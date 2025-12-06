Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: Метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
12 дек в 08:00
15 дек в 11:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Прага за 1 день
Увидеть, услышать, узнать и попробовать - всё и сразу
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€195
€390 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пражские хроники на классической обзорной экскурсии
Увидеть главное в Старом городе и познакомиться с яркими персонажами легенд и истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrejs6 декабря 2025Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.
- ААнна4 декабря 2025Брала экскурсию в подарок родителям. Им оочень понравилось, спасибо!
- ИИгорь26 ноября 2025Евгений отлично посвящен в тему экскурсии. Большой запас знаний о Праге. На все вопоосы давались исчерпывающие вопросы. Рекомендую всем кто хочет узнать максимум о Праге и ее жителях.
- NNatalia24 ноября 2025Евгений превзошел наши ожидания. За 4 часа он ознакомил нас с главными достопримечательностями города. Очень интересно было узнать ход истории
- TTatjana21 ноября 2025Огромное спасибо Евгению за великолепно организованную экскурсию! Всё продумано до мелочей, Евгений настоящий профессионал, который владеет знанием истории, аналитическим мышлением
- JJulia20 ноября 2025Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
- ЕЕлена19 ноября 2025Мы были в Праге всей семьей (я, муж и двое сыновей) и нам невероятно повезло с экскурсоводом Евгением. Потрясающие знания
- ААлександра11 ноября 2025Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.
- ТТрофимович11 ноября 2025Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.
- ННиколай10 ноября 2025Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,
- DDmytro8 ноября 2025Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь
- ЛЛариса2 ноября 2025Провели день в Праге в компании Андрея.
Экскурсия была выше всяких похвал.
Андрей умеет найти подход к любому слушателю (мы были с детьми 11 и 15 лет).
Знания Андрея в истории поражают, все вынесли много нового и интересного.
Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем!
- ЮЮлия30 октября 2025Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!
- ЛЛилиан30 октября 2025Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂
Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.
- ААнна27 октября 2025Невероятно интересная прогулка по Праге, наполненная историей просто развернула город с совершенно другой стороны. Он (город), будто стал знакомым и
- ККсения23 октября 2025Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!
- ССветлана21 октября 2025Хотим выразить огромную благодарность Ольге.
До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга
- MMarina15 октября 2025Мы с мужем были на обзорной экскурсии по Праге с Евгением — всё было просто замечательно! Евгений очень профессиональный, знает город превосходно, рассказал много интересного и дал отличные рекомендации для обеда и ужина. Очень рекомендуем экскурсии с ним!
- ННаталья14 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Андрей провел нас по местам Праги, которые бы сами вряд ли нашли. Время пролетело незаметно. Рассказ не был перегружен именами и датами, а преподнесен в особой манере, заставляющей задумываться о главном. Рекомендуем этого гида однозначно.
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью
