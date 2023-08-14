Побывать на родине Шамаханской царицы, увидеть знаменитые небоскрёбы и устроить пикник в горах
Отправляемся знакомиться с Азербайджаном: исследовать древние улочки Баку и рассматривать петроглифы, дышать горным воздухом и любоваться роскошными дворцами, пробовать медовую пахлаву и наслаждаться национальной кухней.
А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.
А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.
Ближайшие даты:
14
авг
авг
21
авг
авг
2
сен
сен
16
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-8 лет.
Условия отмены тура:
100% возврат — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура.
Без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.
Для граждан РФ и бывших стран СНГ визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Баку, до 15:30Завершение: Аэропорт Баку, 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Баку
Всем привет! Нас зовут Аня и Эмиль, и мы будем рады совместному путешествию! Маршрут каждого тура продуман до мелочей. Мы не сторонник скучных туристических мест, и именно поэтому наши туры уникальны. Почти все экскурсии сборные. Это значит, что в некоторых случаях, мы объединяем две экскурсии в одну, чтобы увидеть самые важные достопримечательности. Мы тратим время только на интересное В каждый тур вложена энергетика, душа и знания. Свои туры мы проводим больше 4 лет. Помимо однодневных экскурсий у нас есть авторские туры, это когда за 7 дней мы посещаем все самые важные места страны! Индивидуальные экскурсии - это часть нашей самой популярной программы среди авторских туров по Азербайджану!
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