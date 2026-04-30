Мои заказы

Красивые виды и панорамы Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Хургаде, цены от $35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
На машине
3.5 часа
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
«пирс — отсюда открывается прекрасная панорама района, а из-под воды виднеются руины города, затонувшего много тысячелетий назад»
14 июл в 17:00
15 июл в 17:00
от $72$80 за всё до 2 чел.
Парасейлинг в Хургаде
На машине
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
«В любом случае вам обеспечены необычный опыт и завораживающие панорамы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
14 июл в 10:00
$35 за человека
Хургада: самое главное за 5 часов
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
Посетить колоритные локации и узнать историю города и его традиции
Начало: Из отеля хургады без доплаты, за трансфер из отеле...
Сегодня в 15:00
14 июл в 15:00
от $80 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Парасейлинг в Хургаде
Все прекрасно, за исключением времени в воздухе, заявлено 10-15 минут, по факту ~6-7 минут
Вам был полезен этот отзыв?
К
Парасейлинг в Хургаде
В целом интересное мероприятие, спасибо Саиду за организацию, приятный и вежливый человек, с ним приятно иметь дело!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Парасейлинг в Хургаде
Организатор написал, где и во сколько будет машина. Трансфер человек на 15-20.
Ехали минут 40, забрали по пути еще пару человек.
Летали
читать дальшеуменьшить

с дочкой (13 лет). Не страшно! Но порывы ветра адреналина добавляли. За фото и видео на ватсап изначально 35 евро. Торгуйтесь господа! Был готов и за 5 баксов уже продать.
Но мы попросили ребят, что с нами были, они и фотки и видео нам поснимали. С собой не брали ничего. Но кто то брал полотенца.

Организатор написал, где и во сколько будет машина. Трансфер человек на 15-20.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктор
Парасейлинг в Хургаде
Всё супер. Даже катером дали поуправлять. 🤣
Вам был полезен этот отзыв?
А
Парасейлинг в Хургаде
Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Парасейлинг в Хургаде
Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
читать дальшеуменьшить

парашюте и вернули в порт, а оттуда в отель. Комфортный трансфер, оплату мероприятия приняли переводом через Сбер онлайн, организатор был на связи постоянно.

Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Парасейлинг в Хургаде
Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не могли дописаться/дозвониться до Саида
читать дальшеуменьшить

в ватсап. Но в итоге он смог предложить решение проблемы и мы все же полетали. Парасейлинг безумно понравился, было не страшно, получили прекрасные впечатления от нового опыта. Хотелось даже полетать еще.

Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Парасейлинг в Хургаде
Удивительно, но это одно из самый лучших впечатлений в Хургаде. Сейчас февраль, холодное море, сильный ветер - а ты с
читать дальшеуменьшить

ребенком летишь с парашютом над морем и чувствуешь абсолютное счастье! Ребенок 7 лет совершенно спокоен и орет песни. Это безопасно и действительно офигенно! Рекомендуем всей семьей!

Вам был полезен этот отзыв?
Josef
Парасейлинг в Хургаде
Отличные ощущения в воздухе, хорошие ребята инструкторы, и фотограф профи. Это было незабываемо!
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Парасейлинг в Хургаде
Приехали, полетали и довольны остались полностью!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 67 отзывов в Хургаде в категории "Панорамы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш;
  2. Парасейлинг в Хургаде;
  3. Хургада: самое главное за 5 часов.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Гиза;
  6. Город мертвых;
  7. Набережная;
  8. Абу-Симбел;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Аквариум.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 80 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2026 год по теме «Панорамы», 67 ⭐ отзывов, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь