Неделя открытий в Азербайджане: индивидуальный тур по знаковым городам и природным чудесам

Побывать в ремесленном Лагиче, посетить Шеки, Шемаху и Габалу и полюбоваться контрастами Баку
Это путешествие проведёт вас по самым ярким и самобытным уголкам Азербайджана — от исторического центра Баку до горных пейзажей Габалы и ремесленных улиц Лагича.

Вы подниметесь к петроглифам «Гобустана», увидите пламя Янардага, прогуляетесь по Старому городу и попробуете пити в Шеки.

Каждый день — новое открытие: шумные ряды базара сменяется тишиной озёр, а архитектурные шедевры соседствуют с природными чудесами.
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут проходит не на самой вершине горы и находится недалеко от населённых пунктов, поэтому специальная экипировка не требуется.
В случае дождя может понадобиться зонт — у меня в машине он всегда есть.

Рекомендации:

  • Удобная спортивная обувь
  • Для пожилых — трость или трекинговые палки для дополнительной опоры

Больше никаких особых требований нет. Поездка подойдёт для гостей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Вечерний Баку

Встреча в аэропорту и трансфер в выбранный отель. После заселения — прогулка по вечернему городу, подъём на смотровую площадку с панорамой столицы. Завершим день ужином в одном из ресторанов.

Вечерний БакуВечерний БакуВечерний БакуВечерний БакуВечерний БакуВечерний Баку
2 день

Современная столица и голос прошлого

После завтрака начнётся обзорная экскурсия по городу. Посетим мечеть Биби-Эйбат, первую в мире нефтяную скважину, «Малую Венецию», набережную, Белый город и Центр Гейдара Алиева. Обед — в ресторане с национальной кухней.

Далее — прогулка по Старому городу (Ичери-шехер), где увидим Девичью башню, Дворец ширваншахов, бакинский бульвар и места съёмок известных фильмов. Вечером — свободное время или дополнительные локации и ужин.

Современная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлогоСовременная столица и голос прошлого
3 день

«Гобустан», Атешгях и Янардаг

Посетим заповедник «Гобустан», где сохранились петроглифы, затем увидим грязевые вулканы. Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Каспия. После — храм огнепоклонников Атешгях и природный огонь горы Янардаг. День завершится возвращением в город.

Рекомендации: удобная обувь, куртка, зонт — при необходимости.

«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг«Гобустан», Атешгях и Янардаг
4 день

Шемаха, Лагич и Габала

Переезд в Шемаху. Осмотрим мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть и позавтракаем в ресторане при винодельне Meysari. По желанию — посещение фермы альпак (за доплату, по бронированию).

Далее — переезд в Лагич. Прогуляемся по улочкам, заглянем в мастерские и пройдём по подвесному мосту. Обед — у местных жителей. Вечером прибудем в Габалу, ужин в одном из ресторанов города и ночёвка.

Шемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и ГабалаШемаха, Лагич и Габала
5 день

Природа и вкусы Габалы

Посетим водопад «Семь красавиц», озеро Нохур, поднимемся по канатной дороге. По возможности — прогулка по лавандовому полю (в сезон). После 15:00 — экскурсия на винный завод Savalan с дегустацией (по предварительной записи, за доплату). По желанию — ужин у озера.

Природа и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы ГабалыПрирода и вкусы Габалы
6 день

Шеки и окрестности

После завтрака — выезд в Шеки. По пути — остановка в селе Нидж с визитом в православную церковь. В Шеки — осмотр дворца хана, караван-сарая, мастерской халвы, гончарной и фабрики «Келагаи». В селе Киш увидим древнюю албанскую церковь.

Пообедаем блюдом пити в национальном ресторане. Возвращение в Баку через живописные сельхозугодья.

Шеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестностиШеки и окрестности
7 день

Окончание тура

День свободный. Возможны визиты в торговые центры Ganjlik Mall, Port Baku Mall, рынок Садарак и Зелёный рынок. Время подбирается под вылет — просьба заранее сообщить его гиду.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Бутилированная вода
  • Wi-Fi
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в Мавзолей и музей
  • Билеты на аттракционы (канатная дорога, зиплайн, квадроциклы, конная прогулка и т. д.)
  • Гастрономическая экскурсия
  • Винная дегустация
  • Возможно увеличение количества участников до 7 с перерасчётом стоимости тура
  • Тур проводится ежедневно
Место начала и завершения?
Баку, время и точное место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.
