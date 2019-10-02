5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильный тур в Гобустанский заповедник и на грязевые вулканы

Али
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Али – ваш гид
Приглашаю вас в автомобильный тур по окрестностям Баку, во время которого вы увидите памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи Азербайджана, узнаете о быте жителей каменного века и о значении ценного наследия, дошедшего от них до наших дней, а также посетите территорию со знаменитыми геологическими образованиями — грязевыми вулканами.
138 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Быт и наследие первобытных поселений Азербайджана
Быт и наследие первобытных поселений Азербайджана

Программа

  • Гобустанский заповедник В горах Гобустана (60 км к югу от Баку), Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгая сосредоточены свидетельства прошлого азербайджанского народа эпохи каменного века и последующих периодов — наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Наиболее значительными из них являются наскальные изображения — петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних азербайджанцев, о которых я вам расскажу. Вы также посетите древнюю пещеру, в которой первобытные женщины дожидались своих мужей с охоты, и этнографический музей, где воссозданы жилища и предметы быта первобытных общин.
  • Грязевые вулканы (20 км от Гобустана). По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджане имеется около 350 из 800 грязевых вулканов. Вы сможете вдоволь насладиться необычными природными памятниками и сделать массу необычных снимков.
Быт и наследие первобытных поселений Азербайджана
Быт и наследие первобытных поселений Азербайджана
Быт и наследие первобытных поселений Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Али
Али
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 7 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Были на экскурсии вместе с Али. Очень приятный молодой человек, знающий историю , город. На протяжении всей дороги получали нужную информацию. Грязевые вулканы не очень впечатлили ( может были не в сезон) А вот заповедник Гобустан очень понравился - рисунки первобытных людей, замечательная природа - все здорово!
17 марта 2019
Начали наше знакомство с Азербайджаном с этой экскурсии. Понравилось абсолютно всё - и содержание, и маршрут, и замечательный гид Али, который отвечал на любые наши вопросы.
Как известно, первое впечатление о новом остаётся в памяти надолго, и мы очень рады, что Азербайджан нас встретил так тепло! Большое спасибо гиду Али за интересную поездку, в том числе за сюрприз в конце экскурсии!
11 октября 2018
Выражаем большую благрдрность Али за увлекательное путешествие во времени. Мы перенеслись в первобытный мир Гобустана, а потом попали на Марс или Нептун, ну или на Меркурий. Грязевые вулканы - это уникальное явление. И все эти необычные перемещения благодаря Али! Спасибо большое!
19 августа 2018
Мы благодарны Али за прекрасно организованную интересную экскурсию. Посещение Гобустана и грязевых вулканов оставляет неизгладимые впечатления. Рекомендуем всем путешественникам.
18 апреля 2017
Большое спасибо Али за интересную экскурсию! Хочется отметить увлекательный и содержательный рассказ, хорошее знание русского языка, доброжелательность и отзывчивость гида. Эта экскурсия будет интересна людям, интересующимся наскальной живописью древних людей. Это просто чудо!!!

Али проводит ещё 3 экскурсии

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