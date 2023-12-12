Гобустан — это стоянка древнего человека, музей-заповедник, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.
Именно здесь древние люди на скалах нарисовали свой образ жизни, а вы сможете воочию рассмотреть древние петроглифы. Также мы посетим грязевой вулкан и вы сможете дотронуться до его холодной лавы. Увидим одну из святынь — мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где загадаем желание.
Именно здесь древние люди на скалах нарисовали свой образ жизни, а вы сможете воочию рассмотреть древние петроглифы. Также мы посетим грязевой вулкан и вы сможете дотронуться до его холодной лавы. Увидим одну из святынь — мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где загадаем желание.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Заповедник Гобустан
- Гейзеры грязевых вулканов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первую нефтяную скважину
Описание
Заповедник Гобустан Недалеко от Баку, на расстоянии 60 км, находится Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, который с 2007 года был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Гобустане насчитывается около 6000 наскальных рисунков, которые создавались со времен палеолита по Средние века. Ученые-археологи наскальные рисунки называют петроглифами. Гейзеры грязевых вулканов На планете Земля известно более 700 грязевых вулканов, из них больше 300 расположены на территории Азербайджана. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Лава грязевого вулкана богата разными минералами. Эту целебную грязь раньше, как и сейчас, использовали в лечении: она хорошо помогает при целом ряде заболеваний. Мечеть Биби-Эйбат Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда Хакима-ханым, первоначально была построена в XIII веке, впоследствии неоднократно достраивалась. Каждый год тысячи паломников из разных стран посещают мечеть. Важная информация:
Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы.
ежедневно в 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в музей — 7 $
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с туристомЗавершение: Старый город Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Я приеду за вами по указанному адресу.
- Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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