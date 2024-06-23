Приглашаем вас в путешествие к одному из самых знаковых мест Армении — к монастырю Хор Вирап.
Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат.
Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Истоки виноделия можно проследить в маленькой пещере, расположенной в самом сердце Армении. Арени-1 — дом для старейших винодельческих материалов, находящихся в провинции Вайоц Дзор на юге страны. Несмотря на то, что за последние 6000 лет в Армении произошло много изменений, одно всегда оставалось неизменным — наша страсть к вину и искусство его делать. Несколько особенностей отличают армянское вино от вин Старого и Нового Света. Одной из них являются наши местные сорта винограда, с корнями древнее, чем у знаменитых французских сортов. Они породили своё собственное наследие, создав множество фантастических и уникальных сортов винограда, родиной которых является Армения. Земля Тушпа от природы одарена идеальной почвой и климатическими условиями, благодаря чему в Араратской долине растет качественный виноград, который позволяет нашим виноделам изготавливать уникальные вина.
Дегустация вина
Поднимите бокал и сделайте глоток. После незабываемого тура по нашему винному погребу вас ждет дегустация 3 вин TUSHPA. Фантастические натуральные вина подаются в сочетании со вкусным армянским лавашом, сырной тарелкой и домашними закусками, чтобы вы смогли ощутить настоящий вкус Армении. Важная информация:
- Обратите внимание, что минимальное количество гостей — 2. В случае одного гостя в винодельне необходимо оплатить за двоих, то есть 10000 драм.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными.
каждый день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (без гида)
|от $65
|Стандартный билет (с гидом)
|от $110
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Винодельня Тушпа
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Тур и дегустация в винодельне - 5000 драм за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Обратите внимание, что мин. кол-во гостей - 2. В случае одного гостя, в винодельне необходимо оплатить за двоих, то етсь 10000 драм
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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