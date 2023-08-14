Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам

Побывать на родине Шамаханской царицы, увидеть знаменитые небоскрёбы и устроить пикник в горах

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Отправляемся знакомиться с Азербайджаном: исследовать древние улочки Баку и рассматривать петроглифы, дышать горным воздухом и любоваться роскошными дворцами, пробовать медовую пахлаву и наслаждаться национальной кухней.

А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Ближайшие даты:
14
авг
21
авг
2
сен
16
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-8 лет.

Условия отмены тура:
100% возврат — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура.
Без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Для граждан РФ и бывших стран СНГ визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 15:30
Завершение: Аэропорт Баку, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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