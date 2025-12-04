читать дальше

этот город и его историю. Мы посетили Карнакский храм, Луксорский храм, после вкуснейше пообедали на побережье Нила, Ахмед выбрал для меня потрясающие блюда, меня угостили мороженым и спелейшим манго и даже с собой дали ещё два. После мы покатались по Нилу, я даже немного управляла катером, забиралась на крышу и смотрела на виды, а потом мы поехали в храм Хатшепсут, а потом ещё в Долину царей. . и так не хотелось завершать это, что мы после ещё поехали дополнительно в храм Рамзеса 3, и это стало одним из ярчайших впечатлений. . очень рекомендую туда доехать!



Ахмед любит свое дело и так интересно рассказывал, что я даже после перелета и трех часов сна имела силы ходить везде все эти 8 часов. На обратном пути мы заехали в магазин специй, где я окончательно потеряла голову от запахов и красоты))))

Ахмед даже торговался за меня, помогал во всём)



У нас был замечательный водитель, он всегда был рядом, машина новая, кроссовер, очень удобная. Ахмед всегда заботился о наличии у меня воды и сделал потрясающие снимки! Это важно!

Я была одна, выбирая экскурсию, опиралась на отзывы, и абсолютно не пожалела! Рекомендую, мне кажется, это лучший гид в Луксоре, но он, оказывается, организует экскурсии и в Каире тоже. Если бы знала, то заказала бы и в Каире у него!