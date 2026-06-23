Экскурсии по пригородам Бреста

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Полесье - край под белыми крыльями

Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
Кто покажет Полесский край лучше, чем тот, кто вырос в этих землях? Я, коренная полешучка, провезу вас по самым интересным местам.

В Кобрине вы услышите о королеве Боне, в деревне Бездеж примерите льняные фартушки с уникальной вышивкой и попробуете медовуху и макуху. А в сердце Полесья, городе Пинске, ощутите дух времён на мощеных улочках.
5
53 отзыва
Полесье - край под белыми крыльями
Полесье - край под белыми крыльями
Полесье - край под белыми крыльями

Описание экскурсии

Город Суворова

Из Бреста мы на моем автомобиле отправимся в Кобрин. Вы услышите о знаменитом полководце, прогуляетесь по парку его имени и встретите несколько памятников генералиссимусу. А если захотите — посетим дом-усадьбу Суворова, где местные экскурсоводы расскажут о повседневной жизни графа в тот период, когда он почивал на лаврах.

Как живут полешуки

После направимся в деревушку Бездеж, где вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями жителей Полесья. В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве. Рассмотрите расшитые белоснежные фартушки и при желании даже примерите традиционный свадебный наряд. Если захотите — можете прокатиться по деревне на бричке. А затем вас будет ждать обед, который местные хозяюшки приготовят в печи.

Старейший город Беларуси

И третий пункт нашего маршрута — прекрасный Пинск, «самоуверенный» и «кошерный» еврейский город. Я расскажу о различных периодах в его истории: правлении Великого княжества Литовского, польской власти, Российской империи и советской эпохе. В отличие от Бреста, здесь сохранилось немало интересных построек — вы полюбуетесь их архитектурой и услышите о тех, кто жил в этих домах. И, конечно, на протяжении всей поездки вас будут сопровождать живописные пейзажи Полесского края, а я постараюсь своими рассказами влюбить вас в этот регион.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • В стоимость входят: трансфер, обед, входные билеты в музей. Дополнительных обязательных расходов не предвидится.
  • Программу можно изменить по вашему желанию и посетить другие музеи Полесья
  • После окончания экскурсии возможен ужин на нашей агроусадьбе — 40 бел. рублей с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Бреста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 532 туристов
Я занимаюсь агроэкотуризмом и приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в Полесье!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
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Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
Красивые места. Познакомились с Полессьем.+1
Красивые места. Познакомились с Полессьем.
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Екатерина
Экскурсия потрясающая!
Валентина-мастер своего дела!
Узнали очень много исторических фактов, все прошло в комфорте и на веселе)))
Спасибо огромное ❤️
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
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Светлана
Удивительная экскурсия с потрясающим гидом. Валентина - исконный житель Белоруссии, любящий и знающий свою страну, очень душевно и внимательно относящийся к туристам. Очень красивые и интересные места, много информации и новых знаний. Огромное спасибо еще раз, Валентина, всего Вам хорошего!
Удивительная экскурсия с потрясающим гидом. Валентина - исконный житель Белоруссии, любящий и знающий свою страну, очень
Удивительная экскурсия с потрясающим гидом. Валентина - исконный житель Белоруссии, любящий и знающий свою страну, очень
Удивительная экскурсия с потрясающим гидом. Валентина - исконный житель Белоруссии, любящий и знающий свою страну, очень
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Марина
Мы приехали в Брест, чтобы не только осмотреть город и все знаковые достопримечательности, но и выехать за его пределы, прежде всего в Полесье. Для посещения Полесья- этой уникальной «белорусской Амазонии»-
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Брест идеальная стартовая точка. Исходя наших задумок, я искала экскурсию по интересующему нас маршруту. Все интересующие нас места находятся на достаточном удалении от Бреста, а также друг от друга, так что туда просто так не доберешься, только на своей машине или с экскурсией. Но даже если есть свой транспорт, то найти многие «объекты» не так-то просто, так что никак не обойтись без знающего гида. И нам повезло, что мы нашли именно такого гида! Наиболее привлекательным мне показалось предложение Валентины. И наш выбор полностью оправдался.
Валентина очень квалифицированный гид, коммуникативная, может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Для поездки по области Валентина забрала нас от места проживания. За рулем был ее супруг Николай. Машина уютная и комфортабельная, водитель отменный. Валентина и Николай- коренные полешуки, легкая в общении пара, оба позитивные, с ними было очень комфортно.
В целом получилась насыщенная и необыкновенно интересная экскурсия с посещением самых разнообразных мест (Кобрин, деревня Бездеж, «маленький Париж» - Пинск). Путешествовать мы любим и понимаем, как много (если не все) зависит от гида. Хороший гид — сущность редкая. Рассказывать надо уметь. А Валентина умеет. Продуманность маршрута, содержание, подача информации - выдающиеся! Когда человек любит свой край, его историю и истории — это всегда заметно. И нам очень повезло, что Валентина оказалась именно таким человеком, коренной полешучкой, влюбленной в родное Полесье, увлеченной, знающей здесь буквально каждый уголок и многих жителей, которые здоровались с Валентиной во время нашей экскурсии. Одно дело, когда гид излагает заученные сухие факты, даты, события. И совсем по-другому звучат живые рассказы про людей, личные открытия и воспоминания, которые всегда добавляют красок, насыщенности. И прошлое начинает оживать перед глазами с его интересными персонажами.
Мы были на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Благодаря Валентине 12 часов пролетели как один миг. Да, именно 12 часов! Вместо заявленных 8 часов длительности, вся экскурсия заняла 12 часов. Валентина с самого начала и до конца экскурсии нас не подгоняла и не торопила, не бежала «со скоростью ракеты». Поэтому наша поездка проходила в спокойном темпе, без спешки. Валентина уделяла внимание содержанию, а не строгому соблюдению графика. И не сократила ни одного пункта программы, как это бывало в других городах с другими гидами, когда мы "не выдерживали тайминг". И за это Валентине сердечное спасибо. Рекомендую эту экскурсию для посещения всем, кто приезжает в Брест!

Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Марина за такой теплый отзыв! Просто я люблю своих трудолюбивых людей и конечно же свое родное Полесье! Василию большой привет, приезжайте в Беларусь, есть еще много интересных мест, всегла рада! ❤️
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А
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на многих индивидуальных экскурсиях. Встреча с Валентиной-наша самая большая удача в этом путешествии и (единогласно)
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самая лучшая экскурсия! Узнали, что такое Полесье, познакомились с его историей, жизнью его деревенек и городков, известных и не очень полешуков, насладились прекрасными видами! Нам удалось попасть в дом Суворова в Кобрине, побывать в необычном полешукском подворье, где местные хозяюшки радушно накрыли стол с очень вкусными блюдами, а от Пинска сын до сих пор в восторге (а удивить его довольно сложно). Теперь мы точно знаем, что первым делом отвечал полешук на любой заданный вопрос и что значит «шпацеровать по Газу».
Валентина, сама родом из этих мест, создала для нас такую необыкновенную уютную и добрую атмосферу, очевидно, что она влюблена в этот край и поделилась частичкой своей любви с нами. Было ощущение, что побывали в гостях у очень близкого человека! Все было интересно, с юмором, легко и с добротой. Рекомендуем для всех желающих лучше узнать белорусскую культуру, Полесье и в целом получить много много положительных и добрых эмоций.

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на+2
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Путешествовали в конце июля-начале августа семьей по Беларуси почти 2 недели, были на
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В
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема Полесья была очень интересна, так как это особый регион. Также
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несколько лет назад я узнала про художника Наполеона Орду и его творчество по графике усадеб, архитектурных памятников и исторических мест меня очень зацепило. Поэтому когда я случайно увидела, что в этих краях его родные места и музей, сразу решила, что надо ехать. Для этого маршрут был скорректирован. В итоге мы посетили Кобрин, от которого я ничего изначально не ждала, но город произвел впечатление благодаря прекрасному свадебному парку, архитектурному наследию, истории, личности Суворова и уютной атмосфере.
Далее мы проехали милые деревни, где попадаются голубые церкви, голубые хаты, бывшие усадьбы и их постройки, склеп семьи Ожешко. Возможно, кому-то это не интересно, места не на слуху, но мне это откликалось ещё со школьных уроков.
Наконец добрались и до мест Наполеона Орды. Музей создан недавно, работают огромные энтузиасты - директор музея, экскурсовод. Встречают очень тепло и радушно - чаепитие с блинами и вареньем, очень живая экскурсия, с удовольствием послушала часть на белорусском языке (мой личный выбор), а также узнала, как восстановленная усадьба получила уникальную коллекцию мебели, как с нуля здесь все развивали и продолжают. Здорово, что имя Наполеона Орды теперь снова обрело дом.
В конце поехали в музей фартуков, я удивилась, какие они нарядные и выглядят, как новые, хотя многим лет по 80-100. В музее можно попробовать ткать на разных станках, узнать технологию обработки льна, увидеть разные народные костюмы, а также усадьбу.
День пролетел незаметно! Благодаря Валентине и ее рассказам, удачно доработанном у маршруту я влюбилась в уютное, солнечное Полесье, прекрасных людей, аистов на столбах, голубые церкви. Теперь Полесье - не пустой звук, а много образов, звуков и приятных воспоминаний!

Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,+2
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси,
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Входит в следующие категории Бреста

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