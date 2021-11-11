9 отзывов оставили туристы

Почему Мария и Геллерт из королевского дворца в Буде спят отдельно? И кто это вообще такие? Вот и первая тайна. Приглашаю вас узнать всё самое интересное о королевском дворце в Буде и о Будапеште в целом.

Описание экскурсии

Мы начнем с нулевого километра Венгрии у подножия дворца. И решим, как лучше подняться наверх — на автобусе, на старинном фуникулере или пешком. Что за герб украшает крепостную стену, о чем он может рассказать, кто же такие Мария и Геллерт, почему крепость именно здесь, откуда тут взялся отель Hilton и что скрывается в его подвалах — все расскажу!

С высоты Рыбацкого бастиона вы увидите город как на ладони, в том числе рассмотрите торжественный Парламент. Следом полюбуетесь мозаикой церкви Святого Матьяша, а я открою ее историю. Посмотрите на самые первые городские часы и разберетесь, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила. Ещё в королевском дворце есть лабиринт, огромная птица с мечом, фонтан — об их символизме мы тоже поговорим.

Вы узнаете об истории королевского дворца, о том, как он строился и развивался, о его жителях. Мы погуляем по аллее с каштанами, и напоследок, если вы хотите, чтобы в вас кто-нибудь влюбился, — стоит лишь выпить глоток воды в королевском дворце, и это сбудется — я покажу вам тайное местечко.