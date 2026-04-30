-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш
Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Начало: У вашего отеля
«пирс — отсюда открывается прекрасная панорама района, а из-под воды виднеются руины города, затонувшего много тысячелетий назад»
14 июл в 17:00
15 июл в 17:00
от $72
$80 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
Начало: У вашего отеля в центре города
«В любом случае вам обеспечены необычный опыт и завораживающие панорамы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 13:30
Завтра в 10:00
14 июл в 10:00
$35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
Посетить колоритные локации и узнать историю города и его традиции
Начало: Из отеля хургады без доплаты, за трансфер из отеле...
Сегодня в 15:00
14 июл в 15:00
от $80 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Все прекрасно, за исключением времени в воздухе, заявлено 10-15 минут, по факту ~6-7 минут
Вам был полезен этот отзыв?
К
В целом интересное мероприятие, спасибо Саиду за организацию, приятный и вежливый человек, с ним приятно иметь дело!
Вам был полезен этот отзыв?
Организатор написал, где и во сколько будет машина. Трансфер человек на 15-20.
Ехали минут 40, забрали по пути еще пару человек.
Летали
Ехали минут 40, забрали по пути еще пару человек.
Летали
Вам был полезен этот отзыв?
Всё супер. Даже катером дали поуправлять. 🤣
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё прошло отлично. Трансфер забрал от отеля, а после отвёз обратно. Полёт прошел гладко. Всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мероприятие отлично организованно: нас вовремя забрали из отеля, отвезли в порт Хургады, пересалили на катер, вывезли в море, прокатили на
Вам был полезен этот отзыв?
Утром, когда нас должны были забрать из отеля, сложилась не очень приятная ситуация, и мы не могли дописаться/дозвониться до Саида
Вам был полезен этот отзыв?
Удивительно, но это одно из самый лучших впечатлений в Хургаде. Сейчас февраль, холодное море, сильный ветер - а ты с
Вам был полезен этот отзыв?
Отличные ощущения в воздухе, хорошие ребята инструкторы, и фотограф профи. Это было незабываемо!
Вам был полезен этот отзыв?
Приехали, полетали и довольны остались полностью!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 67 отзывов в Хургаде в категории "Панорамы"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 80 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2026 год по теме «Панорамы», 67 ⭐ отзывов, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь