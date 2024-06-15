За 12 дней мы успеем исследовать природные и исторические достопримечательности Азербайджана, погулять по «городу любви» и продегустировать грузинское вино, насладиться воздухом Севана и увидеть великолепный Арарат.
Вас ждут монастыри и храмы, крепости и замок Греми, а также вы сможете самостоятельно посетить интересующие локации в свободное от экскурсий время.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное или трёхместное размещение в 2-, 3-, и 4-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату.
Отели 2*: Perron в Баку, Garden House в Тбилиси и Mandarin в Ереване.
Отели 3*: Grand Midway в Баку, Kopala в Тбилиси и Ani Central Inn в Ереване.
Отели 4*: Shah Palace в Баку, Citrus в Тбилиси и Opera Suite в Ереване.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку, обзорная экскурсия по Ичери-шехер
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого вас ждёт обзорная экскурсия по старому городу — Ичери-шехер. Здесь расположились Дворец ширваншахов, знаменитая Девичья башня, Музей миниатюрных книг, ремесленные мастерские и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука».
Во время прогулки вы также увидите знаменитые «Пламенные башни». Затем вернёмся в отель.
Янардаг и храм Атешгях
Сегодня после завтрака отправимся к настоящему природному чуду — горящей горе Янардаг. Конечно, горение покровов можно объяснить химическими процессами, но всё-таки эта локация завораживает.
Далее посетим храм огнепоклонников Атешгях, возведённый последователями зороастризма. На территории храма размещены молельни, кельи и караван-сараи. Во время экскурсии вы погрузитесь в историю древнейшей религии и изучите местные артефакты.
Во второй половине дня вернёмся в Баку, где у вас будет свободное время.
Заповедник «Гобустан»
В этот день прикоснёмся к древности, побывав в заповеднике «Гобустан». На его территории были найдены петроглифы. Также вы сможете увидеть древние стоянки.
Затем у вас будет возможность познакомиться с историей нефтяной промышленности и осмотреть первую нефтевышку.
Переезд в Грузию. Прогулка по Тбилиси
Утром вас отвезут в аэропорт. Встретимся уже в Грузии! По прибытии доставим вас в отель для заселения, а после отправимся гулять по Тбилиси. Вы пройдётесь по старому городу, осмотрите крепость Нарикала, квартал серных бань, собор Сиони и церковь Анчисхати. Посетите площадь Свободы и увидите футуристичный мост Мира. Полюбуемся панорамой города с плато Метехи.
Затем у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в местные музеи, отдохнуть в национальных ресторанах или подняться на гору Мтацминда.
Кахетия: Телави, Сигнахи, винная дегустация
Отправляемся в Кахетию — край виноделия. Проедем через Гомборский перевал и полюбуемся пейзажами Алазанской долины. Первым делом остановимся в городе Телави, где вы увидите знаменитый платан и крепость Батонис-цихе. Посетим замок Греми, уцелевший от персидских набегов, а потом насладимся грузинским вином на дегустации.
Далее доберёмся до женского монастыря Бодбе. Здесь захоронена Святая Нино, с именем которой связано распространение христианства в Грузии. Завершим день в «городе любви» Сигнахи. Сюда приезжают пары со всего мира, чтобы заключить брак, ведь в городе есть круглосуточный ЗАГС. Поднявшись на крепостную стену, вновь утонем в красоте видов на Алазанскую долину.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Достопримечательности Мцхеты
Сегодня вас ждёт поездка в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Мы поднимемся к монастырю Джвари, расположенному на вершине горы у слияния Куры и Арагви. Погуляем по уютным улицам города, а ещё заглянем в храм Светицховели, возведённый в честь двенадцати апостолов.
По возвращении в Тбилиси — свободное время.
Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
Утром отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь величественными вершинами. Посетим крепость Ананури, служившую северным форпостом обороны Закавказья. Остановимся на Крестовом перевале и побываем в Троицкой церкви Гергети у горы Казбек. От окружающих видов просто захватывает дух!
Добро пожаловать в Армению! Дилижан и озеро Севан
Сегодня покидаем Грузию и направляемся в Айастан. Пересечём границу и посетим Дилижан — город, где находится памятник горям фильма «Мимино». Прогуляемся по улочкам и увидим ремесленные мастерские.
Далее побываем на озере Севан — жемчужине Армении. Над ним высится монастырь Севанаванк. Здесь даже дышится по-другому!
После экскурсии доберёмся до Еревана и заселимся в отель.
Знакомство с Ереваном
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Еревану. Вам расскажут историю города, проведут по главным улицам и покажут площадь Республики и знаменитый архитектурно-монументальный комплекс Каскад. Также мы заглянем на рынок «Вернисаж», где каждый найдёт товар по душе.
Далее — свободное время.
Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк
Сегодня первым делом посетим монастырь Хор Вирап. Если небо будет ясным, вы сможете увидеть Арарат во всей красе. После этого вас будет ждать экскурсия в Птичьей пещере, где был найден самый древний кожаный башмак.
Затем побываем в монастыре Нораванк, расположенном среди живописных красных скал. Здесь вы сможете ознакомиться с коллекцией хачкаров. Вечером вернёмся в Ереван.
Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация коньяка на заводе «Арарат»
В этот день начнём экскурсию с посещения единственного памятника времён язычества — храма Гарни. Здесь находилась летняя резиденция царей.
Также сегодня побываем в скальном монастыре Гегард. Приезжая сюда, восхищаешься человеческими возможностями. Самая важная реликвия этого места — копьё, которым Лонгин пронзил тело Иисуса Христа, распятого на кресте.
Далее вас ждёт дегустация коньяка на заводе «Арарат». Вы узнаете тонкости технологии изготовления напитка и, конечно, попробуете несколько видов армянского коньяка.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|128 800 ₽
|Отель 3*
|138 900 ₽
|Отель 4*
|159 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно из Еревана
- Обеды и ужины
- Авиабилеты до Тбилиси (обязательная доплата)
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение:
- В 2* отелях - 132 693 руб. за тур
- В 3* отелях - 145 594 руб
- В 4* отелях - 177 846 руб
- Трёхместное размещение:
- В 2* отелях - 113 342 руб. за тур
- В 3* отелях - 128 086 руб
- В 4* отелях - 140 986 руб