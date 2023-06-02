Монастырь Хор Вирап

Первая наша остановка – монастырь Хор Вирап – одно из самых священных мест для армян, который еще является местом паломничества. Территория монастыря – самая близкая точка к горе Арарат и, если повезет с погодой, отсюда можно насладиться захватывающим видом на священную гору. Монастырь Хор Вирап – историческое место, ведь именно здесь армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство в 301 году, сделав его затем государственной религией. В переводе с армянского, «хор вирап» означает «глубокая яма». Согласно преданию, глубокая яма была наполнена смертоносными змеями и ядовитыми насекомыми, где томился Григорий Просветитель.

Арени – Птичья пещера

Следующая остановка – карстовая пещера Арени, известная также как Птичья пещера. Здесь в 2007 году археологи обнаружили самую древнюю обувь в мире (древнейший башмак имеет историю в 5637-5387 лет) и место, приспособленное для производства вина. Эта древнейшая винодельня имеет более чем 5000-6000 летнюю историю.

Монастырский комплекс Нораванк

Затем мы отправимся в монастырский комплекс Нораванк — одну из жемчужин средневековой армянской архитектуры, возведённый среди красных скал каньона Гнишик. Вы узнайте об уникальности его архитектуры, легенду о любви архитектора Момика и увидите традиционные хачкары.

Дегустация вин

Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов. У вас будет возможность посмотреть производство, продегустировать и приобрести вино местного производства из старейших местных сортов винограда.

Важно знать:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.