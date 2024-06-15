Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное или трёхместное размещение в 2-, 3-, и 4-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату.

Отели 2*: Perron в Баку, Garden House в Тбилиси и Mandarin в Ереване.

Отели 3*: Grand Midway в Баку, Kopala в Тбилиси и Ani Central Inn в Ереване.

Отели 4*: Shah Palace в Баку, Citrus в Тбилиси и Opera Suite в Ереване.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях, а также дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Не требуется.