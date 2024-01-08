Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Севан
С лучших ракурсов вы осмотрите самую известную природную достопримечательность Армении. Пообедаете с видом на озеро и сможете купить севанскую копчёную рыбу.
Дилижан, или Армянская Швейцария
Вы проедете по 2-километровому тоннелю, увидите, как сильно отличается природа Севана и Дилижана, и оцените разнообразие местных пейзажей. Гуляя по уютным улочкам, вспомним фильм «Мимино», благодаря которому город получил широкую известность. И поговорим об истории горноклиматического и бальнеологического курорта.
Дилижанский пивзавод
«У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско.» Так вот, на этой самой воде здесь делают замечательное пиво. А как — вы узнаете на экскурсии по цехам пивзавода. Вам покажут почти все этапы производства напитка и предложат его продегустировать.
Монастырь Агарцин
Вы также осмотрите один из самых известных, ценных и фотогеничных памятников армянской средневековой архитектуры. Мы расскажем о прошлом монастырского комплекса 9-10 вв. и его святынях. А неподалёку в уютной пекарне вы попробуете вкусную агарцинскую гату с разными начинками.
В путешествии мы не будем спешить и торопить вас — вы спокойно насладитесь каждым из мест, погуляете и сфотографируетесь.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из/в центр Еревана, сопровождение гида, экскурсия на пивзаводе с дегустациями
- Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
- Мы заберём вас по вашему адресу в центре Еревана и после экскурсии доставим обратно. Если вы живёте в другом районе, то по договорённости: если ваш отель будет по пути, мы заедем за вами, если нет — вам нужно будет добраться до площади Республики.
- Дополнительные расходы: обед (около 15€ с человека), агарцинские паты и личные покупки (например, копчёная рыба на Севане)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Еревана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.