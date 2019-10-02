5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия

История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям

Приглашаю вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Баку, во время которой вы посетите монументальные, исторические и архитектурные памятники города в его современной и средневековой частях, познакомитесь с историей Азербайджана и Баку, в том числе узнаете о событиях 1918 года (первая независимость), 1990-х годов, второй мировой войны и других, а также услышите рассказы о знаменитых жителях.