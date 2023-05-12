Азик — ваша команда гидов в Баку

Здравствуйте,меня зовут Джумаев Азик и я являюсь гидом в Азербайджане уже более 5 лет. Я считаю,что моя работа - это не просто работа,но и призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории,культуре и архитектуре своей родины с туристами со всего мира. Каждый день я стараюсь показать гостям свою страну с новой стороны, чтобы они могли почувствовать все ее уникальные особенности и красоту. Я глубоко уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы путешественники остались довольны.