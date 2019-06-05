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Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря

Лия
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Лия – ваш гид
Один из самых длинных и красивых в мире...

Вас ждёт Приморский бульвар — любимое бакинцами место.

Вы услышите его историю, исследуете особенности архитектуры, полюбуетесь Каспийским морем и необычными современными объектами.

Насладитесь плаванием на гондоле по каналам, встретите забавные кактусы и прикоснётесь к символу Азербайджана в музее ковров.
От 20 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура

Что вас ожидает

История и архитектура бульвара
Бакинскому бульвару более 100 лет: за это время он успел «вырасти» до 16 км, поэтому его делят на новый и старый (разницу вы сразу заметите по деревьям). По желанию вы пройдёте почти весь бульвар или самые интересные части, а я расскажу историю его возникновения: в местной архитектуре не последнюю роль сыграли русские мастера. Вам встретятся красивейшие здания в стиле модерн, отличающие бульвар, и современные объекты: кристальный зал, где проходило Евровидение, центр мугама, яхт-клуб и фонтан в форме жемчужины.

Символы Баку
Бульвар окаймляет Каспийское море: я расскажу о значении его вод для города. На площади Государственного флага вы увидите один из самых высоких в мире флагов Азербайджана. По дороге посмотрите на окутанную легендами Девичью башню и бакинский фуникулёр. А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана! Вы познакомитесь с главными школами ковроткачества и их особенностями, увидите, как вручную ткут ковёр, и полюбуетесь серебряными изделиями с национальными орнаментами.

Погружение в атмосферу бульвара
Мы, бакинцы, очень любим Приморский бульвар, вы тоже обязательно прочувствуете это место. Здесь вы сможете насладиться ароматным чаем с травами, прокатиться на гондоле по системе каналов бакинской Венеции или на пароходике по Каспию. А ещё встретите музей кактусов под открытым небом!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей ковра — 4$; морская прогулка на пароходике — 6$; гондола — 3$; чайник чая — 6$.
  • Место встречи определяется по договоренности
  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура
Приморский бульвар: история и архитектура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 июня 2019
Отдыхали с супругой в Баку в конце мая. Это было наше первое посещение Баку и первая экскурсия. Хорошо, что первым гидом у нас была Лия. Человек наполнен энциклопедическим знаниями о своем городе и своем народе и с удовольствием делится ими. История Приморского бульвара и близлежащих зданий и сооружений - это по сути история Баку. И познать ее в ходе неспешной приятной прогулки сплошное удовольствие. У нас естественно возникало много вопросов, порой даже преждевременных, но Лия последовательно и терпеливо нам на них полно и развернуто отвечала. По всему чувствовалось, Лия - это человек, влюбленный в свой город. И своею любовью она щедро делится с нами, гостями этого города. После экскурсии и общения с Лией возникает желание познать этот город глубже, побывать в различных его уголках, ссылки на которые были любезно предоставлены. Безусловное, рекомендую, эту экскурсию. Спасибо за все, Лия!

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