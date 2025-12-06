читать дальше

все это разбавлялось интересными фактами из современной жизни города. Также, Ольга ответила на все наши вопросы, а их было не мало:)

Самое главное, 10-ти летнему ребентку было очень интересно слушать и воспринимать материал на протяжении практически 5-ти часов, что длилась эксурсия.

Однозначно рекомендую данную прогулку, если вы хотите получить представление о исторической и современной Праге.