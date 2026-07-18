Экскурсии по базарам Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Токио на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Пешая
На поезде
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Познакомьтесь с Токио через его символы: от исторических дворцов до современных островов. Уникальные истории и вкусы ждут вас в этом путешествии
Начало: У станции Мариноучи
«А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей»
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от $295 за всё до 5 чел.
Семь богов удачи Асакусы
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Семь богов удачи Асакусы
Узнать, кого действительно почитают жители Токио
Начало: У станции метро Minowa
«Храм славится фестивалем «Тори-но-ити» («Петушиный базар»), который проводится в ноябре, когда здесь продают особые грабли кумадэ — они «загребают» удачу»
2 окт в 09:30
16 окт в 09:30
$105 за человека
Токийский Диснейленд (сопровождение)
10 часов
Билеты
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
«Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
28 авг в 08:30
29 авг в 08:30
$350 за билет

Последние отзывы на экскурсии

M
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Отличная экскурсовод! Действительно эта экскурсия отлично подходит тем, кто первый раз в Токио и в Японии вообще. Мы за 7
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часов прошли почти все главные локации Токио, о каждой нам очень интересно рассказывали. Причем не просто проходили, но экскурсовод показывала нам какие-то интересные ракурсы, смотровые площадки, куда незнающий человек не пошел бы. Единственное, экскурсию мы забронировали на пятницу, когда императорские сады закрыты. Поэтому вместо них мы пошли в другой парк, который раньше служил для охоты сегунов. Эта замена никак не испортила наши впечатления

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Ольга
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий день, много ходили пешком,
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познакомились с культурой Японии, увидели разные районы (Гинза, Центральный вокзал, острова и тд), заходили в необычные места, пили матчу, если местные десерты. Аэлита много рассказывала нам про историю Японии, обычаи и культуру. Завершением был рыбный рынок и ужин свежей рыбой в местном ресторанчике. Наши дети 7 и 16 лет прекрасно выдержали прогулку, все остались довольные! Спасибо Аэлите за волшебный день!

Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий+2
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий
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Т
Семь богов удачи Асакусы
Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась очень приятной, я реально
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прочувствовала каждого из семи богов. Поразило, как мирно уживаются буддийские и синтоистские святыни. К середине прогулки я ощутила необычный энергетический подъём, а к концу экскурсии поняла, что же мне сейчас нужно. Теперь я знаю, где мне искать свою удачу. Спасибо волшебным храмам в Токио. Анна - прекрасный гид и потрясающий человек. Обнимаю. Татьяна.

Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась
Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась
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А
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Аэлита провела отличную экскурсию с погружением в местный быт и культуру, с точки зрения местного жителя
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О
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Отличная пешая экскурсия по Токио, максимально комфортная. По длительности 7 часов, но не было ощущения загнанности. Аэлита очень классно подает информацию. Спасибо большое, это был прекрасный день!
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Д
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Спасибо Аэлите за экскурсию
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Рашида
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Благодарим нашего гида, Аэлиту, за замечательно проведенное время в Токио! Экскурсия незабываемая, увидели город с разных ракурсов, поднимались на крыши
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зданий, прокатились на подземном и наземном метро, побывали на насыпных островах, поели самую свежую рыбу, узнали много интересного и влюбились в этот город🌸

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Елена
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность Токио и Японии, в
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целом. Аэлита деликатный, тонкий человек, эрудированный экскурсовод, знает жизнь страны изнутри, т. к. является много лет жителем Японии. Вы получите очень приятные впечатления, не навязчивое общение, теплые и запоминающиеся эмоции, советы по пребыванию в стране, техническую помощь в неизвестных моментах, если нужно! Очень рекомендуем! Не пожалеете 100%! Одевайтесь теплее! На Одайбо очень сильные ветра! Спасибо большое, Аэлита! 🪻🪻🪻🪻🪻🪻

Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность
Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность
Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность
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Б
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Невероятно приятный, позитивный и интересный гид. Не грузила лишней информацией. Соглашалась на все наши капризы. Отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива, помогла дополнительно с нашим дальнейшим времяпребыванием. Огромное ей за все спасибо!
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Андрей
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Прекрасная экскурсия, чудесная Аэлита!
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Всего 27 отзывов в Токио в категории "Базары"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Базары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице;
  2. Семь богов удачи Асакусы;
  3. Токийский Диснейленд (сопровождение).
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Базары», 27 ⭐ отзывов, цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь