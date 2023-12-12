Заповедник Гобустан Недалеко от Баку, на расстоянии 60 км, находится Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, который с 2007 года был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Гобустане насчитывается около 6000 наскальных рисунков, которые создавались со времен палеолита по Средние века. Ученые-археологи наскальные рисунки называют петроглифами. Гейзеры грязевых вулканов На планете Земля известно более 700 грязевых вулканов, из них больше 300 расположены на территории Азербайджана. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Лава грязевого вулкана богата разными минералами. Эту целебную грязь раньше, как и сейчас, использовали в лечении: она хорошо помогает при целом ряде заболеваний. Мечеть Биби-Эйбат Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда Хакима-ханым, первоначально была построена в XIII веке, впоследствии неоднократно достраивалась. Каждый год тысячи паломников из разных стран посещают мечеть. Важная информация:

Оденьте удобную обувь и обязательно возьмите головные уборы.