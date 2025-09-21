Вы побываете у скального мавзолея, посетите древние мечети и караван-сараи, подниметесь в горы, заглянете в мастерские ремесленников и на винодельню. История, архитектура, природа переплетутся в один ритм — неспешный и разнообразный.
Описание экскурсии
Мавзолей Дири Баба 15 века. Высеченный в скале мавзолей — символ суфийской мистики и тайн Востока.
Джума-мечеть, Шемаха — одна из старейших мечетей Кавказа (8 век). Устояла перед веками и землетрясениями — образец духовной силы и исламской архитектуры.
Винодельня Meysari — первая органическая винодельня Азербайджана. Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом и дегустация местных вин.
Габала: канатка на Туфандаг. Поездка над живописными горными пейзажами. Кавказские вершины, свежий воздух и захватывающие виды.
Водопад Семь красавиц — природная жемчужина региона среди лесов и скал. Идеальное место для отдыха и фото.
Караван-сарай в Шеки — аутентичное здание Шёлкового пути с сохранённой атмосферой древнего Востока.
Местная кондитерская и шекская халва. Традиционная сладость ручной работы, доступная только здесь.
Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века: витражи шебеке без клея и гвоздей, изысканные росписи.
Мастерская ремесленников. Витражи, ковры, деревянная резьба — древние традиции живут в работе современных мастеров.
Церковь Кавказской Албании, село Киш. Одна из первых христианских церквей региона. Легенда связывает её с учеником апостола Фаддея.
Вы узнаете:
- Как Нобели сделали Баку нефтяной столицей мира
- Чем жила древняя Шемаха
- Кто такой Дири Баба и почему его мавзолей считают мистическим
- Как развивалось виноделие в регионе
- Что делает Шеки культурной столицей внутреннего Азербайджана
Всё это — не по учебнику, а через истории, легенды и детали, которые остаются в памяти.
Тайминг экскурсии
Тайминг примерный и может быть скорректирован по погоде или вашим пожеланиям.
День 1: Баку — Шеки
8:30–9:00 — выезд из Баку
10:30 — прибытие к мавзолею Дири Баба, 1 час экскурсия, затем 15 минут свободное время
12:30 — Джума-мечеть в Шемахе: 40 минут экскурсия + 20 минут на фото
14:00 — винодельня Meysari: 30 минут прогулка, по желанию дегустация
15:00 — обед (на винодельне или в местном ресторане) — 1 час
16:00–17:00 — трансфер в Габалу
17:00–18:00 — подъем на канатной дороге Туфандаг (если нет тумана)
18:30 — водопад Семь красавиц: 30–40 минут
19:00 — озеро Нохургель: 30 минут
19:30–21:00 (или 21:20) — дорога в Шеки
21:00 — размещение в отеле, ночёвка
День 2: Шеки — Баку
10:00 — начало экскурсии, музей миниатюры — 1 час
11:00–12:30 — дворец Шекинских ханов и дом ремесленников, свободное время на фото
12:30–13:00 — посещение кондитерской (традиционная шекинская халва)
13:00–13:30 — экскурсия по шекинскому караван-сараю
14:00–15:00 — поездка и экскурсия в селе Киш: албанский христианский храм
15:00–16:00 — обед
16:30–21:30 (22:00) — обратная дорога в Баку
Организационные детали
- Едем на автомобиле Mercedes Vito/Viano, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Kia Sorento, Kia Carnival (зависит от размера группы)
- Важно: проживание не включено в программу. Мы подберём вам размещение в уютном отеле туристического класса с завтраком (около €50–55 за ночь) или апартаментах
- Детям до 5 лет может быть тяжело переносить поездку. Пожилым гостям с ограничениями по передвижению рекомендуется проконсультироваться с нами заранее: маршрут достаточно насыщенный, включает долгие переезды и пешеходные прогулки с подъёмами, мощёными улицами, лестницами
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (за чел.)
- Мавзолей Дири Баба — €5
- Винодельня Meysari (без экскурсии по заводу, только дегустация) — €10–15
- Канатная дорога Tufandag (если позволяет погода) — €15
- Дворец шекинских ханов — €6
- Албанский христианский храм в селе Киш — €6
- Обед в пути: средний чек — €10