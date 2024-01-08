Жемчужины северо-востока Армении
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)

Вы побываете в двух совершенно разных природных местах Армении: вдохновитесь красотой крупнейшего озера на Кавказе и оцените пейзажи зелёных дилижанских долин. На пивзаводе вам покажут процесс изготовления пенного, которое делается на знаменитой воде Дилижана. А в монастыре Агарцин вы познакомитесь с выдающимся памятником средневековой армянской архитектуры.
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
Жемчужины северо-востока Армении
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Севан

С лучших ракурсов вы осмотрите самую известную природную достопримечательность Армении. Пообедаете с видом на озеро и сможете купить севанскую копчёную рыбу.

Дилижан, или Армянская Швейцария

Вы проедете по 2-километровому тоннелю, увидите, как сильно отличается природа Севана и Дилижана, и оцените разнообразие местных пейзажей. Гуляя по уютным улочкам, вспомним фильм «Мимино», благодаря которому город получил широкую известность. И поговорим об истории горноклиматического и бальнеологического курорта.

Дилижанский пивзавод

«У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско.» Так вот, на этой самой воде здесь делают замечательное пиво. А как — вы узнаете на экскурсии по цехам пивзавода. Вам покажут почти все этапы производства напитка и предложат его продегустировать.

Монастырь Агарцин

Вы также осмотрите один из самых известных, ценных и фотогеничных памятников армянской средневековой архитектуры. Мы расскажем о прошлом монастырского комплекса 9-10 вв. и его святынях. А неподалёку в уютной пекарне вы попробуете вкусную агарцинскую гату с разными начинками.

В путешествии мы не будем спешить и торопить вас — вы спокойно насладитесь каждым из мест, погуляете и сфотографируетесь.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из/в центр Еревана, сопровождение гида, экскурсия на пивзаводе с дегустациями
  • Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
  • Мы заберём вас по вашему адресу в центре Еревана и после экскурсии доставим обратно. Если вы живёте в другом районе, то по договорённости: если ваш отель будет по пути, мы заедем за вами, если нет — вам нужно будет добраться до площади Республики.
  • Дополнительные расходы: обед (около 15€ с человека), агарцинские паты и личные покупки (например, копчёная рыба на Севане)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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