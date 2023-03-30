Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта

Впервые в Будапеште

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Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Дом террора
  • Памятик жертвам фашизма
  • Дворец Грешем
  • Здание Венгерского парламента
  • Музей изобразительных искусств
  • Купальня Сеченьи
  • Базилика Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Дворец Дрешлера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Будапешт — одна из самых очаровательных столиц Европы. Эта экскурсия проведёт вас по району Пешта, где сосредоточена туристическая жизнь и расположены главные достопримечательности города.
Ваш маршрут начнётся у знаменитого Цепного моста, а закончится в парке Варошлигет у крупнейшей купальни города – Сеченьи. За два часа аудиоэкскурсии вы посетите главные визитные карточки Будапешта и почувствуете ритм города.
Вас ждет великолепие зданий конца XIX–начала XX века. Вы будете разглядывать фасад Театра оперетты, восхищаться интерьерами дворца Грешем — где сегодня располагается отель Four Seasons — и увидите элегантный дворец Дрекслера.
Затем вы посетите одну из самых великолепных базилик Европы — базилику Святого Иштвана, известную своими интерьерами и концертами классической музыки.
Вы познакомитесь с политической историей Будапешта и узнаете, как жил город во время Второй Мировой войны. Вы увидите знаменитый памятник жертвам фашизма на набережной Дуная и заглянете в Дом террора.
Далее вы прогуляетесь по площади Свободы, похожую скорее на парк, а затем направитесь в сторону набережной. Перед вами возникнет здание Венгерского Парламента, которое считается самым красивым в Будапеште.
Ваша прогулка завершится рядом с термальным комплексом Сеченьи и рестораном Гундель, где вы сможете расслабиться после экскурсии.
Погрузитесь в динамичный ритм Будапешта!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут по Будапешту с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации термальных бань и кафе, которые стоит посетить в Будапеште
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет на смотровую площадку базилики Святого Иштвана стоит около 4 € и приобретается отдельно
  • Билет в термальный комплекс Сеченьи стоит от 29 € и приобретается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Széchenyi Chain Bridge - Цепной мост Сечени
Завершение: Парк Варошлигет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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