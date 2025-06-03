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Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам

Погрузитесь в атмосферу Баку, исследуя его бульвар, наслаждаясь видами Каспийского моря и посещая знаковые места города
Бакинский Приморский бульвар - это не просто прогулка, а целое путешествие через историю и современность.

Туристы смогут увидеть архитектурные шедевры, насладиться видом на Каспийское море и посетить музей ковров, где откроется яркий калейдоскоп Азербайджана.

Путешествие включает посещение мечети Биби-Эйбат, восстановленной из руин, и прогулку на гондоле по каналам бакинской Венеции. Вкусный обед в рыбном ресторане завершит день, оставив незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка по Приморскому бульвару
  • 🕌 Посещение мечети Биби-Эйбат
  • 🖼️ Визит в музей ковров
  • 🚤 Плавание на гондоле
  • 🍽️ Обед в рыбном ресторане
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам

Что можно увидеть

  • Приморский бульвар
  • Музей ковров
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Девичья башня
  • Бакинский фуникулёр

Описание экскурсии

История и архитектура бульвара

Бакинскому бульвару более 100 лет: за это время он успел «вырасти» до 16 км, поэтому его делят на новый и старый (разницу вы сразу заметите по деревьям). По желанию вы пройдёте почти весь бульвар или самые интересные части, а я расскажу историю его возникновения: в местной архитектуре не последнюю роль сыграли русские мастера. Вам встретятся красивейшие здания в стиле модерн, отличающие бульвар, и современные объекты: кристальный зал, где проходило Евровидение, центр мугама, яхт-клуб и фонтан в форме жемчужины.

Символы Баку

Бульвар окаймляет Каспийское море: я расскажу о значении его вод для города. На площади Государственного флага вы увидите один из самых высоких в мире флагов Азербайджана. По дороге посмотрите на окутанную легендами Девичью башню и бакинский фуникулёр. А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана! Вы познакомитесь с главными школами ковроткачества и их особенностями, увидите, как вручную ткут ковёр, и полюбуетесь серебряными изделиями с национальными орнаментами.

Погружение в атмосферу бульвара

Мы, бакинцы, очень любим Приморский бульвар, вы тоже обязательно прочувствуете это место. Здесь вы сможете насладиться ароматным чаем с травами, прокатиться на гондоле по системе каналов бакинской Венеции. Вы увидите, как на променаде можно создать нефтяное поле с нефтяными скважинами возрастом более 200 лет, а также вас удивят искусственно насыпные ландшафты, где когда-то плескались воды Каспийского моря. Вы увидите нефтяные качалки и сможете сделать фото у первой нефтяной скважины на планете!

Мечеть Биби — возвращённая из забвения

На пути мы остановимся, чтобы посмотреть мечеть Биби-Эйбат — одну из главных святынь мусульманского мира. На месте храма захоронены четыре прямых потомка пророка Мухаммада. В 1936 году она была полностью уничтожена, но к 2008 году мечеть была восстановлена и открыта.

Рыбный ресторан и прогулка по Каспию

На обед мы остановимся в уютном рыбном ресторане — столики установлены вблизи береговой линии. Вы оцените фирменные блюда и отдохнёте от суеты.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей ковра — 4$; гондола — 3$; чайник чая — 6$; одно блюдо из рыбы — от 10 евр; дегустации чая в ресторане телевизионной вышки — от 12 евро, к чаю прилагаются варенья и национальные сладости
  • Место встречи определяется по договоренности
  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей историей. Её увлекательный, живой и с юмором рассказ повлиял на моё отношение - я теперь тоже влюбилась в Баку и Азербайджан 😍 - ❤️🇰🇿 Лия подстроила экскурсию под мои возможности и желания, за что я особенно благодарна ей 🙏🙏🙏❤️❤️❤️
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей+2
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
Лия отличный экскурсовод и замечательный человек, влюблённый в свою профессию, Баку и страну с её богатейшей
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Ильдар
Отдыхали с супругой в Баку в конце мая. Это было наше первое посещение Баку и первая экскурсия. Хорошо, что первым гидом у нас была Лия. Человек наполнен энциклопедическим знаниями о
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своем городе и своем народе и с удовольствием делится ими. История Приморского бульвара и близлежащих зданий и сооружений - это по сути история Баку. И познать ее в ходе неспешной приятной прогулки сплошное удовольствие. У нас естественно возникало много вопросов, порой даже преждевременных, но Лия последовательно и терпеливо нам на них полно и развернуто отвечала. По всему чувствовалось, Лия - это человек, влюбленный в свой город. И своею любовью она щедро делится с нами, гостями этого города. После экскурсии и общения с Лией возникает желание познать этот город глубже, побывать в различных его уголках, ссылки на которые были любезно предоставлены. Безусловное, рекомендую, эту экскурсию. Спасибо за все, Лия!

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