Восточная сказка: от Баку до Шеки

Двухдневное путешествие по Азербайджану - с посещением села Киш, винодельни и Габалы
Мы предлагаем насыщенное путешествие для тех, кто ценит красоту Востока, любит живые истории и хочет узнать страну глубже.

Вы побываете у скального мавзолея, посетите древние мечети и караван-сараи, подниметесь в горы, заглянете в мастерские ремесленников и на винодельню. История, архитектура, природа переплетутся в один ритм — неспешный и разнообразный.
Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба 15 века. Высеченный в скале мавзолей — символ суфийской мистики и тайн Востока.

Джума-мечеть, Шемаха — одна из старейших мечетей Кавказа (8 век). Устояла перед веками и землетрясениями — образец духовной силы и исламской архитектуры.

Винодельня Meysari — первая органическая винодельня Азербайджана. Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом и дегустация местных вин.

Габала: канатка на Туфандаг. Поездка над живописными горными пейзажами. Кавказские вершины, свежий воздух и захватывающие виды.

Водопад Семь красавиц — природная жемчужина региона среди лесов и скал. Идеальное место для отдыха и фото.

Караван-сарай в Шеки — аутентичное здание Шёлкового пути с сохранённой атмосферой древнего Востока.

Местная кондитерская и шекская халва. Традиционная сладость ручной работы, доступная только здесь.

Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века: витражи шебеке без клея и гвоздей, изысканные росписи.

Мастерская ремесленников. Витражи, ковры, деревянная резьба — древние традиции живут в работе современных мастеров.

Церковь Кавказской Албании, село Киш. Одна из первых христианских церквей региона. Легенда связывает её с учеником апостола Фаддея.

Вы узнаете:

  • Как Нобели сделали Баку нефтяной столицей мира
  • Чем жила древняя Шемаха
  • Кто такой Дири Баба и почему его мавзолей считают мистическим
  • Как развивалось виноделие в регионе
  • Что делает Шеки культурной столицей внутреннего Азербайджана

Всё это — не по учебнику, а через истории, легенды и детали, которые остаются в памяти.

Тайминг экскурсии

Тайминг примерный и может быть скорректирован по погоде или вашим пожеланиям.

День 1: Баку — Шеки

8:30–9:00 — выезд из Баку
10:30 — прибытие к мавзолею Дири Баба, 1 час экскурсия, затем 15 минут свободное время
12:30 — Джума-мечеть в Шемахе: 40 минут экскурсия + 20 минут на фото
14:00 — винодельня Meysari: 30 минут прогулка, по желанию дегустация
15:00 — обед (на винодельне или в местном ресторане) — 1 час
16:00–17:00 — трансфер в Габалу
17:00–18:00 — подъем на канатной дороге Туфандаг (если нет тумана)
18:30 — водопад Семь красавиц: 30–40 минут
19:00 — озеро Нохургель: 30 минут
19:30–21:00 (или 21:20) — дорога в Шеки
21:00 — размещение в отеле, ночёвка

День 2: Шеки — Баку

10:00 — начало экскурсии, музей миниатюры — 1 час
11:00–12:30 — дворец Шекинских ханов и дом ремесленников, свободное время на фото
12:30–13:00 — посещение кондитерской (традиционная шекинская халва)
13:00–13:30 — экскурсия по шекинскому караван-сараю
14:00–15:00 — поездка и экскурсия в селе Киш: албанский христианский храм
15:00–16:00 — обед
16:30–21:30 (22:00) — обратная дорога в Баку

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Mercedes Vito/Viano, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Kia Sorento, Kia Carnival (зависит от размера группы)
  • Важно: проживание не включено в программу. Мы подберём вам размещение в уютном отеле туристического класса с завтраком (около €50–55 за ночь) или апартаментах
  • Детям до 5 лет может быть тяжело переносить поездку. Пожилым гостям с ограничениями по передвижению рекомендуется проконсультироваться с нами заранее: маршрут достаточно насыщенный, включает долгие переезды и пешеходные прогулки с подъёмами, мощёными улицами, лестницами
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (за чел.)

  • Мавзолей Дири Баба — €5
  • Винодельня Meysari (без экскурсии по заводу, только дегустация) — €10–15
  • Канатная дорога Tufandag (если позволяет погода) — €15
  • Дворец шекинских ханов — €6
  • Албанский христианский храм в селе Киш — €6
  • Обед в пути: средний чек — €10

Анар
Анар — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1365 туристов
Меня зовут Анар, я родился в городе Баку. Знаю свой город, а также все пригороды и районы страны как пять пальцев. Помогу вам оставить лучшие впечатления о нашем городе.
хочу подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух города. Познакомить вас с обычаями страны, а также многовековой национальной кухней. Я или другие гиды из моей команды сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.

O
Olga
21 сен 2025
Ездили вместе с подругой на экскурсию, остались в полном восторге! Очень советуем брать, и в целом, любую экскурсию Анара, потому что он лицензированный гид и профессионал, знает очень много исторических
фактов и информации. Вся поездка прошла Максима комфортно и приятно.

Нам очень понравилось, что Анар был очень внимателен и чуток, шел нам навстречу и корректировал маршрут, чтобы мы смогли увидеть как можно больше красивых пейзажей и видов. Он также порекомендовал нам рестораны в Шеки, где была вкусная еда и внимательный персонал.

