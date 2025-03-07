Национальный фольклорный музей Кореи – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный фольклорный музей Кореи» в Сеуле на русском языке, цены от $231, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Пешая
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: У здания мэрии Сеула
Завтра в 10:30
14 мар в 10:30
$231 за всё до 3 чел.
Сеул на авто
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по старинному и современному Сеулу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
15 мар в 10:30
16 мар в 10:30
$450 за всё до 4 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
На машине
8 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
12 мар в 10:00
16 мар в 10:00
$494$520 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    7 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!
  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
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    20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍

  • T
    Tabyldy
    22 февраля 2025
    Сеул на авто
    Отличный гид все конструктивно и по делу!! Рекомендую,
  • S
    Svetlana
    17 февраля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
  • И
    Игорь
    10 февраля 2025
    Сеул на авто
    Все прошло отлично! Квалифицированный экскурсовод, интересные локации, новая комфортная машина. Общение прошло в непринужденной и комфортной обстановке. Время пролетело незаметно. Спасибо огромное.
  • О
    Оксана
    24 декабря 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Прекрасная и очень интересная экскурсия для знакомства с городом. С учетом небольшого количества времени в Сеуле, мы получили максимум от экскурсии и гида. Огромная благодарность Вячеславу!
  • А
    Александр
    19 декабря 2024
    Сеул на авто
    Неутомительная экскурсия,хорошо продуманный маршрут. Анжела хорошо знает город, разбирается в тонкостях корейской истории
  • А
    Андрей
    19 ноября 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Вячеслав был очень пунктуален, вежлив и дружелюбен. Чистый и комфортный автомобиль, отлично продуманный маршрут экскурсии, много полезной и интересной информации. Посетили и исторические места, и современные достопримечательности. Бонусом получили локацию, изначально не предусмотренную программой. Остались очень довольны! Всем рекомендуем!
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  • Р
    Роман
    22 августа 2024
    Сеул: симбиоз истории и креатива
    Если коротко - нашей группе всё понравилось, рекомендую. Ещё до приезда Вячеслав отвечал в ватсап на бытовые вопросы, какие симки
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    взять, где менять валюту. Приехал пораньше, забрал нас от гостиницы. На обзорке не ожидали глубоких исторических рассказов, тем не менее Вячеслав обзорно рассказал об истории Южной Кореи. Мы посетили и дворцы и буддийский храм, ручей, улицу Инсадон, этнографический музей. Для обзорки нам информации о Южной Кореи было достаточно. Кроме этого Вячеслав водил нас по нетуристическим локациям, куда бы мы в жизни не зашли. Вячеслав также был нашим фотографом и знал где лучшие локации для фото. Блоггеры - вам сюда) Показал кафе, сделал заказ, научил пить суджу, рассказывал много о корейском быте, сложностях взаимоотношения противоположных полов, завёл в kpop видео студию. Вобщем нам всё понравилось! Отлично говорит по-русски, т. К. Вячеслав родом из СНГ и хорошо понимает наш менталитет. Вячеслав, спасибо и удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Национальный фольклорный музей Кореи»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Национальный фольклорный музей Кореи" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 494 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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