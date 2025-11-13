Это путешествие проведёт вас по самым ярким и самобытным уголкам Азербайджана — от исторического центра Баку до горных пейзажей Габалы и ремесленных улиц Лагича. Вы подниметесь к петроглифам «Гобустана», увидите пламя Янардага, прогуляетесь по Старому городу и попробуете пити в Шеки. Каждый день — новое открытие: шумные ряды базара сменяется тишиной озёр, а архитектурные шедевры соседствуют с природными чудесами.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут проходит не на самой вершине горы и находится недалеко от населённых пунктов, поэтому специальная экипировка не требуется.

В случае дождя может понадобиться зонт — у меня в машине он всегда есть.

Рекомендации:

Удобная спортивная обувь

Для пожилых — трость или трекинговые палки для дополнительной опоры

Больше никаких особых требований нет. Поездка подойдёт для гостей любого возраста.