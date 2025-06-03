Бакинский Приморский бульвар - это не просто прогулка, а целое путешествие через историю и современность. Туристы смогут увидеть архитектурные шедевры, насладиться видом на Каспийское море и посетить музей ковров, где откроется яркий калейдоскоп Азербайджана. Путешествие включает посещение мечети Биби-Эйбат, восстановленной из руин, и прогулку на гондоле по каналам бакинской Венеции. Вкусный обед в рыбном ресторане завершит день, оставив незабываемые впечатления

Описание экскурсии

История и архитектура бульвара

Бакинскому бульвару более 100 лет: за это время он успел «вырасти» до 16 км, поэтому его делят на новый и старый (разницу вы сразу заметите по деревьям). По желанию вы пройдёте почти весь бульвар или самые интересные части, а я расскажу историю его возникновения: в местной архитектуре не последнюю роль сыграли русские мастера. Вам встретятся красивейшие здания в стиле модерн, отличающие бульвар, и современные объекты: кристальный зал, где проходило Евровидение, центр мугама, яхт-клуб и фонтан в форме жемчужины.

Символы Баку

Бульвар окаймляет Каспийское море: я расскажу о значении его вод для города. На площади Государственного флага вы увидите один из самых высоких в мире флагов Азербайджана. По дороге посмотрите на окутанную легендами Девичью башню и бакинский фуникулёр. А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана! Вы познакомитесь с главными школами ковроткачества и их особенностями, увидите, как вручную ткут ковёр, и полюбуетесь серебряными изделиями с национальными орнаментами.

Погружение в атмосферу бульвара

Мы, бакинцы, очень любим Приморский бульвар, вы тоже обязательно прочувствуете это место. Здесь вы сможете насладиться ароматным чаем с травами, прокатиться на гондоле по системе каналов бакинской Венеции. Вы увидите, как на променаде можно создать нефтяное поле с нефтяными скважинами возрастом более 200 лет, а также вас удивят искусственно насыпные ландшафты, где когда-то плескались воды Каспийского моря. Вы увидите нефтяные качалки и сможете сделать фото у первой нефтяной скважины на планете!

Мечеть Биби — возвращённая из забвения

На пути мы остановимся, чтобы посмотреть мечеть Биби-Эйбат — одну из главных святынь мусульманского мира. На месте храма захоронены четыре прямых потомка пророка Мухаммада. В 1936 году она была полностью уничтожена, но к 2008 году мечеть была восстановлена и открыта.

Рыбный ресторан и прогулка по Каспию

На обед мы остановимся в уютном рыбном ресторане — столики установлены вблизи береговой линии. Вы оцените фирменные блюда и отдохнёте от суеты.

Организационные детали