Что вас ожидает

История и архитектура бульвара

Бакинскому бульвару более 100 лет: за это время он успел «вырасти» до 16 км, поэтому его делят на новый и старый (разницу вы сразу заметите по деревьям). По желанию вы пройдёте почти весь бульвар или самые интересные части, а я расскажу историю его возникновения: в местной архитектуре не последнюю роль сыграли русские мастера. Вам встретятся красивейшие здания в стиле модерн, отличающие бульвар, и современные объекты: кристальный зал, где проходило Евровидение, центр мугама, яхт-клуб и фонтан в форме жемчужины.

Символы Баку

Бульвар окаймляет Каспийское море: я расскажу о значении его вод для города. На площади Государственного флага вы увидите один из самых высоких в мире флагов Азербайджана. По дороге посмотрите на окутанную легендами Девичью башню и бакинский фуникулёр. А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана! Вы познакомитесь с главными школами ковроткачества и их особенностями, увидите, как вручную ткут ковёр, и полюбуетесь серебряными изделиями с национальными орнаментами.

Погружение в атмосферу бульвара

Мы, бакинцы, очень любим Приморский бульвар, вы тоже обязательно прочувствуете это место. Здесь вы сможете насладиться ароматным чаем с травами, прокатиться на гондоле по системе каналов бакинской Венеции или на пароходике по Каспию. А ещё встретите музей кактусов под открытым небом!