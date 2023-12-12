Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры

Индивидуальная экскурсия в Баку
Гобустан — это стоянка древнего человека, музей-заповедник, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.

Именно здесь древние люди на скалах нарисовали свой образ жизни, а вы сможете воочию рассмотреть древние петроглифы. Также мы посетим грязевой вулкан и вы сможете дотронуться до его холодной лавы. Увидим одну из святынь — мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где загадаем желание.
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Гобустан: экскурсия в мир до нашей эры
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Заповедник Гобустан
  • Гейзеры грязевых вулканов
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первую нефтяную скважину

Описание

Заповедник Гобустан Недалеко от Баку, на расстоянии 60 км, находится Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, который с 2007 года был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Гобустане насчитывается около 6000 наскальных рисунков, которые создавались со времен палеолита по Средние века. Ученые-археологи наскальные рисунки называют петроглифами. Гейзеры грязевых вулканов На планете Земля известно более 700 грязевых вулканов, из них больше 300 расположены на территории Азербайджана. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Лава грязевого вулкана богата разными минералами. Эту целебную грязь раньше, как и сейчас, использовали в лечении: она хорошо помогает при целом ряде заболеваний. Мечеть Биби-Эйбат Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда Хакима-ханым, первоначально была построена в XIII веке, впоследствии неоднократно достраивалась. Каждый год тысячи паломников из разных стран посещают мечеть. Важная информация:
Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы.

ежедневно в 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музей — 7 $
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00,11:00,12:00,13:00,14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Я приеду за вами по указанному адресу.
  • Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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