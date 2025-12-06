Мои заказы

Страговская библиотека – экскурсии в Праге

Найдено 8 экскурсий в категории «Страговская библиотека» в Праге на русском языке, цены от €80, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Пешая
4 часа
284 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Город королей, алхимиков и пива
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
12 дек в 08:00
15 дек в 11:00
€135 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
На машине
4 часа
428 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Вся Прага за 1 день
Пешая
5 часов
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Прага за 1 день
Увидеть, услышать, узнать и попробовать - всё и сразу
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195€390 за всё до 10 чел.
Пражские хроники на классической обзорной экскурсии
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пражские хроники на классической обзорной экскурсии
Увидеть главное в Старом городе и познакомиться с яркими персонажами легенд и истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrejs
    6 декабря 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.
  • А
    Анна
    4 декабря 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Брала экскурсию в подарок родителям. Им оочень понравилось, спасибо!
  • И
    Игорь
    26 ноября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Евгений отлично посвящен в тему экскурсии. Большой запас знаний о Праге. На все вопоосы давались исчерпывающие вопросы. Рекомендую всем кто хочет узнать максимум о Праге и ее жителях.
  • N
    Natalia
    24 ноября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Евгений превзошел наши ожидания. За 4 часа он ознакомил нас с главными достопримечательностями города. Очень интересно было узнать ход истории
    читать дальше

    города и чем живет город сегодня. Экскурсия на машине ускорила и облегчила обзор. Если у вас мало времени и есть ограничения в передвижении и очень холодно - это идеальный формат экскурсии.

  • T
    Tatjana
    21 ноября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Огромное спасибо Евгению за великолепно организованную экскурсию! Всё продумано до мелочей, Евгений настоящий профессионал, который владеет знанием истории, аналитическим мышлением
    читать дальше

    и даром рассказчика. Получили с подругой невероятное удовольствие от созерцания красоты города и роскоши общения с профессионалом. Очень рекомендую всем, кто хочет познакомится с прекрасным городом в сопровождении умного и тонкого человека!

  • J
    Julia
    20 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Мы были в Праге всей семьей (я, муж и двое сыновей) и нам невероятно повезло с экскурсоводом Евгением. Потрясающие знания
    читать дальше

    истории и города, увлекательная подача, много интересных фактов, которые не найдешь в путеводителях. Евгений умеет держать внимание, тонко чувствует аудиторию и демонстрирует прекрасное чувство юмора) Детям было интересно так же, как и взрослым.
    Отдельно хочется отметить его великолепный язык - слушать было одно удовольствие.
    Экскурсия пролетела незаметно и оставила самые яркие впечатления.
    Определенно рекомендуем Евгения всем, кто хочет увидеть Прагу по-настоящему!

  • А
    Александра
    11 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.
  • Т
    Трофимович
    11 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.
  • Н
    Николай
    10 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,
    читать дальше

    все это разбавлялось интересными фактами из современной жизни города. Также, Ольга ответила на все наши вопросы, а их было не мало:)
    Самое главное, 10-ти летнему ребентку было очень интересно слушать и воспринимать материал на протяжении практически 5-ти часов, что длилась эксурсия.
    Однозначно рекомендую данную прогулку, если вы хотите получить представление о исторической и современной Праге.

  • D
    Dmytro
    8 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь
  • Л
    Лариса
    2 ноября 2025
    Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
    Провели день в Праге в компании Андрея.
    Экскурсия была выше всяких похвал.
    Андрей умеет найти подход к любому слушателю (мы были с детьми 11 и 15 лет).
    Знания Андрея в истории поражают, все вынесли много нового и интересного.
    Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем!
  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!
    Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее
  • Л
    Лилиан
    30 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂
    Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.
  • А
    Анна
    27 октября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Невероятно интересная прогулка по Праге, наполненная историей просто развернула город с совершенно другой стороны. Он (город), будто стал знакомым и
    читать дальше

    понятным.
    Кажется, за 4 часа мы прошли и по временной шкале и по географической от начала создания до нашего времени.
    Очень интересно, весело, легко и познавательно!
    Спасибо!

  • К
    Ксения
    23 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Хотим выразить огромную благодарность Ольге.
    До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга
    читать дальше

    перестроила маршрут по нашей просьбе (из-за проблемы с парковкой), смогла сразу адаптировать информацию для детей (мы не предупреждали о них) и после 4 часовой прогулки мы не были перегружены информацией.
    Уже составлен план следующей поездки в Прагу, минимально на 4 дня (4 района Праги). И, конечно, воспользуемся экскурсионной услугой Ольги.

    Хотим выразить огромную благодарность Ольге
  • M
    Marina
    15 октября 2025
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Мы с мужем были на обзорной экскурсии по Праге с Евгением — всё было просто замечательно! Евгений очень профессиональный, знает город превосходно, рассказал много интересного и дал отличные рекомендации для обеда и ужина. Очень рекомендуем экскурсии с ним!
  • Н
    Наталья
    14 октября 2025
    Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
    Экскурсия очень понравилась. Андрей провел нас по местам Праги, которые бы сами вряд ли нашли. Время пролетело незаметно. Рассказ не был перегружен именами и датами, а преподнесен в особой манере, заставляющей задумываться о главном. Рекомендуем этого гида однозначно.
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью
    читать дальше

    к истории и потрясающим чувством юмора. Каждая улица и каждый дом оживали в её словах. Настоящее удовольствие и море впечатлений! Рекомендую! Олечка, благодарим за прекрасно проведенный день!

