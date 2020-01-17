9 отзывов оставили туристы

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Тайны королевского дворца Будапешта

Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около фуникулера
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Valerie
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valerie – Гид в Будапеште
Почему Мария и Геллерт из королевского дворца в Буде спят отдельно? И кто это вообще такие? Вот и первая тайна.

Приглашаю вас узнать всё самое интересное о королевском дворце в Буде и о Будапеште в целом.
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта

Что вас ожидает

Мы начнем с нулевого километра Венгрии у подножия дворца. И решим, как лучше подняться наверх — на автобусе, на старинном фуникулере или пешком. Что за герб украшает крепостную стену, о чем он может рассказать, кто же такие Мария и Геллерт, почему крепость именно здесь, откуда тут взялся отель Hilton и что скрывается в его подвалах — все расскажу!

С высоты Рыбацкого бастиона вы увидите город как на ладони, в том числе рассмотрите торжественный Парламент. Следом полюбуетесь мозаикой церкви Святого Матьяша, а я открою ее историю. Посмотрите на самые первые городские часы и разберетесь, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила. Ещё в королевском дворце есть лабиринт, огромная птица с мечом, фонтан — об их символизме мы тоже поговорим.

Вы узнаете об истории королевского дворца, о том, как он строился и развивался, о его жителях. Мы погуляем по аллее с каштанами, и напоследок, если вы хотите, чтобы в вас кто-нибудь влюбился, — стоит лишь выпить глоток воды в королевском дворце, и это сбудется — я покажу вам тайное местечко.

Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта
Тайны королевского дворца Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около фуникулера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
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9 отзывов оставили туристы

17 января 2020
Легкая, позитивная экскурсия. Отличный гид - Валерия, абсолютно знающая город, историю и места куда необходимо зайти. Самостоятельно без гида эти улочки и интересные достопримечательности вы не найдёте.
16 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Валерия-отличный гид, очень интересно рассказывает. Обязательно закажем другие экскурсии у Валерии.
5 июня 2019
Валерия - очень внимательный и отзывчивый экскурсовод. Отлично знает материал и умеет его интересно подать. Нам очень понравилось.
31 октября 2018
Были на экскурсии Тайны королевского дворца с великолепным гидом Валерией. Очень грамотная подача материала, много интересных фактов, все доступно и в тоже время чувствуется знание материала. Валерия без труда заинтересовала подростка 13 лет. Очень рекомендую.
6 февраля 2018
Хотелось бы, чтобы ЭКСКУРСИЯ была ближе к теме, обозначенной в названии.
10 мая 2017
Путешествие по главным достопримечательностям, а так же тайным, скрытым от глаз местам Будапешта, в столь приятной компании с Валерией нам очень понравилось! Мы успели насладиться архитектурой времен становления города, и современной с ее стремлением вписаться в Величие Будапешта. Прогуляться по паркам, насладиться ароматным кофе, зарядиться атмосферой и влюбиться в Будапешт, все это чудо нам подарила Валерия! Даже больше, мы успели загадать желание в самом центре связи со Вселенной )) Валерия нам помогла еще и с экскурсией на кораблике, и познакомила нас с замечательным искусствоведом Марией, увлеченностью которой мы восхитились и прониклись! Спасибо Вам, Валерия! До новых встреч!
7 мая 2017
Гид поручил экскурсию подруге, которая не смогла и поручила другому. НИ О ЧЕМ. Потерянные 2 часа. С книжкой узнал бы больше.
Татьяна
21 января 2015
Обязательно посетите этот берег Дуная, эту часть города. А Валерия расскажет Вам его историю, покажет его великолепие. Думаю, все будут в восторге. И фотографии отличные!
9 декабря 2014
Спасибо большое Валерии за интересную экскурсию и поведанные тайны! даже дождь не смог омрачить хорошего настроения!!

Valerie проводит ещё 5 экскурсий

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Исторические экскурсии в Будапеште

Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барамПрогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
€50
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Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 годаРазобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 годаРазобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
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Прогулка по Королевской крепостиПрогулка по Королевской крепостиПрогулка по Королевской крепости
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130 за экскурсию
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