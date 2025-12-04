Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Луксоре

Найдено 6 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Луксоре, цены от $160, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Луксор
На машине
8 часов
-
40%
89 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$160$266 за всё до 8 чел.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
На машине
10 часов
-
20%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Сегодня в 12:00
11 дек в 07:00
$360$450 за всё до 8 чел.
Сокровища Луксора
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Луксора: Путешествие к сердцу Древнего Египта
Познайте тайны Древнего Египта, посетив уникальные археологические памятники Луксора в рамках индивидуальной экскурсии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
На машине
8 часов
-
40%
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
$160$266 за всё до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Исследовать один из древнейших городов мира и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$234 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 16:00
11 дек в 16:00
$175 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 декабря 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Просто отличная экскурсия!
    Таха - прекрасный гид, очень подробно и действительно интересно преподносил историю в каждой из локаций.
    В плане организации всё
    читать дальше

    чётко: комфортная машина, заранее купленные билеты, вкусный обед в чистом ресторане, посещение только запланированных мест (без заездов на всякого рода торговые площадки и т. п.).
    Спасибо большое, мы остались в восхищении Луксором!

  • Ю
    Юлия
    25 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с Луксором. Гид Таха погрузил в историю и культуру древних и современных египтян. Прогулка по Нилу освежает и добавляет эмоций. В Карнакском храме можно гулять весь день, он впечатляет, как и остальные достопримечательности.
  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    15 ноября, т. е вчера провели время с утра до вечера с Ахмедом на этой экскурсии.
    Он нас встретил в аэропорту
    читать дальше

    ($), с 7 утра ждал, но наш самолет задержали на час. Мы специально летели из Каира для этой экскурсии. Нас было 4 человека и нас он возил на отличном 5* микроавтобусе. О посещаемых местах договорились в переписке заранее. Прикреплю фото. Всё было отлично. Особенно приятно прокатиться по Нилу после обеда. Нас там угощали манго🤌 и даже 4 шт дали с собой. Обед очень достойный, вкусный. Дети всё съели!!! Напитки оплачивать отдельно.
    Когда запланированные места кончились, но время до нашего обратного самолета осталось, мы решили ещё посмотреть деревню мастеров по камню и самое крутое - это Мединат Хабу (Абу) погребальный храм Рамзеса. Все места потрясающие, но этот храм…. Очень рекомендую!!! Это было за дополнительную плату конечно же ($). И в конце нас довезли до аэропорта ($)
    В Луксоре очень приятно быть после Каира.
    Цена очень приемлемая за все!
    Было комфортно, ненавязчиво, интересно. Спасибо большое!

    П. с: у Ажмеда все билеты куплены заранее. Это очень удобно. Нигде не стояли в кассы

    15 ноября, т. е вчера провели время с утра до вечера с Ахмедом на этой экскурсии
  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Провели великолепный очень насыщенный день в Луксоре с гидом Ахмедом.
    Ахмед интересный рассказчик, внимателен к деталям и мелочам.
    Поездка отлично организована и
    читать дальше

    спланирована. Успели не только задуманное, но и посмотрели дополнительно очень красивый храм не из программы.
    По технической части - тоже все отлично: комфортабельная машина, отличный водитель, очень хороший обед.

  • V
    Vladislavs
    13 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Спасибо, экскурсия была интересная! Гид Таха, отлично говорит по русски и разбирается в материале!
    Спасибо, экскурсия была интересная! Гид Таха, отлично говорит по русски и разбирается в материале!
  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Экскурсия прошла на отлично. Одним из определяющих моего выбора было то, что гид не предлагал и не навязывал доп услуг,
    читать дальше

    не менял цену и/или условия проведения экскурсии после бронирования.
    Ахмед эрудированный и вежливый человек, время пролетело незаметно, рассказывал об объектах гид с любовью и уважением к истории и слушателю.
    Спасибо за экскурсию.
    Обед рекомендую брать, все было вкусно!

