Что вас ожидает

Традиции гончарной деревни Бат Чанг

Из Ханоя мы отправимся в деревню, где живут искусные мастера-гончары, создающие вьетнамскую керамику и фарфор из белой и красной глины. Мы прогуляемся по деревенским улочкам, наблюдая за повседневной жизнью и бытом вьетнамцев, и, конечно, зайдем в гончарные мастерские. Здесь вы увидите самые разные аутентичные керамические изделия от столовых приборов до столов, светильников и статуй, а также познакомитесь с технологией их производства. Кроме того, желающие смогут попробовать самостоятельно создать керамическую чашку из белой глины на традиционном гончарном круге под руководством мастера.

Ремесленные кварталы Старого города

После возвращения в Ханой и вьетнамского обеда мы заглянем на городской рынок Cau Go, где можно купить ароматный чай, кофе, сухофрукты, специи и интересные сувениры ручной работы: я помогу вам сориентироваться в пестрых торговых рядах и найти нужные товары. Кварталы Старого города поразят вас концентрацией ремесленных магазинов: мы пройдем по улицам с ювелирными и деревянными изделиями, керамикой, национальной вьетнамской одеждой, плетеными изделиями из природных материалов и другими диковинками. А по пути поговорим о национальной кухне Вьетнама и наиболее ярких местных традициях.

По Ханою на велорикше

Часовая поездка на велорикше поможет вам охватить самые колоритные уголки исторической части Ханоя и прочувствовать ритм города. Заодно мы поговорим о культурных особенностях города и ключевых событиях его истории. А закончится прогулка у готического кафедрального собора Святого Иосифа — в этом красивейшем уголке Ханоя вы не только сделаете чудесные фотографии, но и узнаете о роли католичества в развитии вьетнамской письменности.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна путешественникам, которые впервые оказались в Ханое и хотят познакомиться с ремеслами и бытом Вьетнама.

Организационные детали