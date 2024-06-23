Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Истоки виноделия можно проследить в маленькой пещере, расположенной в самом сердце Армении. Арени-1 — дом для старейших винодельческих материалов, находящихся в провинции Вайоц Дзор на юге страны. Несмотря на то, что за последние 6000 лет в Армении произошло много изменений, одно всегда оставалось неизменным — наша страсть к вину и искусство его делать. Несколько особенностей отличают армянское вино от вин Старого и Нового Света. Одной из них являются наши местные сорта винограда, с корнями древнее, чем у знаменитых французских сортов. Они породили своё собственное наследие, создав множество фантастических и уникальных сортов винограда, родиной которых является Армения. Земля Тушпа от природы одарена идеальной почвой и климатическими условиями, благодаря чему в Араратской долине растет качественный виноград, который позволяет нашим виноделам изготавливать уникальные вина.

Дегустация вина

Поднимите бокал и сделайте глоток. После незабываемого тура по нашему винному погребу вас ждет дегустация 3 вин TUSHPA. Фантастические натуральные вина подаются в сочетании со вкусным армянским лавашом, сырной тарелкой и домашними закусками, чтобы вы смогли ощутить настоящий вкус Армении. Важная информация: