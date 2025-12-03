Мои заказы

Бо-Каап – экскурсии в Кейптауне

Найдено 4 экскурсии в категории «Бо-Каап» в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    3 декабря 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс Доброй Надежды и много красивых мест. Видели пингвинов, страусов и морских котиков. Олег порекомендовал нам интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую всем.
    Олег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мысОлег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мысОлег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мысОлег провел очень интересную экскурсию. Рассказал много историй про ЮАР и про Кейптаун. Мы посетили мыс
  • И
    Игорь
    11 мая 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Была очень насыщенная программа, я был турист с круиза и по времени ограничен - но я успел буквально все и в хорошем темпе но без спешки! Другие туристы даже половины не посмотрели с другими гидами!!! Благодарю!!!
  • Т
    Татьяна
    21 марта 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Спасибо Олегу за потрясающий день в Кейптауне! За 8 часов (а их было мало) мы узнали и увидели разный Кейптаун,
    читать дальше

    появилось желание посетить его еще раз. Все было четко продумано, в соответствии с нашими желаниями и интересами. Отдельное спасибо за список книг и фильмов о Кейптауне, рекомендации по еде и самостоятельной прогулке… это здорово. Думаю еще навестим этот прекрасный город и человека, действительно влюбленного в него!

  • С
    Сергей
    20 марта 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Прекрасная работа👍
    Очень рекомендую!!!)
  • С
    Светлана
    15 марта 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро делящейся информацией не только по теме экскурсии, терпеливо ожидающий нас-любителей миллиона фотографий! Воспользовались предоставленной возможностью посетить Тауншип-пощекотали себе нервы))
    Нашим гидом был Алексей. Для поездки предоставлен комфортный для 4-х человек автомобиль, Алексей- приятный собеседник, щедро
  • С
    Сергей
    28 февраля 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Наш гид Евгений давно живет в Кейптауне, хорошо знает и любит город. Дал нам очень много информации и провез по самым интересным местам. Твердая пятерка.
  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная, гид Мария создала дружескую
    читать дальше

    и непринужденную атмосферу. Если Вам нужны сухие исторические факты, то выбирайте другого гида. Потому что Мария - это про жизнь города и ЮАР (историю и современность, людей, языки, флору и фауну, рестораны, сувениры).
    Организация на высшем уровне: накануне гид прислал сообщение с подробным маршрутом и таймингом, тем, что надо взять с собой. Автомобиль комфортный, вода и угощение в салоне для пассажиров, водит Мария спокойно и безопасно.
    Я смело советую эту экскурсию в качестве знакомства с ЮАР и Кейптауном.
    Единственное, не в укор, а в качестве рекомендации организаторам: включите билет на фуникулер для гида в стоимость экскурсии. Это удобнее, чем на месте узнавать.

    Пишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличнаяПишу по горячим следам. Вчера был первый полноценный день нашего пребывания в Кейптауне. Экскурсия была отличная
  • К
    Ксени
    22 февраля 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Экскурсию проводил Алексей.
    В качестве экскурсовода его бы не порекомендовали, экскурсии как таковой не было, материала тоже.
    Но как водитель он не
    читать дальше

    плохой, знает местность, отзывчивый, приятный!
    Хотелось бы пожелать Алексею набраться знаний и стать также интересным рассказчиком, не просто возить людей.
    Понравилось, что машина очень чистая ухоженная.

    Экскурсию проводил Алексей
  • Д
    Денис
    1 февраля 2025
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все, что планировали и даже больше! Замечательный обед на винодельне!
  • А
    Александр
    30 января 2025
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Экскурсию проводила Мария. Великолепный человек и профессионал своего дела! Очень эрудирована и начитана. Могла ответить на любой вопрос, причем, не только о ЮАР. Прекрасный собеседник, добрый и отзывчивый человек! Все прошло на высочайшем уровне! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Бо-Каап»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кейптаун: город между небом и землёй
  2. Узнать и полюбить Кейптаун
  3. История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
  4. Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Столовая гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в декабре 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Бо-Каап" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Бо-Каап», 27 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль