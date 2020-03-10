6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с наследием разных эпох

Полоцк невозможно представить без известных религиозных сооружений, поэтому ваше знакомство с городом начнётся с Софийского собора и Спасо-Евфросиниевского монастыря. Я расскажу о непростых, но интересных судьбах этих величественных строений, а после мы посмотрим на памятник Франциску Скорине. Вы узнаете, почему этот половчанин так важен для истории страны, и услышите занимательные факты о самом монументе. Кроме того, мы побываем в географическом сердце Европы.

По следам мифов и легенд

Если верить древнему преданию, то в X веке новгородский князь Владимир сватался к полоцкой княжне. Деталями этого события я поделюсь с вами в секретном месте, откуда открывается вид на древнее городище (место этих событий). Мы обсудим историческое предложение руки и сердца, а после, гуляя по старым улицам и переулкам, вы услышите городские мифы и забавные факты о Полоцке и местных жителях.

Прогулка в вашем ритме

Каждого гостя я встречаю как друга, которому готов рассказать всё, что знаю сам. Если ваша страсть — история, то мы углубимся в разные временные эпохи. Любите архитектуру — подробнее остановимся на фактах о легендарных постройках. А если вы просто хотите познакомиться с древнейшим городом Беларуси, то вас ждёт увлекательная ознакомительная экскурсия. Моя прогулка — это не лекция, а дружеская беседа, которую приятно вести в городе, полном древнем очарования.

За 3 часа экскурсии вы поймёте, какие взлёты и падения Полоцк пережил в прошлом, и чем город живёт сегодня.