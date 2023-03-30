Впервые в Будапеште
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Что вас ожидает 🤩
- Дом террора
- Памятик жертвам фашизма
- Дворец Грешем
- Здание Венгерского парламента
- Музей изобразительных искусств
- Купальня Сеченьи
- Базилика Святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Дворец Дрешлера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Будапешт — одна из самых очаровательных столиц Европы. Эта экскурсия проведёт вас по району Пешта, где сосредоточена туристическая жизнь и расположены главные достопримечательности города.
Ваш маршрут начнётся у знаменитого Цепного моста, а закончится в парке Варошлигет у крупнейшей купальни города – Сеченьи. За два часа аудиоэкскурсии вы посетите главные визитные карточки Будапешта и почувствуете ритм города.
Вас ждет великолепие зданий конца XIX–начала XX века. Вы будете разглядывать фасад Театра оперетты, восхищаться интерьерами дворца Грешем — где сегодня располагается отель Four Seasons — и увидите элегантный дворец Дрекслера.
Затем вы посетите одну из самых великолепных базилик Европы — базилику Святого Иштвана, известную своими интерьерами и концертами классической музыки.
Вы познакомитесь с политической историей Будапешта и узнаете, как жил город во время Второй Мировой войны. Вы увидите знаменитый памятник жертвам фашизма на набережной Дуная и заглянете в Дом террора.
Далее вы прогуляетесь по площади Свободы, похожую скорее на парк, а затем направитесь в сторону набережной. Перед вами возникнет здание Венгерского Парламента, которое считается самым красивым в Будапеште.
Ваша прогулка завершится рядом с термальным комплексом Сеченьи и рестораном Гундель, где вы сможете расслабиться после экскурсии.
Погрузитесь в динамичный ритм Будапешта!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по Будапешту с офлайн-картой для удобной навигации
- Рекомендации термальных бань и кафе, которые стоит посетить в Будапеште
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билет на смотровую площадку базилики Святого Иштвана стоит около 4 € и приобретается отдельно
- Билет в термальный комплекс Сеченьи стоит от 29 € и приобретается отдельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Széchenyi Chain Bridge - Цепной мост СечениЗавершение: Парк Варошлигет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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