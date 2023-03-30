Будапешт — одна из самых очаровательных столиц Европы. Эта экскурсия проведёт вас по району Пешта, где сосредоточена туристическая жизнь и расположены главные достопримечательности города.

Ваш маршрут начнётся у знаменитого Цепного моста, а закончится в парке Варошлигет у крупнейшей купальни города – Сеченьи. За два часа аудиоэкскурсии вы посетите главные визитные карточки Будапешта и почувствуете ритм города.

Вас ждет великолепие зданий конца XIX–начала XX века. Вы будете разглядывать фасад Театра оперетты, восхищаться интерьерами дворца Грешем — где сегодня располагается отель Four Seasons — и увидите элегантный дворец Дрекслера.

Затем вы посетите одну из самых великолепных базилик Европы — базилику Святого Иштвана, известную своими интерьерами и концертами классической музыки.

Вы познакомитесь с политической историей Будапешта и узнаете, как жил город во время Второй Мировой войны. Вы увидите знаменитый памятник жертвам фашизма на набережной Дуная и заглянете в Дом террора.

Далее вы прогуляетесь по площади Свободы, похожую скорее на парк, а затем направитесь в сторону набережной. Перед вами возникнет здание Венгерского Парламента, которое считается самым красивым в Будапеште.

Ваша прогулка завершится рядом с термальным комплексом Сеченьи и рестораном Гундель, где вы сможете расслабиться после экскурсии.

Погрузитесь в динамичный ритм Будапешта!

Как проходит аудиоэкскурсия: