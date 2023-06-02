Это чудесное путешествие на юг через Араратскую долину с виноградниками.
Мы начнем с легенды о Ное и библейской горе Арарат, которая является главным национальным символом армян, посетим Монастыри Хор Вирап, Нораванк, карстовую пещеру Арени и исследуем село Арени — винодельческий регион Армении, где познакомимся с процессом создания армянского вина и устроим дегустацию вин.
Мы начнем с легенды о Ное и библейской горе Арарат, которая является главным национальным символом армян, посетим Монастыри Хор Вирап, Нораванк, карстовую пещеру Арени и исследуем село Арени — винодельческий регион Армении, где познакомимся с процессом создания армянского вина и устроим дегустацию вин.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Библейская гора Арарат
- Монастырь Хор Вирап
- Арени или Птичья пещера
- Монастырский комплекс Нораванк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Монастырь Хор Вирап
Первая наша остановка – монастырь Хор Вирап – одно из самых священных мест для армян, который еще является местом паломничества. Территория монастыря – самая близкая точка к горе Арарат и, если повезет с погодой, отсюда можно насладиться захватывающим видом на священную гору. Монастырь Хор Вирап – историческое место, ведь именно здесь армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство в 301 году, сделав его затем государственной религией. В переводе с армянского, «хор вирап» означает «глубокая яма». Согласно преданию, глубокая яма была наполнена смертоносными змеями и ядовитыми насекомыми, где томился Григорий Просветитель.
Арени – Птичья пещера
Следующая остановка – карстовая пещера Арени, известная также как Птичья пещера. Здесь в 2007 году археологи обнаружили самую древнюю обувь в мире (древнейший башмак имеет историю в 5637-5387 лет) и место, приспособленное для производства вина. Эта древнейшая винодельня имеет более чем 5000-6000 летнюю историю.
Монастырский комплекс Нораванк
Затем мы отправимся в монастырский комплекс Нораванк — одну из жемчужин средневековой армянской архитектуры, возведённый среди красных скал каньона Гнишик. Вы узнайте об уникальности его архитектуры, легенду о любви архитектора Момика и увидите традиционные хачкары.
Дегустация вин
Завершим тур винной дегустацией в селе Арени, где открыто несколько винных заводов. У вас будет возможность посмотреть производство, продегустировать и приобрести вино местного производства из старейших местных сортов винограда.
Важно знать:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (минивэн)
- Услуга профессионального гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Бесплатный Wi-Fi
- Трансфер (встреча и возвращение в ваш отель)
- Что не входит
- Традиционный обед
- Который можно заказать за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Желательно брать теплую одежду
- Так как климат
- Где расположены достопримечательности может отличаться от климата в Ереване
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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