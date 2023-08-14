Отправляемся знакомиться с Азербайджаном: исследовать древние улочки Баку и рассматривать петроглифы, дышать горным воздухом и любоваться роскошными дворцами, пробовать медовую пахлаву и наслаждаться национальной кухней. А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-8 лет.

Условия отмены тура:

100% возврат — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура.

Без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Для граждан РФ и бывших стран СНГ визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.