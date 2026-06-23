Экскурсии по пригородам Бреста

В Кобрине вы услышите о королеве Боне, в деревне Бездеж примерите льняные фартушки с уникальной вышивкой и попробуете медовуху и макуху. А в сердце Полесья, городе Пинске, ощутите дух времён на мощеных улочках.
Описание экскурсии
Город Суворова
Из Бреста мы на моем автомобиле отправимся в Кобрин. Вы услышите о знаменитом полководце, прогуляетесь по парку его имени и встретите несколько памятников генералиссимусу. А если захотите — посетим дом-усадьбу Суворова, где местные экскурсоводы расскажут о повседневной жизни графа в тот период, когда он почивал на лаврах.
Как живут полешуки
После направимся в деревушку Бездеж, где вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями жителей Полесья. В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве. Рассмотрите расшитые белоснежные фартушки и при желании даже примерите традиционный свадебный наряд. Если захотите — можете прокатиться по деревне на бричке. А затем вас будет ждать обед, который местные хозяюшки приготовят в печи.
Старейший город Беларуси
И третий пункт нашего маршрута — прекрасный Пинск, «самоуверенный» и «кошерный» еврейский город. Я расскажу о различных периодах в его истории: правлении Великого княжества Литовского, польской власти, Российской империи и советской эпохе. В отличие от Бреста, здесь сохранилось немало интересных построек — вы полюбуетесь их архитектурой и услышите о тех, кто жил в этих домах. И, конечно, на протяжении всей поездки вас будут сопровождать живописные пейзажи Полесского края, а я постараюсь своими рассказами влюбить вас в этот регион.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- В стоимость входят: трансфер, обед, входные билеты в музей. Дополнительных обязательных расходов не предвидится.
- Программу можно изменить по вашему желанию и посетить другие музеи Полесья
- После окончания экскурсии возможен ужин на нашей агроусадьбе — 40 бел. рублей с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Валентина-мастер своего дела!
Узнали очень много исторических фактов, все прошло в комфорте и на веселе)))
Спасибо огромное ❤️