта. Прогуляться по паркам, насладиться ароматным кофе, зарядиться атмосферой и влюбиться в Будапешт, все это чудо нам подарила Валерия! Даже больше, мы успели загадать желание в самом центре связи со Вселенной)) Валерия нам помогла еще и с экскурсией на кораблике, и познакомила нас с замечательным искусствоведом Марией, увлеченностью которой мы восхитились и прониклись! Спасибо Вам, Валерия! До новых встреч!
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В
Владлена
Были на экскурсии Тайны королевского дворца с великолепным гидом Валерией. Очень грамотная подача материала, много интересных фактов, все доступно и в тоже время чувствуется знание материала. Валерия без труда заинтересовала подростка 13 лет. Очень рекомендую.
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Р
Руслан
Легкая, позитивная экскурсия. Отличный гид - Валерия, абсолютно знающая город, историю и места куда необходимо зайти. Самостоятельно без гида эти улочки и интересные достопримечательности вы не найдёте.
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O
Oxana
Нам очень понравилась экскурсия. Валерия-отличный гид, очень интересно рассказывает. Обязательно закажем другие экскурсии у Валерии.
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S
Sergey
Валерия - очень внимательный и отзывчивый экскурсовод. Отлично знает материал и умеет его интересно подать. Нам очень понравилось.
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