  • Л
    Людмила
    11 ноября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Мы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё было отлично организовано, водитель внимательный,
    читать дальше

    а Ахмед — очень эрудированный, доброжелательный и увлечённый гид. Карнакский и Луксорский храмы, Храм Хатшепсут, Долина Царей и Колоссы Мемнона произвели огромное впечатление. Экскурсия получилась познавательной, атмосферной и незабываемой! 💛 Очень рекомендуем!

    Мы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё былоМы посетили экскурсию "Знакомтесь Луксор!" с гидом Ахмедом — это было просто великолепно! 🌞 Всё было
  • А
    Антон
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Спасибо Ахмеду за организацию экскурсии, отличное владение русским языком, чистый и комфортный автобус, нигде не ждали билеты и не стояли
    читать дальше

    в очереди, все во время и без проблем, сытный и безопасный обед, большое спасибо за день в Луксоре, всем советую!!! Успехов и процветания!!!

    Спасибо Ахмеду за организацию экскурсии, отличное владение русским языком, чистый и комфортный автобус, нигде не ждалиСпасибо Ахмеду за организацию экскурсии, отличное владение русским языком, чистый и комфортный автобус, нигде не ждалиСпасибо Ахмеду за организацию экскурсии, отличное владение русским языком, чистый и комфортный автобус, нигде не ждали
  • Ю
    Юлия
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Однозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утром сразу после полета на
    читать дальше

    воздушных шарах🙏🏻 Ахмед грамотно спланировал наш маршрут, и мы первым делом поехали в Карнакский храм, затем в Луксорский — успели все осмотреть до огромного наплыва туристов на автобусах. После экскурсий на восточном берегу вкусно пообедали с видом на Нил 😁 Перебрались обратно на западный берег и продолжили нашу экскурсию.

    Все билеты были куплены заранее, не пришлось стоять в очередях, машина супер класса, очень удобно. Ахмед рассказывал во всех подробностях и отвечал на все вопросы. Мы в восторге!

    Прямо в день экскурсии попросили добавить в программу храм Рамзеса III, и Ахмед помог нам увидеть один из самых красивых храмов!

    Однозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утромОднозначно рекомендую! Прекрасно провели день в компании гида Ахмеда и водителя Махмуда. Нас забрали рано утром
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!».
    Одним словом, Ахмед подарил мне сегодня праздник и влюбил в
    читать дальше

    этот город и его историю. Мы посетили Карнакский храм, Луксорский храм, после вкуснейше пообедали на побережье Нила, Ахмед выбрал для меня потрясающие блюда, меня угостили мороженым и спелейшим манго и даже с собой дали ещё два. После мы покатались по Нилу, я даже немного управляла катером, забиралась на крышу и смотрела на виды, а потом мы поехали в храм Хатшепсут, а потом ещё в Долину царей. . и так не хотелось завершать это, что мы после ещё поехали дополнительно в храм Рамзеса 3, и это стало одним из ярчайших впечатлений. . очень рекомендую туда доехать!

    Ахмед любит свое дело и так интересно рассказывал, что я даже после перелета и трех часов сна имела силы ходить везде все эти 8 часов. На обратном пути мы заехали в магазин специй, где я окончательно потеряла голову от запахов и красоты))))
    Ахмед даже торговался за меня, помогал во всём)

    У нас был замечательный водитель, он всегда был рядом, машина новая, кроссовер, очень удобная. Ахмед всегда заботился о наличии у меня воды и сделал потрясающие снимки! Это важно!
    Я была одна, выбирая экскурсию, опиралась на отзывы, и абсолютно не пожалела! Рекомендую, мне кажется, это лучший гид в Луксоре, но он, оказывается, организует экскурсии и в Каире тоже. Если бы знала, то заказала бы и в Каире у него!

    Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»Добрый день. Хочу поделиться отзывом об экскурсии у Ахмеда «Знакомься, Луксор!»
  • Д
    Дарья
    12 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!
    Нам все понравилось: начиная от нашей коммуникации еще
    читать дальше

    при бронировании (Ахмед сам связался со мной, мы созвонились и обсудили все организационные вопросы, Ахмед точно посчитал итоговую стоимость), заканчивая самой организацией экскурсии: Ахмед прибыл заранее, экскурсия была четко структурирована, очень интересная по содержанию, мы практически нигде не были в очереди, все время было спланировано чтобы не пересекаться с массами других туристов.
    Дополнительно отмечу, что Ахмед очень любит свое дело, прекрасно разбирается в истории Египта и в совершенстве владеет русским языком. Все прошло отлично, мы идеально провели день в Луксоре и всем рекомендуем!
    Ахмед, процветания Вам и Вашему делу, пускай туристы по достоинству ценят Ваши усилия и знания! 👍👍👍

    Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!Сегодня вернулись с экскурсии по Луксору, которую провел Ахмед, мы под огромным впечатлением!
  • Ф
    Фёдор
    7 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид Таха отлично говорит по-русски, рассказывает интересно, со всякими шутками-прибаутками. В целом настроение экскурсии очень позитивное. Гид купил фруктов и
    читать дальше

    мороженое, было приятно. Машина большая и удобная. Лодка на Ниле была только на нас двоих, чувствовали себя как короли. Место для обеда отличное, всё очень вкусно и сытно. Очень рекомендую!

  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Спасибо за экскурсию, это было великолепно 🤗🤗🤗 Таха отличный гид, все показал и рассказал в доступной форме, не могу оставить
    читать дальше

    без внимания ресторан, обычно обед это некий pitstop, но в этот раз мы удивились, шашлык кебаб и бабагануш выше всех похвал 🔥🔥🔥 речная прогулка, все было супер, спасибо ребятам за отличную работу 😍😍😍

  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Мои впечатления об экскурсии:

    Гид на этой экскурсии был Хамада — вежливый, отзывчивый, добрый человек и интересный как экскурсовод.

    Всё спланировано было
    читать дальше

    отлично. Машина с водителем — комфортная, чистая, новая, как на «бизнес-классе».
    Хамада отвечал на все вопросы, знает историю, увлечен своим делом и заботится о своих туристах.

    Организатор Ахмед — внимательный и ответственный человек, всё заранее согласовал, рассказал и был на связи.

    Всё прошло вовремя и очень увлекательно! Рекомендую!

    Мои впечатления об экскурсии:Мои впечатления об экскурсии:Мои впечатления об экскурсии:Мои впечатления об экскурсии:
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Восхитительная экскурсия по Луксору!
    Мы провели в Луксоре один из самых незабываемых дней нашего путешествия по Египту. Спасибо, Ахмеду! Уже с
    читать дальше

    первых минут всё было на высшем уровне: нас встретили у отеля на новой, просторной и очень комфортабельной машине. Водитель аккуратно вёл по улицам Луксора и, как настоящий джентльмен, всегда открывал мне дверь. Ахмед заботился обо всём остальном: он заранее купил билеты, чтобы мы не теряли время в очередях, помог нам сделать памятные фото и позаботился о прохладной воде, чтобы мы не мучились от жажды под палящим солнцем.

    Ахмед говорит на прекрасном русском языке и рассказывает так увлекательно, что древний Египет оживает на глазах. Мы посетили величественный Карнакский храм, атмосферный Луксорский храм, насладились вкусным обедом, прокатились по Нилу — невероятные виды! Затем поднялись к храму царицы Хатшепсут и увидели усыпальницы в Долине Царей. Всё это величие и красоту невозможно передать словами — это надо увидеть своими глазами. Если будете в Египте, обязательно подарите себе день в Луксоре!

    Ахмед превратил обычную экскурсию в особенное воспоминание, наполненное историей, красотой и заботой. Большое спасибо ему за этот потрясающий день!

