Подробно о том, что вы увидите и посетите во время экскурсии:

Горный серпантин.

Начало нашего путешествия будет лежать, через древнюю столицу Азербайджана, старинный город 🏙️ Шамаха (припоминаете знаменитые строки: «Я девица, Шамаханская царица»?), а так же красивейший Шамаханский перевал. Мы сделаем остановку в пути, для того, чтобы вы смогли полюбоваться открывшимся видом и сделать фото сессию (по вашему желанию, там же можем позавтракать). Так же здесь вы сможете приобрести недорогой, горный мед, который продается прямо из ульев.

Сказочный лес 🌳 и водопад «7 красавиц».

Далее мы проедем через густой лес, кроны которого будут переплетаться прямо над нашей дорогой. Мы сделаем привал, и вы сможете прогуляться 👣 по этому - сказочному лесу 🌲. Затем мы проедем к самому высокому каскаду водопадов в стране. К водопадам «7 красавиц». Вас ждет интересное восхождение по крутым лестницам и узким мостам. На самой вершине нас будет ждать атмосферная смотровая площадка. Спустившись обратно, мы пообедаем в ресторане у горной речки, под шум водопадов.

Gabaland, Qafqaz Resort и горная канатная дорога.

Наконец мы приедем в город, который 900 лет был столицей ⭐️ древней Албании, горный курорт, по праву называемый «Азербайджанская Швейцария» - в город Габалу. Проехав по колоритным улицам города, мы посетим крупнейший в стране парк аттракционов 🎡 «Gabaland». Наряду с самыми различными аттракционами, катком, картингом и большим (но при этом не глубоким) бассейном с горками, этот комплекс отличается очень красивой парковой территорий с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер. Далее, в зависимости от вашего желания и проведенного в «Gabaland» времени (а при наличии детей там можно «зависнуть» надолго), нас ждет посещение СПА комплекса (бассейны, турецкая баня, сауны, массаж и т. д. ) отеля «Qafqaz Resort», а так же горная канатная дорога отеля «Tufandag».

Озеро «Нохур» и прогулка на катамаране

Ближе к вечеру мы соберемся в обратный путь и посетим по дороге красивейшее озеро «Нохур». Вы сможете покататься по озеру на катамаране, а так же оседлать коня на берегу. Затем нас вновь ждет поездка через перевал, где мы сделаем остановку и поужинаем в одном из ресторанов, любуясь видом солнца, садящегося за горы ⛰️. С наступлением темноты мы вернемся обратно в Баку.