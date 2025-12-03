Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey3 декабря 2025Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
- ИИгорь11 мая 2025Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
- ТТатьяна21 марта 2025Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
- ССергей20 марта 2025Прекрасная работа👍
Очень рекомендую!!!)
- ССветлана15 марта 2025Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро делящейся информацией не только по теме экскурсии, терпеливо ожидающий нас-любителей миллиона фотографий! Воспользовались предоставленной возможностью посетить Тауншип-пощекотали себе нервы))
- ССергей28 февраля 2025Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.
- ИИрина25 февраля 2025Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная, гид Мария создала дружескую
- ККсени22 февраля 2025Экскурсию проводил Алексей.
В качестве экскурсовода его бы не порекомендовали, экскурсии как таковой не было, материала тоже.
Но как водитель он не
- ДДенис1 февраля 2025Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все, что планировали и даже больше! Замечательный обед на винодельне!
- ААлександр30 января 2025Экскурсию проводила Мария. Великолепный человек и профессионал своего дела! Очень эрудирована и начитана. Могла ответить на любой вопрос, причем, не только о ЮАР. Прекрасный собеседник, добрый и отзывчивый человек! Все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!!!
