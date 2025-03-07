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взять, где менять валюту. Приехал пораньше, забрал нас от гостиницы. На обзорке не ожидали глубоких исторических рассказов, тем не менее Вячеслав обзорно рассказал об истории Южной Кореи. Мы посетили и дворцы и буддийский храм, ручей, улицу Инсадон, этнографический музей. Для обзорки нам информации о Южной Кореи было достаточно. Кроме этого Вячеслав водил нас по нетуристическим локациям, куда бы мы в жизни не зашли. Вячеслав также был нашим фотографом и знал где лучшие локации для фото. Блоггеры - вам сюда) Показал кафе, сделал заказ, научил пить суджу, рассказывал много о корейском быте, сложностях взаимоотношения противоположных полов, завёл в kpop видео студию. Вобщем нам всё понравилось! Отлично говорит по-русски, т. К. Вячеслав родом из СНГ и хорошо понимает наш менталитет. Вячеслав, спасибо и удачи!