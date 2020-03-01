Экскурсии по пригородам Бреста

Что вас ожидает

Город Суворова

Из Бреста мы на моем автомобиле отправимся в Кобрин. Вы услышите о знаменитом полководце, прогуляетесь по парку его имени и встретите несколько памятников генералиссимусу. А если захотите — посетим дом-усадьбу Суворова, где местные экскурсоводы расскажут о повседневной жизни графа в тот период, когда он почивал на лаврах.

Как живут полешуки

После направимся в деревушку Бездеж, где вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями жителей Полесья. В Музее фартушков вы узнаете о ремёслах деревни — о посеве и обработке льна, о прядении и ткачестве. Рассмотрите расшитые белоснежные фартушки и при желании даже примерите традиционный свадебный наряд. Если захотите — можете прокатиться по деревне на бричке. А затем вас будет ждать обед, который местные хозяюшки приготовят в печи.

Старейший город Беларуси

И третий пункт нашего маршрута — прекрасный Пинск, «самоуверенный» и «кошерный» еврейский город. Я расскажу о различных периодах в его истории: правлении Великого княжества Литовского, польской власти, Российской империи и советской эпохе. В отличие от Бреста, здесь сохранилось немало интересных построек — вы полюбуетесь их архитектурой и услышите о тех, кто жил в этих домах. И, конечно, на протяжении всей поездки вас будут сопровождать живописные пейзажи Полесского края, а я постараюсь своими рассказами влюбить вас в этот регион.