11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с главными святынями Абхазии

Данил
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Данил – ваш гид
Святые места требуют к себе особого отношения - прогулки по ним обязательно должны быть вдумчивыми и неторопливыми.

Иначе вы увидите лишь объекты храмовой архитектуры, так и не осознав, почему они построены именно здесь, какова их роль в жизни людей, какая драма зачастую скрывается за историей многих религиозных построек.
От 7500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе

По головокружительному серпантину мы с ветерком доедем с вами до самых древних святынь и достопримечательностей Нового Афона. Я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию.

А главное – я проведу вас по тем местам, которые почти никогда не включают в экскурсии по Новому Афону, и люди обычно успевают осмотреть только Монастырь и пещеру Симона Кананита. Я же постарался разработать маршрут так, чтобы у вас было достаточно времени, и вы смогли без спешки и суеты погулять по святыням Абхазии.

  • Мы посетим знаменитый Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, там сверим часы по курантам, подаренным Императором монастырю
  • Осмотрим древнюю церковь, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита
  • Cфотографируемся на фоне красивой арочной плотины с водопадом
  • Отправимся к свисающей над озером ажурной царской беседке — старинной железнодорожной платформе Псырцха
  • Через реку Псырцха пойдем к одной из основных святынь Абхазии — пещере Симона Кананита. Помолившись в священном гроте, полюбуемся изображениями крестов, иконами и лампадами
  • Прикоснёмся к святому источнику, омовение в котором, как гласит предание, излечивает от всех недугов
  • Поднимемся по склону горы, где на высоте 345 м над уровнем моря сохранились развалины Анакопийской крепости II – IV веков и древнего храма в честь великомученика Феодора Тирона. С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на Новый Афон, где мы, конечно сделаем незабываемые фотографии
  • Затем спустимся к Новоафонскому приморскому парку, где отдыхали писатели Антон Чехов и Максим Горький, выпьем по чашечке ароматнейшего кофе и полюбуемся на чёрных и белых лебедей

Дополнительные расходы

Анакопийская крепость — 200 р/чел.; грот Симона Кананита — 200 р/чел.
По желанию можно посетить Новоафонскую пещеру – 500 р/чел.

Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2019
Отдыхали семьей в Сухуми. Организовали в первый раз экскурсию через Tripster. Получилось идеально! Экскурсия от двери до двери. Данил показал и рассказал секретные места Нового Афона. Сами бы в жизни, если на такси поехали, и в половину мест не увидели. С экскурсоводом на машине крайне удобно. Рекомендую!
12 ноября 2018
С огромной благодарностью гиду Данилу хочу поделиться нашими впечатлениями о проведенном дне в Абхазии в Новом Афоне. 1 ноября состоялось наше прекраснейшее маленькое, но незабываемое путешествие. Выбирали между групповой и индивидуальной экскурсией. И сделали правильный выбор - индивидуальная! Да еще с таким удивительным гидом как Данил!!!!! Данил встретил меня и детей 13 и 18 лет на границе в Абхазии. По дороге в Новый Афон Данил рассказывал много всего интересного о своей сказочной стране, легенды, обычаи, историю прошлую и современную. Интересно было и мне и детям!!!)) Отвечал на все возникающие вопросы. Данил большой молодец! Маршрут организован отлично, с учетом всех пожеланий своих гостей. Уверенный водитель, с комфортом провёз нас по всем достопримечательностям Нового Афона, а также по находящимся рядом изюминкам Абхазии)! Приятнейший собеседник, с чувством юмора, ответственный и просто отличный человек, любящий гражданин свою сказку Абхазию! Сколько было сделано фотографий, сколько получено впечатлений - об этом можно говорить бесконечно! Мы были впервые в этой небольшой стране. Но полюбили Абхазию всем сердцем и навсегда!!! Теперь планируем посетить эту гостеприимную страну еще раз и обязательно только в компании Данилы!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, ДАНИЛ!!! С огромным уважением Ольга, Павел и Катя!!!
14 сентября 2018
Огромная благодарность гиду Данилу за проведенную экскурсию. Простое самостоятельное путешествие по незнакомых ранее местам дает не полное представление о достопримечательностях, а коллективные экскурсии не дают возможности уделить внимание определенным моментам путешествия, и в таких экскурсиях гид излагает информацию по четко заученным шаблонам и графику. К сожалению, в выбранный нами день была дождливая погода, но экскурсия состоялась. В увлеченной беседе дождь практически не мешал, а подъем к Анакопийской крепости оказался более легким, не смотря на внушительную высоту 345 м. Данил кроме посещения запланированных мест также рассказал об истории Абхазии и ее замечательном народе. После экскурсии остались только положительные воспоминания, будем рекомендовать Ваши услуги друзьям, которые планируют путешествие в Абхазию.
18 сентября 2017
Путешествовали с подругой по Абхазии .Цель православное поломничество.Данная экскурсия полностья раскрывает заявленную тему. Особую благодарность выражаем нашему гиду -Даниилу:за чуткость и отзывчивость,за терпение наших немощей ,за любовь и знание своей такой маленькой и чудесной страны.Самое главное -это то ,что мы смогли во всех святых местах спокойно молиться ,нас никто не дергал и мы находились у каждой святыни сколько было нужно для нас. Поразило отношение к нам;словно мы приехали к сыну в гости.Низкий поклон родителям Даниила за воспитание такого чудного сына!!! Если можно так сказать - это экскурсовод от Бога.Кому подойдет эта экскурсиия? -Подойдет всем кто любит Бога,чтит Матерь Божию и хочет узнать свои истоки,а они там начинаются в стране Души Апсны-АБХАЗЫ первые приняли православие.Коснуться наших корней ,напиться изумрудной чистейшей воды напитаться воздухом,пронизанным и пропитанным молитвой Царицы Небесой,апостола Симона Канонита.Окунуться с головой в первозданность.Вообщем слова не могут передать всего.ТАМ НУЖНО ПРОСТО БЫТЬ,
15 августа 2017
Первый раз поехала в Абхазию и так сложились обстоятельства,что пришлось поехать одной.Заказала экскурсию в Новый Афон,ещё будучи дома и переживала,как всё пройдёт.Мой гид Данил приехал за мной в отель и удивительное путешествие началось! Данил очень умело выстроил экскурсию,понял,что меня больше интересует посещение святых мест.Мы с ним как старые добрые друзья бродили по земле,освящённой молитвами апостола Симона Кананита и думаю,многих других святых,нам неизвестных.Данил каким-то чудным образом сподвиг меня окунуться в святом источнике.Вода в нём ледяная,но потом по телу разливается тепло и через какое-то время ощущаешь огромный прилив сил.Я благодарна Данилу за то,что он давал возможность в каких-то местах побыть подольше,ни разу не напомнил о времени,не поторопил,деликатно умолкал,словно чувствовал,что слова здесь не нужны.В тоже время всю нужную информацию интересно и увлечённо излагал.5часов пролетели как один миг.Неожиданно пошёл дождь и Данил как заботливый хозяин достал из машины дождевик.К этому нужно добавить,что он меня фотографировал очень много по моей просьбе,что думаю не входило в его обязанности.Несмотря на то,что для одного человека индивидуальная экскурсия дороговата,я нисколько не пожалела,что заказала её.Думаю,что Данил каждого человека принимает как дорогого гостя-это одна из черт абхазского народа.Бог даст на следующий год обязательно воспользуюсь услугами такого удивительного гида!
19 июля 2017
Здравствуйте! Это наша с сыном (8 лет) вторая экскурсия с Данилом по Абхазии.

Новый Афон для кого -то исторический объект культуры, для кого-то место паломничества...В любом случае он не оставит Вас равнодушным. Под неспешный тихий рассказ, как будто листают пожелтевшие страницы древней рукописи, проникаешься духом этого Святого места ... Не ограничивая во времени, очень деликатно и чутко Данил даёт возможность провести в храме столько времени, сколько просит твоя душа..., а потом была пещера Симона Кананита и древняя крепость, и приморский парк (кофе было исключительное) и пещера..

