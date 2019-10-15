3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Удивительная природа и занимательные истории

Мы встретимся на ближайшей к аббатству железнодорожной станции и отправимся на прогулку по валлонским просторам. До нашего пункта назначения прогуляемся неспешным шагом через красивую деревушку и лес. По пути мы поговорим о Бельгии и ее особенностях, о повседневной жизни бельгийцев и, конечно, о том, почему же именно здесь более 850 лет назад цистерцианские монахи решили построить своё величественное аббатство.

Секреты аббатства Виллер-ла-Виль

Вы погуляете по руинам одного из самых красивых и больших аббатств Бельгии, история которого началась в далеком 1146 году. Я покажу, что осталось от монастыря, трапезных, кухонь, общежитий и пивоварен цистерцианского ансамбля. Расскажу о монастырской общине, занимавшей это место более 600 лет, и об особенностях их повседневной жизни. Вы также увидите сад медицинских трав и узнаете, что стало с аббатством во времена Французской революции, какой сериал здесь снимался, как Виллерс-ла-Виль связан с Гюго и какую роль сыграли цистерцианцы для современной жизни.

Нагуляв аппетит, мы поспешим утолить его в местном ресторанчике, или как здесь говорят — «brasserie». В этом здании 19 века легко почувствовать себя местным жителем, пробуя блюда и напитки бельгийской кухни. Я помогу вам с выбором и дам важные советы для вашего гастрономического путешествия по Бельгии.

Кому подойдет экскурсия

Любителям нетуристических маршрутов, пеших прогулок, природы и приключений