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Габала – «Азербайджанская Швейцария»

Фуад
Фуад – Гид из Баку
Габала – маленький неприметный городок в Азербайджане, расположенный рядом с горами.

Когда-то Габала была столицей ⭐️ древнего государства Кавказская Албания, о чем напоминают руины разрушенной крепости.

Но сегодня город 🏙️ прозвали «азербайджанской Швейцарией» не просто так.

Роскошный зимний курорт раскинулся прямо в живописной долине с озерами, реками и снегами.

Восхититесь азербайджанскими курортами и покатайтесь на лыжах в этом удивительном месте!
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $170 за экскурсию

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Габала – «Азербайджанская Швейцария»
Габала – «Азербайджанская Швейцария»

Что вы увидите

  • Город Шамаха и серпантин Шамаханского перевала
  • Сказочный лес Исмаиллы и водопад «7 красавиц»
  • Парк аттракционов Gabaland
  • СПА зона Qafqaz Resort
  • горная канатная дорога «Tufandag» и озеро «Нохур»

Подробно о том, что вы увидите и посетите во время экскурсии:

  • Горный серпантин.
  • Начало нашего путешествия будет лежать, через древнюю столицу Азербайджана, старинный город 🏙️ Шамаха (припоминаете знаменитые строки: «Я девица, Шамаханская царица»?), а так же красивейший Шамаханский перевал. Мы сделаем остановку в пути, для того, чтобы вы смогли полюбоваться открывшимся видом и сделать фото сессию (по вашему желанию, там же можем позавтракать). Так же здесь вы сможете приобрести недорогой, горный мед, который продается прямо из ульев.
  • Сказочный лес 🌳 и водопад «7 красавиц».
  • Далее мы проедем через густой лес, кроны которого будут переплетаться прямо над нашей дорогой. Мы сделаем привал, и вы сможете прогуляться 👣 по этому - сказочному лесу 🌲. Затем мы проедем к самому высокому каскаду водопадов в стране. К водопадам «7 красавиц». Вас ждет интересное восхождение по крутым лестницам и узким мостам. На самой вершине нас будет ждать атмосферная смотровая площадка. Спустившись обратно, мы пообедаем в ресторане у горной речки, под шум водопадов.
  • Gabaland, Qafqaz Resort и горная канатная дорога.
  • Наконец мы приедем в город, который 900 лет был столицей ⭐️ древней Албании, горный курорт, по праву называемый «Азербайджанская Швейцария» - в город Габалу. Проехав по колоритным улицам города, мы посетим крупнейший в стране парк аттракционов 🎡 «Gabaland». Наряду с самыми различными аттракционами, катком, картингом и большим (но при этом не глубоким) бассейном с горками, этот комплекс отличается очень красивой парковой территорий с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер. Далее, в зависимости от вашего желания и проведенного в «Gabaland» времени (а при наличии детей там можно «зависнуть» надолго), нас ждет посещение СПА комплекса (бассейны, турецкая баня, сауны, массаж и т. д. ) отеля «Qafqaz Resort», а так же горная канатная дорога отеля «Tufandag».
Озеро «Нохур» и прогулка на катамаране
Ближе к вечеру мы соберемся в обратный путь и посетим по дороге красивейшее озеро «Нохур». Вы сможете покататься по озеру на катамаране, а так же оседлать коня на берегу. Затем нас вновь ждет поездка через перевал, где мы сделаем остановку и поужинаем в одном из ресторанов, любуясь видом солнца, садящегося за горы ⛰️. С наступлением темноты мы вернемся обратно в Баку.
Что входит
  • Дети до 3х лет бесплатно, детям до 12 лет скидка 50%
  • При количестве участников до 4 человек - трансфер входит в стоимость. Трансфер осуществляется из любого отеля в городе с обратным возвращением в отель после экскурсии
  • Завтрак на горном перевале, прогулка на катамаране и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
Что не входит
  • Если количество участников более 4 человек, то оплачивается дополнительно 50 евро за транспорт
  • Дополнительные расходы: Обед и ужин (от 20 ман. на человека), Аттракционы в "Gabaland" (средняя цена аттракциона 1-3 ман. ), СПА комплекс «Qafqaz Resort» (20 ман. взрослый и 10 ман. ребенок), Канатная дорога (10 ман. за человека).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Габала – «Азербайджанская Швейцария»
Габала – «Азербайджанская Швейцария»
Габала – «Азербайджанская Швейцария»
Габала – «Азербайджанская Швейцария»
Габала – «Азербайджанская Швейцария»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фуад
Фуад
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