5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Азербайджанская Швейцария
Увидеть мечеть Джума и великолепный каскад водопадов, узнать историю страны и прокатиться на канатке
Габала, Исмаиллы, Шемахы — древнейшие города Азербайджана. Здесь находятся исторические памятники, возрастом две тысячи лет: руинированные башни, изящные мечети и храмы. Но главной достопримечательностью остаются горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально чистой водой. Тихая природа подарит вам душевную гармонию, а я — увлекательный рассказ о родном крае.