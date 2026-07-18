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часов прошли почти все главные локации Токио, о каждой нам очень интересно рассказывали. Причем не просто проходили, но экскурсовод показывала нам какие-то интересные ракурсы, смотровые площадки, куда незнающий человек не пошел бы. Единственное, экскурсию мы забронировали на пятницу, когда императорские сады закрыты. Поэтому вместо них мы пошли в другой парк, который раньше служил для охоты сегунов. Эта замена никак не испортила наши впечатления