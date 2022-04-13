Традиции и ремесла Ханоя

Гончарная деревня Бат Чанг, особенности вьетнамского быта и колорит Старого города

Индивидуальная
Погружение в культуру Вьетнама не может обойтись без знакомства с его традиционными ремеслами: плетением, работой по дереву и, конечно, гончарством.

В деревне Бат Чанг вы откроете секреты вьетнамской керамики, понаблюдаете за работой мастеров и даже сами попробуете себя в роли гончара.

На рынке Ханоя и в закоулках Старого города среди ремесленных лавок вы найдете необычные сувениры и прикоснетесь к вьетнамским традициям.

А проезжая с велорикшей по пестрым улочкам к собору Святого Иосифа, составите первое впечатление о Ханое и поймете его самобытный характер.
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
Традиции и ремесла Ханоя
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Что вас ожидает

Традиции гончарной деревни Бат Чанг

Из Ханоя мы отправимся в деревню, где живут искусные мастера-гончары, создающие вьетнамскую керамику и фарфор из белой и красной глины. Мы прогуляемся по деревенским улочкам, наблюдая за повседневной жизнью и бытом вьетнамцев, и, конечно, зайдем в гончарные мастерские. Здесь вы увидите самые разные аутентичные керамические изделия от столовых приборов до столов, светильников и статуй, а также познакомитесь с технологией их производства. Кроме того, желающие смогут попробовать самостоятельно создать керамическую чашку из белой глины на традиционном гончарном круге под руководством мастера.

Ремесленные кварталы Старого города

После возвращения в Ханой и вьетнамского обеда мы заглянем на городской рынок Cau Go, где можно купить ароматный чай, кофе, сухофрукты, специи и интересные сувениры ручной работы: я помогу вам сориентироваться в пестрых торговых рядах и найти нужные товары. Кварталы Старого города поразят вас концентрацией ремесленных магазинов: мы пройдем по улицам с ювелирными и деревянными изделиями, керамикой, национальной вьетнамской одеждой, плетеными изделиями из природных материалов и другими диковинками. А по пути поговорим о национальной кухне Вьетнама и наиболее ярких местных традициях.

По Ханою на велорикше

Часовая поездка на велорикше поможет вам охватить самые колоритные уголки исторической части Ханоя и прочувствовать ритм города. Заодно мы поговорим о культурных особенностях города и ключевых событиях его истории. А закончится прогулка у готического кафедрального собора Святого Иосифа — в этом красивейшем уголке Ханоя вы не только сделаете чудесные фотографии, но и узнаете о роли католичества в развитии вьетнамской письменности.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна путешественникам, которые впервые оказались в Ханое и хотят познакомиться с ремеслами и бытом Вьетнама.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля и заканчивается в центре Ханоя.
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, вьетнамский обед, небольшой гончарный мастер-класс, поездка с велорикшей.
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) расходы на сувениры и доставку гончарного изделия в ваш отель (3-5 долларов).
  • Для детей до 2 лет экскурсия бесплатна, детям от 2 до 10 лет — скидка 50%.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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