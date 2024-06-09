Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье

Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Эта экскурсия за короткое время подарит вам богатые краски Армении — красоту природы и архитектуры.

Вы увидите самое крупное озеро страны и древние монастыри, прокатитесь на подъёмнике по живописным склонам курорта.

И узнаете, как один человек, прорывший под собственным домом подземелье, превратил это место в святилище-музей.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Волшебное подземелье Левона — музей с неописуемой энергетикой и сильным магнитным полем. Однажды к простому мужчине Левону подошла жена и попросила вырыть погреб. Но, взявшись за дело, он увидел ангела, который сказал ему рыть святилище. Так и появился музей в селе Ариндж, рукотворное чудо 20-го века. Мы расскажем вам, почему для нашей команды это семейная история. Вы побродите по подземелью и услышите о чудесной жизни и загадочной смерти мастера.

Горнолыжный курорт Цахкадзор и монастырь Кечарис. Здесь, среди потрясающей природы, вас ждёт жемчужина средневековой армянской архитектуры — Кечарис. Вы узнаете, откуда у монастыря такое название, и подниметесь на подъёмнике, чтобы увидеть всю красоту этого места.

Озеро Севан и монастырь Севанаванк, крепостные стены которого стали свидетелями армяно-арабской битвы в 10 веке. Поговорим о том, почему озеро выглядит именно так, какое будущее его ждёт и что оно значит для Армении. На берегу зайдём в один из рыбных ресторанов — ведь побывать на Севане и не попробовать рыбу, это как поехать в Москву и не увидеть Красную площадь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Altima или Honda Odyssey, есть детское кресло
  • Дорога до каждой локации занимает примерно 40 минут
  • Дополнительные расходы: подъёмник — 3000 драмов, обед — по желанию
  • В подземелье Левона может быть некомфортно людям с клаустрофобий
  • Захватите с собой верхнюю одежду — она может понадобиться в горах и подземелье
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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