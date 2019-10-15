3 отзыва оставили туристы

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Из Брюсселя — в живописную Валлонию!

Погулять по руинам старинного аббатства Виллер-ла-Виль и разгадать секреты бельгийской души

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на станции Villers-la-Ville
  • Заказать экскурсию

От 65 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Elena – Гид в Брюсселе
Съездить в Бельгию и не побывать в Валлонии — значит, узнать страну только наполовину.

Ведь именно в этом скромном, но удивительно красивом регионе скрывается исконный дух Бельгии: вы насладитесь очарованием местных деревушек, исследуете древнее аббатство и услышите о жизни валлонцев.
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!

Что вас ожидает

Удивительная природа и занимательные истории
Мы встретимся на ближайшей к аббатству железнодорожной станции и отправимся на прогулку по валлонским просторам. До нашего пункта назначения прогуляемся неспешным шагом через красивую деревушку и лес. По пути мы поговорим о Бельгии и ее особенностях, о повседневной жизни бельгийцев и, конечно, о том, почему же именно здесь более 850 лет назад цистерцианские монахи решили построить своё величественное аббатство.

Секреты аббатства Виллер-ла-Виль
Вы погуляете по руинам одного из самых красивых и больших аббатств Бельгии, история которого началась в далеком 1146 году. Я покажу, что осталось от монастыря, трапезных, кухонь, общежитий и пивоварен цистерцианского ансамбля. Расскажу о монастырской общине, занимавшей это место более 600 лет, и об особенностях их повседневной жизни. Вы также увидите сад медицинских трав и узнаете, что стало с аббатством во времена Французской революции, какой сериал здесь снимался, как Виллерс-ла-Виль связан с Гюго и какую роль сыграли цистерцианцы для современной жизни.

Нагуляв аппетит, мы поспешим утолить его в местном ресторанчике, или как здесь говорят — «brasserie». В этом здании 19 века легко почувствовать себя местным жителем, пробуя блюда и напитки бельгийской кухни. Я помогу вам с выбором и дам важные советы для вашего гастрономического путешествия по Бельгии.

Кому подойдет экскурсия

Любителям нетуристических маршрутов, пеших прогулок, природы и приключений

Организационные детали

  • Еда, напитки, проезд и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: аббатство — 9 евро, поезд из Брюсселя и обратно — 12,4 евро (7,4 евро в выходные и праздничные дни), обед в ресторане — 12-20 евро/чел. Также на территории аббатства можно приобрести интересные сувениры.

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас на станции Villers-la-Ville, до которой вы сможете добраться за час от Центрального вокзала Брюсселя. После заказа экскурсии я отправлю вам подробную инструкцию, как добраться до пункта назначения и как легко купить билет.
  • От станции до аббатства мы дойдем пешком по очень красивой местности. Расстояние — 2 км.
  • По желанию можно исключить из экскурсии поход в ресторан или ограничится только местной таверной
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на станции Villers-la-Ville.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Привет, дорогие путешественники! Bonjour! Goeiedag! Guten Tag! Да-да, это все приветствия из Бельгии, ведь здесь целых три официальных языка. И это далеко не единственная особенность этой милой скромной страны. Я с удовольствием расскажу о других интересных сторонах Бельгии, ее контрастной истории, еде и, конечно, пиве. Немного обо мне: я тоже путешественник, 23 страны в копилке. Живу в бельгийской семье и очень хочу поделиться с вами любопытными фактами о местной жизни.
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3 отзыва оставили туристы

15 октября 2019
Спасибо Елене за интересную прогулку по территории аббатства. С описанием исторических событий и примерами жизни и быта прошлых столетий было намного интереснее изучать одно из красивейших мест Бельгии. Всем рекомендую и данное место для посещения, и Елену, как очень позитивного и приятного в общении экскурсовода
Елена
29 июля 2019
Бельгия - такая разная... Как жили и живут в Валлонии можно узнать в путешествии с Леной к аббатству цистерцианцев. Настоящие развалины 11-18 веков! Будет интересно и детям, и взрослым. Настоящая жемчужина, затерянная в лесах Валлонии. Рекомендую Лену, очень чистого и доброжелательного, позитивного человека! Пусть все задуманное вами исполнится! Спасибо за путешествие в страну Дюма.
15 июля 2019
Огромное спасибо Елене! Она большая умница! Все было доступно, интересно, познавательно, просто! Желаем Елене дальнейшего роста и развития в ее начинающейся карьере!

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