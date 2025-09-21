Мы предлагаем насыщенное путешествие для тех, кто ценит красоту Востока, любит живые истории и хочет узнать страну глубже. Вы побываете у скального мавзолея, посетите древние мечети и караван-сараи, подниметесь в горы, заглянете в мастерские ремесленников и на винодельню. История, архитектура, природа переплетутся в один ритм — неспешный и разнообразный.

за 1–4 человек или €65 за человека, если вас больше

от €280 за 1–4 человек или €65 за человека, если вас больше

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба 15 века. Высеченный в скале мавзолей — символ суфийской мистики и тайн Востока.

Джума-мечеть, Шемаха — одна из старейших мечетей Кавказа (8 век). Устояла перед веками и землетрясениями — образец духовной силы и исламской архитектуры.

Винодельня Meysari — первая органическая винодельня Азербайджана. Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом и дегустация местных вин.

Габала: канатка на Туфандаг. Поездка над живописными горными пейзажами. Кавказские вершины, свежий воздух и захватывающие виды.

Водопад Семь красавиц — природная жемчужина региона среди лесов и скал. Идеальное место для отдыха и фото.

Караван-сарай в Шеки — аутентичное здание Шёлкового пути с сохранённой атмосферой древнего Востока.

Местная кондитерская и шекская халва. Традиционная сладость ручной работы, доступная только здесь.

Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века: витражи шебеке без клея и гвоздей, изысканные росписи.

Мастерская ремесленников. Витражи, ковры, деревянная резьба — древние традиции живут в работе современных мастеров.

Церковь Кавказской Албании, село Киш. Одна из первых христианских церквей региона. Легенда связывает её с учеником апостола Фаддея.

Вы узнаете:

Как Нобели сделали Баку нефтяной столицей мира

Чем жила древняя Шемаха

Кто такой Дири Баба и почему его мавзолей считают мистическим

Как развивалось виноделие в регионе

Что делает Шеки культурной столицей внутреннего Азербайджана

Всё это — не по учебнику, а через истории, легенды и детали, которые остаются в памяти.

Тайминг экскурсии

Тайминг примерный и может быть скорректирован по погоде или вашим пожеланиям.

День 1: Баку — Шеки

8:30–9:00 — выезд из Баку

10:30 — прибытие к мавзолею Дири Баба, 1 час экскурсия, затем 15 минут свободное время

12:30 — Джума-мечеть в Шемахе: 40 минут экскурсия + 20 минут на фото

14:00 — винодельня Meysari: 30 минут прогулка, по желанию дегустация

15:00 — обед (на винодельне или в местном ресторане) — 1 час

16:00–17:00 — трансфер в Габалу

17:00–18:00 — подъем на канатной дороге Туфандаг (если нет тумана)

18:30 — водопад Семь красавиц: 30–40 минут

19:00 — озеро Нохургель: 30 минут

19:30–21:00 (или 21:20) — дорога в Шеки

21:00 — размещение в отеле, ночёвка

День 2: Шеки — Баку

10:00 — начало экскурсии, музей миниатюры — 1 час

11:00–12:30 — дворец Шекинских ханов и дом ремесленников, свободное время на фото

12:30–13:00 — посещение кондитерской (традиционная шекинская халва)

13:00–13:30 — экскурсия по шекинскому караван-сараю

14:00–15:00 — поездка и экскурсия в селе Киш: албанский христианский храм

15:00–16:00 — обед

16:30–21:30 (22:00) — обратная дорога в Баку

Организационные детали

Едем на автомобиле Mercedes Vito/Viano, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Kia Sorento, Kia Carnival (зависит от размера группы)

Важно : проживание не включено в программу. Мы подберём вам размещение в уютном отеле туристического класса с завтраком (около €50–55 за ночь) или апартаментах

: проживание не включено в программу. Мы подберём вам размещение в уютном отеле туристического класса с завтраком (около €50–55 за ночь) или апартаментах Детям до 5 лет может быть тяжело переносить поездку. Пожилым гостям с ограничениями по передвижению рекомендуется проконсультироваться с нами заранее: маршрут достаточно насыщенный, включает долгие переезды и пешеходные прогулки с подъёмами, мощёными улицами, лестницами

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (за чел.)