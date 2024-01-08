Вы побываете в двух совершенно разных природных местах Армении: вдохновитесь красотой крупнейшего озера на Кавказе и оцените пейзажи зелёных дилижанских долин. На пивзаводе вам покажут процесс изготовления пенного, которое делается на знаменитой воде Дилижана. А в монастыре Агарцин вы познакомитесь с выдающимся памятником средневековой армянской архитектуры.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Севан

С лучших ракурсов вы осмотрите самую известную природную достопримечательность Армении. Пообедаете с видом на озеро и сможете купить севанскую копчёную рыбу.

Дилижан, или Армянская Швейцария

Вы проедете по 2-километровому тоннелю, увидите, как сильно отличается природа Севана и Дилижана, и оцените разнообразие местных пейзажей. Гуляя по уютным улочкам, вспомним фильм «Мимино», благодаря которому город получил широкую известность. И поговорим об истории горноклиматического и бальнеологического курорта.

Дилижанский пивзавод

«У нас в Дилижане на кухне воду открываешь — второе место в мире занимает! — А первая в Ереване, да? — Нет, в Сан-Франциско.» Так вот, на этой самой воде здесь делают замечательное пиво. А как — вы узнаете на экскурсии по цехам пивзавода. Вам покажут почти все этапы производства напитка и предложат его продегустировать.

Монастырь Агарцин

Вы также осмотрите один из самых известных, ценных и фотогеничных памятников армянской средневековой архитектуры. Мы расскажем о прошлом монастырского комплекса 9-10 вв. и его святынях. А неподалёку в уютной пекарне вы попробуете вкусную агарцинскую гату с разными начинками.

В путешествии мы не будем спешить и торопить вас — вы спокойно насладитесь каждым из мест, погуляете и сфотографируетесь.

Организационные детали