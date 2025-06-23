Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферный и динамичный Токио: индивидуальная экскурсия
Первые дни в Токио? Узнайте больше о городе, его истории и культуре. Практические советы, интересные места и дружеская прогулка по центру
Начало: На станции Shinjuku или у вашего отеля
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прошлое и будущее Токио
Прогулка по Токио: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте, как традиции сочетаются с инновациями в столице Японии
Начало: В холле вашего отеля
1 авг в 10:30
2 авг в 10:30
$415 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио: древность и современность
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
26 авг в 10:30
28 авг в 10:30
$252
$335 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikita23 июня 2025Отличная экскурсия! Узнали очень много о жизни японцев, посмотрели разные уголки и достопримечательности Токио)
- ААлександр13 июня 2025Экскурсия соответствовала нашим запросам и ожиданиям, очень понравилась
- ЕЕлена27 мая 2025Мы были в Японии впервые, и Татьяна с Романом провели для нас великолепную прогулку, рассказали о нравах и обычаях японцев,
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Национальный парк Синдзюку-Гёэн»
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