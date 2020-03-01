Экскурсии по пригородам Бреста

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  3. Полесье — край под белыми крыльями

Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска

Валентина
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Валентина – ваш гид
Кто покажет Полесский край лучше, чем тот, кто вырос в этих землях? Я, коренная полешучка, провезу вас по самым интересным местам.

В Кобрине вы услышите о королеве Боне, в деревне Бездеж примерите льняные фартушки с уникальной вышивкой и попробуете медовуху и макуху.

А в сердце Полесья, городе Пинске, ощутите дух времён на мощеных улочках.
45 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Бреста
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Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями

Что вас ожидает

Город Суворова
Из Бреста мы на моем автомобиле отправимся в Кобрин. Вы услышите о знаменитом полководце, прогуляетесь по парку его имени и встретите несколько памятников генералиссимусу. А если захотите — посетим дом-усадьбу Суворова, где местные экскурсоводы расскажут о повседневной жизни графа в тот период, когда он почивал на лаврах.

Как живут полешуки
После направимся в деревушку Бездеж, где вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями жителей Полесья. В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве. Рассмотрите расшитые белоснежные фартушки и при желании даже примерите традиционный свадебный наряд. Если захотите  — можете прокатиться по деревне на бричке. А затем вас будет ждать обед, который местные хозяюшки приготовят в печи.

Старейший город Беларуси
И третий пункт нашего маршрута — прекрасный Пинск, «самоуверенный» и «кошерный» еврейский город. Я расскажу о различных периодах в его истории: правлении Великого княжества Литовского, польской власти, Российской империи и советской эпохе. В отличие от Бреста, здесь сохранилось немало интересных построек — вы полюбуетесь их архитектурой и услышите о тех, кто жил в этих домах. И, конечно, на протяжении всей поездки вас будут сопровождать живописные пейзажи Полесского края, а я постараюсь своими рассказами влюбить вас в этот регион.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер, обед, входные билеты в музей. Дополнительных обязательных расходов не предвидится.
  • Программу можно изменить по вашему желанию и посетить другие музеи Полесья
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями
Полесье — край под белыми крыльями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Бреста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Я Валентина, занимаюсь агроэкотуризмом, приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в свое Полесье!
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