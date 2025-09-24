Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дорогами Витебска - древнего и юного
Погрузитесь в историю Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Узнайте о княгине Ольге и полюбуйтесь панорамой города
29 сен в 17:00
30 сен в 17:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
16 дек в 08:15
17 дек в 08:30
1800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в сентябре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 2500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 35 ⭐ отзывов, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь