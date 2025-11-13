Вы подниметесь к петроглифам «Гобустана», увидите пламя Янардага, прогуляетесь по Старому городу и попробуете пити в Шеки.
Каждый день — новое открытие: шумные ряды базара сменяется тишиной озёр, а архитектурные шедевры соседствуют с природными чудесами.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут проходит не на самой вершине горы и находится недалеко от населённых пунктов, поэтому специальная экипировка не требуется.
В случае дождя может понадобиться зонт — у меня в машине он всегда есть.
Рекомендации:
- Удобная спортивная обувь
- Для пожилых — трость или трекинговые палки для дополнительной опоры
Больше никаких особых требований нет. Поездка подойдёт для гостей любого возраста.
Программа тура по дням
Вечерний Баку
Встреча в аэропорту и трансфер в выбранный отель. После заселения — прогулка по вечернему городу, подъём на смотровую площадку с панорамой столицы. Завершим день ужином в одном из ресторанов.
Современная столица и голос прошлого
После завтрака начнётся обзорная экскурсия по городу. Посетим мечеть Биби-Эйбат, первую в мире нефтяную скважину, «Малую Венецию», набережную, Белый город и Центр Гейдара Алиева. Обед — в ресторане с национальной кухней.
Далее — прогулка по Старому городу (Ичери-шехер), где увидим Девичью башню, Дворец ширваншахов, бакинский бульвар и места съёмок известных фильмов. Вечером — свободное время или дополнительные локации и ужин.
«Гобустан», Атешгях и Янардаг
Посетим заповедник «Гобустан», где сохранились петроглифы, затем увидим грязевые вулканы. Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Каспия. После — храм огнепоклонников Атешгях и природный огонь горы Янардаг. День завершится возвращением в город.
Рекомендации: удобная обувь, куртка, зонт — при необходимости.
Шемаха, Лагич и Габала
Переезд в Шемаху. Осмотрим мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть и позавтракаем в ресторане при винодельне Meysari. По желанию — посещение фермы альпак (за доплату, по бронированию).
Далее — переезд в Лагич. Прогуляемся по улочкам, заглянем в мастерские и пройдём по подвесному мосту. Обед — у местных жителей. Вечером прибудем в Габалу, ужин в одном из ресторанов города и ночёвка.
Природа и вкусы Габалы
Посетим водопад «Семь красавиц», озеро Нохур, поднимемся по канатной дороге. По возможности — прогулка по лавандовому полю (в сезон). После 15:00 — экскурсия на винный завод Savalan с дегустацией (по предварительной записи, за доплату). По желанию — ужин у озера.
Шеки и окрестности
После завтрака — выезд в Шеки. По пути — остановка в селе Нидж с визитом в православную церковь. В Шеки — осмотр дворца хана, караван-сарая, мастерской халвы, гончарной и фабрики «Келагаи». В селе Киш увидим древнюю албанскую церковь.
Пообедаем блюдом пити в национальном ресторане. Возвращение в Баку через живописные сельхозугодья.
Окончание тура
День свободный. Возможны визиты в торговые центры Ganjlik Mall, Port Baku Mall, рынок Садарак и Зелёный рынок. Время подбирается под вылет — просьба заранее сообщить его гиду.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Бутилированная вода
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в Мавзолей и музей
- Билеты на аттракционы (канатная дорога, зиплайн, квадроциклы, конная прогулка и т. д.)
- Гастрономическая экскурсия
- Винная дегустация
- Возможно увеличение количества участников до 7 с перерасчётом стоимости тура
- Тур проводится ежедневно