Волшебное подземелье Левона — музей с неописуемой энергетикой и сильным магнитным полем. Однажды к простому мужчине Левону подошла жена и попросила вырыть погреб. Но, взявшись за дело, он увидел ангела, который сказал ему рыть святилище. Так и появился музей в селе Ариндж, рукотворное чудо 20-го века. Мы расскажем вам, почему для нашей команды это семейная история. Вы побродите по подземелью и услышите о чудесной жизни и загадочной смерти мастера.
Горнолыжный курорт Цахкадзор и монастырь Кечарис. Здесь, среди потрясающей природы, вас ждёт жемчужина средневековой армянской архитектуры — Кечарис. Вы узнаете, откуда у монастыря такое название, и подниметесь на подъёмнике, чтобы увидеть всю красоту этого места.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк, крепостные стены которого стали свидетелями армяно-арабской битвы в 10 веке. Поговорим о том, почему озеро выглядит именно так, какое будущее его ждёт и что оно значит для Армении. На берегу зайдём в один из рыбных ресторанов — ведь побывать на Севане и не попробовать рыбу, это как поехать в Москву и не увидеть Красную площадь.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Altima или Honda Odyssey, есть детское кресло
Дорога до каждой локации занимает примерно 40 минут
Дополнительные расходы: подъёмник — 3000 драмов, обед — по желанию
В подземелье Левона может быть некомфортно людям с клаустрофобий
Захватите с собой верхнюю одежду — она может понадобиться в горах и подземелье
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Ереване
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!