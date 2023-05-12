Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Азербайджан — очень многогранная и разносторонняя страна, и в этом путешествии мы будем открывать разные ее грани.
Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей.
Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей.
Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Баку, аэропорт или ваша гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте,меня зовут Джумаев Азик и я являюсь гидом в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа - это не просто работа,но и призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории,культуре и архитектуре своей родины с туристами со всего мира. Каждый день я стараюсь показать гостям свою страну с новой стороны, чтобы они могли почувствовать все ее уникальные особенности и красоту. Я глубоко уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы путешественники остались довольны.Задать вопрос
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