11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здравствуйте! Это наша с сыном (8 лет) вторая экскурсия с Данилом по Абхазии.



Новый Афон для кого -то исторический объект культуры, для кого-то место паломничества...В любом случае он не оставит Вас равнодушным. Под неспешный тихий рассказ, как будто листают пожелтевшие страницы древней рукописи, проникаешься духом этого Святого места ... Не ограничивая во времени, очень деликатно и чутко Данил даёт возможность провести в храме столько времени, сколько просит твоя душа..., а потом была пещера Симона Кананита и древняя крепость, и приморский парк (кофе было исключительное) и пещера..



Древние росписи храма, домашняя чурчхела (подарок Данила, так и не запомнила правильное название), обжигающий и таяющий во рту вкуснейший хачапур, красоты открывающегося вида с крепости, которыми ты наслаждаешься один,( ведь каждому хоть иногда хочется побыть без никого), встреча с медянкой. При этом ни разу Данил не поторопил, намекнув, что выходим за рамки 5 часов экскурсии....

Кто был в чужых землях поймет меня, очень сложно выбрать сувениры и подарки, - Данил не только терпеливо, как для своих близких принимал участие в выборе ( супруг оценил вино и аджику!) , но ожидал нас с сыном еще 1,5ч!!!!, (свои вещи и покупки мы оставили в его машине), пока мы погружались в подземные красоты Новоафонской пещеры, хотя его маршрут был полностью пройден,- и по окончанию экскурсии по пещере, помог сесть в маршрутку.:)

Данил душевный человек и очень компетентный гид, который не просто цитирует исторические факты и цифры, его рассказ всегда живой и многогранный, какой бы темы не коснулась беседа, с любовью и пониманием культуры и истории своей маленькой по размерам, но не по содержанию страны, он открывает для тебя что-то новое.

Когда по дороге в аэропорт (улетали домой), я спросила у сына, что тебе заполнилось больше всего, он ответил: "Море и Экскурсии!" Я думаю добавлять что-нибудь к этим словам будет лишнее...



Желаю Данилу и его родным здоровья и всего самого светлого!!! Надеюсь эта встреча была не последней.

С уважением и благодарностью, Наталья и Илья!!!:)