Экскурсии по пригородам Бреста

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Брест идеальная стартовая точка. Исходя наших задумок, я искала экскурсию по интересующему нас маршруту. Все интересующие нас места находятся на достаточном удалении от Бреста, а также друг от друга, так что туда просто так не доберешься, только на своей машине или с экскурсией. Но даже если есть свой транспорт, то найти многие «объекты» не так-то просто, так что никак не обойтись без знающего гида. И нам повезло, что мы нашли именно такого гида! Наиболее привлекательным мне показалось предложение Валентины. И наш выбор полностью оправдался.

Валентина очень квалифицированный гид, коммуникативная, может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Для поездки по области Валентина забрала нас от места проживания. За рулем был ее супруг Николай. Машина уютная и комфортабельная, водитель отменный. Валентина и Николай- коренные полешуки, легкая в общении пара, оба позитивные, с ними было очень комфортно.

В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия с посещением самых разнообразных мест (Кобрин, деревня Бездеж, «маленький Париж» - Пинск). Путешествовать мы любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Хороший гид — сущность редкая. Рассказывать надо уметь. А Валентина умеет. Продуманность маршрута, содержание, подача информации - выдающиеся! Когда человек любит свой край, его историю и истории — это всегда заметно. И нам очень повезло, что Валентина оказалась именно таким человеком, коренной полешучкой, влюбленной в родное Полесье, увлеченной, знающей здесь буквально каждый уголок и многих жителей, которые здоровались с Валентиной во время нашей экскурсии. Одно дело, когда гид излагает заученные сухие факты, даты, события. И совсем по-другому звучат живые рассказы про людей, личные открытия и воспоминания, которые всегда добавляют красок, насыщенности. И прошлое начинает оживать перед глазами с его интересными персонажами.

Мы были на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Благодаря Валентине 12 часов пролетели как один миг. Да, именно 12 часов! Вместо заявленных 8 часов длительности, вся экскурсия заняла 12 часов. Валентина с самого начала и до конца экскурсии нас не подгоняла и не торопила, не бежала «со скоростью ракеты». Поэтому наша поездка проходила в спокойном темпе, без спешки. Валентина уделяла внимание содержанию, а не строгому соблюдению графика. И не сократила ни одного пункта программы, как это бывало в других городах с другими гидами, когда мы "не выдерживали тайминг". И за это Валентине сердечное спасибо. Рекомендую эту экскурсию для посещения всем, кто приезжает в Брест!