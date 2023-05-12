Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей

Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках

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Ответы на вопросы
Азербайджан — очень многогранная и разносторонняя страна, и в этом путешествии мы будем открывать разные ее грани.

Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей.

Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Ближайшие даты:
9
апр
17
апр
24
апр
1
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Баку, аэропорт или ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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