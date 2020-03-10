6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить знаковые места старейшего города Беларуси и узнать о его жизни на обзорной экскурсии

Стась
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Стась – ваш гид
Полоцк — это город, с которого началась история белорусской земли.

Вы узнаете о его многоликой судьбе: от следов рыцарского Средневековья до грандиозных соборов Руси, от городских мифов до знакомых каждому школьнику легенд.

В моей экскурсии найдётся место и историческим перипетиям, и рассказам о современной жизни Полоцка — и всё это в формате живого диалога.
38 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Секреты древнего Полоцка
Секреты древнего Полоцка

Что вас ожидает

Знакомство с наследием разных эпох
Полоцк невозможно представить без известных религиозных сооружений, поэтому ваше знакомство с городом начнётся с Софийского собора и Спасо-Евфросиниевского монастыря. Я расскажу о непростых, но интересных судьбах этих величественных строений, а после мы посмотрим на памятник Франциску Скорине. Вы узнаете, почему этот половчанин так важен для истории страны, и услышите занимательные факты о самом монументе. Кроме того, мы побываем в географическом сердце Европы.

По следам мифов и легенд
Если верить древнему преданию, то в X веке новгородский князь Владимир сватался к полоцкой княжне. Деталями этого события я поделюсь с вами в секретном месте, откуда открывается вид на древнее городище (место этих событий). Мы обсудим историческое предложение руки и сердца, а после, гуляя по старым улицам и переулкам, вы услышите городские мифы и забавные факты о Полоцке и местных жителях.

Прогулка в вашем ритме
Каждого гостя я встречаю как друга, которому готов рассказать всё, что знаю сам. Если ваша страсть — история, то мы углубимся в разные временные эпохи. Любите архитектуру — подробнее остановимся на фактах о легендарных постройках. А если вы просто хотите познакомиться с древнейшим городом Беларуси, то вас ждёт увлекательная ознакомительная экскурсия. Моя прогулка — это не лекция, а дружеская беседа, которую приятно вести в городе, полном древнем очарования.

За 3 часа экскурсии вы поймёте, какие взлёты и падения Полоцк пережил в прошлом, и чем город живёт сегодня.

Секреты древнего Полоцка
Секреты древнего Полоцка
Секреты древнего Полоцка
Секреты древнего Полоцка
Секреты древнего Полоцка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Стась
Стась
Родился в Новополоцке, это город-сосед Полоцка, по этой причине город знаю с детства, последние 7 лет большую часть времени провожу в Полоцке, 3 года вожу экскурсии. Работаю в Полоцком музее традиционного ручного ткачества Поозерья, рассказываю про ткачество и народные традиции белорусов) Занимаюсь музыкой в самых разных её проявлениях. Стараюсь сделать так, чтобы гость покинул мой город максимально в него влюблённым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Стась ( Станислав) - гид, , о котором только можно мечтать! Мы в полном восторге. Логистика построена идеально, график перемещения четко соблюдался, а это, между прочим- высший пилотаж в этой профессии! Рассказывает Стась живо, образно, шутки очень уместные и создают отличное настроение! Стась заранее позаботиля о нашем обеде и сделал заказ в кафе " Старый замок", который находится на маршруте нашего передвижения по городу, - так что нам не пришлось специально идти куда то и третить время. Все музеи , который мы планировали посетить,так же включил в график Стась и мы везде были точно в назначенное время. Фактически Стась был с нами не три часа, как указано в Трипстере, а весь день! Смело рекомендуем всем путешественникам именно Станислава !
1 марта 2020
Удивительный рассказчик, волшебные 3 часа. Настоятельно советуем для знакомства с городом!
14 августа 2019
Экскурсия «Секреты Древнего Полацка» нам очень понравилась - содержательно, увлекательно, с чувством юмора. Спасибо, так держать! Город открылся для нас совершенно с другой стороны. Настоятельно рекомендуем эту экскурсию.
19 июля 2019
Экскурсия однозначно профессиональна, информативна. Грамотный, свободный, импровизационный русский язык гида. Подача материала в режиме диалога, умение отвечать на "острые" вопросы - несомненное достоинство Стася. Стильно, молодо, свежо! Рекомендую!
6 июня 2019
Большое спасибо за прогулку. Трехчасовая экскурсия пролетела на одном дыхании! Начавшийся было дождь внес свои коррективы, но все к лучшему - посетили Софийский собор. Стась познакомил с историей Полоцка, самыми известными его представителями, жизнью современного города. Интересно и содержательно! Всем рекомендую, это великолепная возможность увидеть Полоцк глазами местного жителя!
6 мая 2019
Экскурсия Стаса по Полоцку понравилась, хотя погода не благоприятствовала. Согрело теплое отношение Стаса к своему городу. Поэтому его рассказ тронул и был интересен.Хотя экскурсия не была ориентирована на младших школьников, нашим детям 9-ти и 10-лет она понравилась.
Спасибо Трипстеру, надеемся и дальше на его помощь

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