    Восхитительная экскурсия по Луксору!Восхитительная экскурсия по Луксору!Восхитительная экскурсия по Луксору!Восхитительная экскурсия по Луксору!
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Были на данной экскурсией с гидом Таха. Очень понравился экскурсовод! Он по образованию историк, поэтому знаний очень много! Рассказывал потрясающие истории, отвечал на все вопросы! Очень насыщенный и интересный получился день!
  • I
    Ivan
    18 июля 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    В принципе, все было организовано хорошо, именно организованно. Гид с водителем на хорошем микроавтобусе с кондиционером за 10 минут до
    читать дальше

    условленного времени приехали к отелю. По дороге рассказали о жизни местного населения и необходмый минимум по древнему Египту. Все билеты уже были куплены гидом (не включены в стоимость, об этом договаривались с организатором накануне), стол для обеда забронирован, еда хорошая, лодочка для переправы через Нил уже ждала нас возле ресторана.
    Мы были с детьми и нам нужно было по пути заехать на вокзал. Гид построил маршрут так, чтобы проехать мимо вокзала, помог купить билеты.
    Детей не торопили.
    Короче, все хорошо.

  • A
    Anton
    9 июля 2025
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Провели отличный день с нашим гидом Ахмедом. В очередной раз убедились в том, что нам очень повезло с ним познакомиться.
    читать дальше

    Человек-отличный профессионал, хорошо знающий свое дело, показал все возможные красоты Луксора, рассказал многое, что нельзя найти в интернете, спокойно и обходительно подстраивал маршрут под наши пожелания, еще и отлично фотографирует. Огромное спасибо Ахмеду за такое детальное погружение в Египетскую культуру, спокойствие, позитив, профессионализм и знакомство с Древнем миром, нам удалось прочувствовать все великолепие и величественность данного места.

  • Н
    Никита
    7 июля 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм Хатшепсут, Долину Царей, Колоссы
    читать дальше

    Мемнона. С обедом и катанием на местной лодке)

    Спасибо Ахмеду, великолепный гид с очень большим опытом и обширными знаниями! Всё прошло спокойно, расслаблено, мы не торопились, но все места прошли без задержек) в очередях не стояли совсем! было супер комфортно, только самое интересное, без долгих и нудных рассказов)
    теперь мы знаем много историй, которые хочется рассказать друзьям!)

    Обед так же был очень вкусным, порции большие, отличные лепешки. Шашлыки вкуснейшие) наелись

    Понравилось абсолютно всё! Когда в следующий раз будем в Луксоре, пойдем на другие экскурсии с Ахмедом)) спасибо большое!

    7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм7 июля у нас с женой была экскурсия по Луксору, посетили: Карнакский храм, Луксорский храм, Храм
  • И
    Ильмира
    18 июня 2025
    Знакомьтесь, Луксор
    Номер заказа:
    4767742

    Отзыв о экскурсии в Луксор

    1. ГИД. Ахмед - Очень хорошо и понятно говорит на русском языке, связывался с нами
    читать дальше

    по мессенджеру, очень быстро отвечал на все сообщения внятно и чётко давал всю информацию. Знает много истории о Луксоре, интересно рассказывает.

    2. Обед. В стоимость экскурсии был включён обед, что очень удобно, так как не нужно искать самостоятельно места, где пообедать. Обед был очень плотный и очень вкусный нам все понравилось.
    3. ⁠ трансфер. За нами приехал мини-автобус, что был очень удобно для небольшой компании. водитель всегда сопровождал нас вовремя, забирал с пунктов назначения тоже вовремя. Автобус был приятный, комфортный.
    4. ⁠ также от гида были предоставлены бесплатные холодные напитки, так как на улице была 🥵 жара, нам хотелось чего-нибудь холодного и он любезно угостил нас газированными напитками🫶🏻
    Мы остались очень довольны и обязательно выберем этого гида на следующее наше путешествие, так как мы посмотрели не все достопримечательности, мы приехали на маленький срок в Луксор. Советуем 10 из 10!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомьтесь, Луксор
  2. Из Луксора - в Дендеру и Абидос
  3. Сокровища Луксора
  4. Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
  5. Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Колоссы Мемнона
  2. Долина Царей
  3. Карнакский храм
  4. Самое главное
  5. Луксорский храм
Сколько стоит экскурсия по Луксору в декабре 2025
Сейчас в Луксоре в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 360 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Луксоре на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 171 ⭐ отзыв, цены от $160. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль