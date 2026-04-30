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с дочкой (13 лет). Не страшно! Но порывы ветра адреналина добавляли. За фото и видео на ватсап изначально 35 евро. Торгуйтесь господа! Был готов и за 5 баксов уже продать.

Но мы попросили ребят, что с нами были, они и фотки и видео нам поснимали. С собой не брали ничего. Но кто то брал полотенца.