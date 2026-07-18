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Индивидуальная
до 5 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Познакомьтесь с Токио через его символы: от исторических дворцов до современных островов. Уникальные истории и вкусы ждут вас в этом путешествии
Начало: У станции Мариноучи
«А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей»
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от $295 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Семь богов удачи Асакусы
Узнать, кого действительно почитают жители Токио
Начало: У станции метро Minowa
«Храм славится фестивалем «Тори-но-ити» («Петушиный базар»), который проводится в ноябре, когда здесь продают особые грабли кумадэ — они «загребают» удачу»
2 окт в 09:30
16 окт в 09:30
$105 за человека
Билеты
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Начало: Лобби отеля
«Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна»
Расписание: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
28 авг в 08:30
29 авг в 08:30
$350 за билет
Последние отзывы на экскурсии
M
Отличная экскурсовод! Действительно эта экскурсия отлично подходит тем, кто первый раз в Токио и в Японии вообще. Мы за 7
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Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий день, много ходили пешком,
+2
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Т
Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась очень приятной, я реально
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А
Аэлита провела отличную экскурсию с погружением в местный быт и культуру, с точки зрения местного жителя
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О
Отличная пешая экскурсия по Токио, максимально комфортная. По длительности 7 часов, но не было ощущения загнанности. Аэлита очень классно подает информацию. Спасибо большое, это был прекрасный день!
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Д
Спасибо Аэлите за экскурсию
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Благодарим нашего гида, Аэлиту, за замечательно проведенное время в Токио! Экскурсия незабываемая, увидели город с разных ракурсов, поднимались на крыши
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Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность Токио и Японии, в
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Б
Невероятно приятный, позитивный и интересный гид. Не грузила лишней информацией. Соглашалась на все наши капризы. Отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива, помогла дополнительно с нашим дальнейшим времяпребыванием. Огромное ей за все спасибо!
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Прекрасная экскурсия, чудесная Аэлита!
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Всего 27 отзывов в Токио в категории "Базары"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Базары»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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