Древние росписи храма, домашняя чурчхела (подарок Данила, так и не запомнила правильное название), обжигающий и таяющий во рту вкуснейший хачапур, красоты открывающегося вида с крепости, которыми ты наслаждаешься один,( ведь каждому хоть иногда хочется побыть без никого), встреча с медянкой. При этом ни разу Данил не поторопил, намекнув, что выходим за рамки 5 часов экскурсии....
Кто был в чужых землях поймет меня, очень сложно выбрать сувениры и подарки, - Данил не только терпеливо, как для своих близких принимал участие в выборе ( супруг оценил вино и аджику!) , но ожидал нас с сыном еще 1,5ч!!!!, (свои вещи и покупки мы оставили в его машине), пока мы погружались в подземные красоты Новоафонской пещеры, хотя его маршрут был полностью пройден,- и по окончанию экскурсии по пещере, помог сесть в маршрутку.:)
Данил душевный человек и очень компетентный гид, который не просто цитирует исторические факты и цифры, его рассказ всегда живой и многогранный, какой бы темы не коснулась беседа, с любовью и пониманием культуры и истории своей маленькой по размерам, но не по содержанию страны, он открывает для тебя что-то новое.
Когда по дороге в аэропорт (улетали домой), я спросила у сына, что тебе заполнилось больше всего, он ответил: "Море и Экскурсии!" Я думаю добавлять что-нибудь к этим словам будет лишнее...

Желаю Данилу и его родным здоровья и всего самого светлого!!! Надеюсь эта встреча была не последней.
С уважением и благодарностью, Наталья и Илья!!!:)
29 мая 2017
День добрый всем. Решили мы с друзьями посетить Абхазию, на все про все у нас было 2 дня. Естественно, за эти 2 дня можно посмотреть только самое-самое интересное. Остановились на 2 экскурсиях, проводимых гидом Данилой:
- Озеро Рица и Гегский водопад
- Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
Скажу сразу - с выбором экскурсий и самого гида мы не ошиблись! Данил настолько интересно рассказывал об истории, о фактах, легендах, показывал живописные места, что 2 дня пролетели как один миг. Мы увидели самые замечательные уголки Абхазии, Данил отзывался на все наши просьбы, а также показал нам мост царицы Тамары и ГЭС, которые не были указаны с плане экскурсии.
Мы смело рекомандовать Данила как отличного гида всем тем, кто собирается посетить Абхазию!
13 мая 2017
Отлично!
11 ноября 2016
Прогулка оказалась очень насыщенная, яркая, Данил с легкостью откликался на наши просьбы остановиться для фото и рассказывал что-то интересное. Мы погрузились в местную атмосферу, традиции, не оставались а рамках темы христианства, а познавали Абхазию. В легкой, непринужденной атмосфере мы не только ознакомились с Новым Афоном, гротом Симеона Канонита и крепостью Анакопия, но и попробовали чудные местные блюда и узнали о традициях народа солнечной страны. Было очень приятно провести этот день в компании Данила, найти общий язык, когда в следующий раз приедем в Абхазию (а без сомнения мы приедем) - с удовольствием обратимся за какой-нибудь прогулкой снова, эмоции остальнись чудесные
24 октября 2016
После фантастической экскурсии на Рицу, на второй день мы отправились с Данилом в Новый Афон. Его обаяние, харизма в сочетании с огромным багажом знаний и талантом рассказчика покоряли нас ежеминутно. Это увлеченный фанатик своего дела.
Очень порадовало, что Данил приводил нас в те места и обращал наше внимание на те нюансы, о которых знают даже не все местные жители, а от взглядов туристов они и подавно надежно скрыты))) А ещё Данил помог нам определиться, где можно вкусно и недорого пообедать, где лучше купить сувениры и подарки близким, что помогло сэкономить нам деньги и время.
А как искусно он превратил наш обед в настоящее Абхазское застолье, с тостами, легендами и шутками!!! По совету нашего Тамады мы отведали вкуснейшие аутентичные блюда абхазской кухни и ,конечно же, неповторимое домашнее вино! На протяжении всей поездки Данил щедро угощал нас местными фруктами и удивительными сладостями с орешками- аджинджух, что тоже было приятной неожиданностью )))
Так же удивил творческий подход Данила- он показывал нам старинные фотографии достопримечательностей столетней давности и мы, как дети, радостно искали сходства и различия с современными памятниками культуры.
Если вам интересен Новый Афон не просто как набор топовых достопримечательностей из путеводителя, и вам хочется глубже понять и почувствовать атмосферу этого святого места, тогда вам с Данилом по пути!!!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Данил глубокий интеллектуал и знаток истории христианской религии. Он чутко чувствует своего клиента, моментально подстраивается под наши приоритеты, от души увлекает и удивляет, выкладываясь на все 100%!!! Так же Данил по совместительству прекрасный фотограф, у нас остались яркие снимки на память, пересматривая которые, мы с удовольствием вспоминаем Абхазию.
Искренне благодарны и будем рекомендовать нашего обожаемого гида своим друзьям!
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