и непринужденную атмосферу. Если Вам нужны сухие исторические факты, то выбирайте другого гида. Потому что Мария - это про жизнь города и ЮАР (историю и современность, людей, языки, флору и фауну, рестораны, сувениры).

Организация на высшем уровне: накануне гид прислал сообщение с подробным маршрутом и таймингом, тем, что надо взять с собой. Автомобиль комфортный, вода и угощение в салоне для пассажиров, водит Мария спокойно и безопасно.

Я смело советую эту экскурсию в качестве знакомства с ЮАР и Кейптауном.

Единственное, не в укор, а в качестве рекомендации организаторам: включите билет на фуникулер для гида в стоимость экскурсии. Это удобнее, чем на месте узнавать.